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Давид Тоноян: Ситуация на границе с Азербайджаном под контролем


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что «ситуация на армяно-азербайджанской границе полностью контролируется, и нет поводов для беспокойства».

«Азербайджан осуществляет на своей территории определенные передвижения. На данный момент нет необходимости осуществоять вмешательство. Ситуация полностью контролируется, и посредством эффективной деятельности мы нейтрализуем любое передвижение»,- отметил Давид Тоноян, комментируя сведения о позиционных передвижених Азербайджана на территории Нахиджевана.

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