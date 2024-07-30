Состоится встреча спецпредставителей Армении и Турции

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила сегодня, что 30 июля на армяно-турецкой границе состоится встреча специальных представителей по нормализации отношений двух стран Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.
Медиамакс отмечает, что Рубен Рубинян и Сердар Кылыч долгое время не встречались.
Предстоящая встреча станет пятой с начала диалога.
На встрече, состоявшейся 1 июля 2022 года в Вене, Рубен Рубинян и Сердар Кылыч достигли договоренности «предоставить в кратчайшие сроки возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция гражданам третьих стран, посещающим Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении».
Медиамакс отмечает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Армавирскую область 26 июля посетил таможенный пункт «Маргара», где ознакомился с работами по его модернизации. Общая стоимость проекта составила 1 миллиард драмов (около $ 2,5 млн).
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