Тоноян и содокладчики ПАСЕ обсудили совместные программы

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Джузеппе Галати и Юлию Ловочкину.

Согласно сообщению министерства обороны Армении, на встрече обсуждались текущие и запланированные мероприятия, в рамках программы «Укрепление применения европейских стандартов прав человека в вооруженных силах», реализуемой при сотрудничестве с Советом Европы программы.

Внешняя политика | 2018-05-23 12:20:13 Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

Давид Тоноян высоко оценил сотрудничество между оборонным ведомством Армении и ПАСЕ.

Министр, в частности, подчеркнул важность повышения прав человека, социальной справедливости, уровня осведомленности среди военнослужащих срочной службы и их родителей, а также продолжения переквалификации офицеров и контрактных военнослужащих.