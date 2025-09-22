Рубинян надеется, что Турция отреагирует на готовность Армении

Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил сегодня, что «нормализация армяно-турецких отношений продолжает оставаться одним из приоритетов внешней политики Армении».

«Наш диалог с турецкой стороной продолжается. Мы убеждены, что нельзя упускать историческую возможность построить добрососедские отношения. Нормализация отношений не только принесет стабильность и процветание нашему региону, но и будет способствовать укреплению глобальной безопасности, доказав, что давние противоречия можно преодолеть посредством диалога и дипломатии», - заявил Рубен Рубинян, выступая на семинаре «Роуз-Рот» Парламентской ассамблеи НАТО.

Он выразил надежду, что Турция отреагирует на готовность армянской стороны к скорейшему установлению дипломатических отношений и открытию границ.

«Мы готовы к этому прямо сейчас», - заявил Рубен Рубинян.