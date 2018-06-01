Давид Тоноян: Ситуация на границе с Азербайджаном под контролем

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что «ситуация на армяно-азербайджанской границе полностью контролируется, и нет поводов для беспокойства».
«Азербайджан осуществляет на своей территории определенные передвижения. На данный момент нет необходимости осуществоять вмешательство. Ситуация полностью контролируется, и посредством эффективной деятельности мы нейтрализуем любое передвижение»,- отметил Давид Тоноян, комментируя сведения о позиционных передвижених Азербайджана на территории Нахиджевана.
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