Давид Тоноян провел обсуждение с коллегами по ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня в Астане принял участие в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.
Пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что Давид Тоноян обсудил с партнерами вопросы укрепления стратегического партнерства в рамках ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей организации.
Давид Тоноян также провел отдельную встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.
На встрече была подчеркнута важность армяно-российского стратегического партнерства и готовность сторон обеспечить поступательный характер текущих программ.
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