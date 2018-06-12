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Давид Тоноян принял руководителя офиса СЕ в Ереване


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня руководителя ереванского офиса Совета Европы Наталью Вутову.

Согласно сообщению минобороны, Давид Тоноян подчеркнул важность реализуемой при поддержке Совета Европы в вооруженных силах программы по защите прав человека, которая нацелена на повышение осведомленности и правосознания, реализацию прав и основных свобод военнослужащих.

Наталья Вутова подтвердила приверженность офиса СЕ в Ереване содействию мероприятиям и программам сотрудничества.

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