В минобороны Армении обсудили программы с МОКК

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня руководителя офиса Международного комитета Красного креста в Армении Каролин Дуез по случаю завершения ее миссии в Армении.

Согласно сообщению МО, Давид Тоноян подчеркнул важность обеспечения продолжительного характера изучения международного гуманитарного права и других программ и мероприятий, реализуемых при сотрудничестве с офисом МОКК.



Каролин Дуез подтвердила приверженность офиса МОКК продолжению содействия мероприятиям и программам сотрудничества.