Обсуждены вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян провел сегодня в Москве встречи с гендиректором государственной корпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым и гендиректором компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.
Согласно сообщению минобороны Армении, на встрече обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества и пути развития взаимодействия.
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