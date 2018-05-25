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Тоноян и содокладчики ПАСЕ обсудили совместные программы



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Джузеппе Галати и Юлию Ловочкину.

Согласно сообщению министерства обороны Армении, на встрече обсуждались текущие и запланированные мероприятия, в рамках программы «Укрепление применения европейских стандартов прав человека в вооруженных силах», реализуемой при сотрудничестве с Советом Европы программы. 

 

Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

 

Давид Тоноян высоко оценил сотрудничество между оборонным ведомством Армении и ПАСЕ. 

 

Министр, в частности, подчеркнул важность повышения прав человека, социальной справедливости, уровня осведомленности среди военнослужащих срочной службы и их родителей, а также продолжения переквалификации офицеров и контрактных военнослужащих. 

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