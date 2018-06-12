В минобороны Армении обсудили программы с МОКК

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня руководителя офиса Международного комитета Красного креста в Армении Каролин Дуез по случаю завершения ее миссии в Армении.
Согласно сообщению МО, Давид Тоноян подчеркнул важность обеспечения продолжительного характера изучения международного гуманитарного права и других программ и мероприятий, реализуемых при сотрудничестве с офисом МОКК.
Каролин Дуез подтвердила приверженность офиса МОКК продолжению содействия мероприятиям и программам сотрудничества.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.