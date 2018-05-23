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Давид Тоноян провел обсуждение с коллегами по ОДКБ


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня в Астане принял участие в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.

Пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что Давид Тоноян обсудил с партнерами вопросы укрепления стратегического партнерства в рамках ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей организации.

Министр заявил о важности развития военной составляющей ОДКБ


Давид Тоноян также провел отдельную встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

На встрече была подчеркнута важность армяно-российского стратегического партнерства и готовность сторон обеспечить поступательный характер текущих программ.

 

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