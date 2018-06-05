Министр обороны Армении отбыл в Россию

Ереван/Медиамакс/. Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Россию.
Согласно сообщению министерства обороны Армении, в Москве министр проведет отдельные двусторонние встречи, а также примет участие в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ, которое состоится в городе Кызыл.
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