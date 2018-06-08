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Тоноян примет участие в обсуждениях вокруг Афганистана в Брюсселе



Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Брюссель для участия в сегодняшней встрече министров обороны стран, предоставляющих силы миссии НАТО «Решительное содействие».

Согласно сообщению минобороны, министры обороны государств-членов и партнеров НАТО обсудят вопросы, касающиеся укрепления безопасности в Афганистане.

По итогам встречи ожидается сформулировать общую позицию стран, предоставляющих силы реализуемой в Афганистане миссии, относительно преодоления имеющихся проблем.

В рамках визита запланированы встречи Давида Тонояна с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер, министром обороны Греции Панайотисом Каменосом, заместителем генерального секретаря службы по внешним связям ЕС Педро Серано.

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