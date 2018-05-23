Давид Тоноян провел обсуждение с коллегами по ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня в Астане принял участие в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.

Пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что Давид Тоноян обсудил с партнерами вопросы укрепления стратегического партнерства в рамках ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей организации.



