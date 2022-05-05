Рубинян и Кылыч обсудили шаги для достижения прогресса

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Вене состоялась третья встреча специальных представителей по процессу урегулирования отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

«Специальные представители подтвердили цель достижения полного урегулирования между их странами посредством этого процесса. В связи с этим состоялся прямой и результативный обмен мнениями и были обсуждены шаги, которые можно предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий», - говорится в сообщении МИД Армении.