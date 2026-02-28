«Личная вендетта» Алиева и «чудовищная ошибка» Варданяна

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи «Une vendetta personnelle» : l’Azerbaïdjan condamne à 20 ans de prison le dirigeant du Haut-Karabakh Ruben Vardanian, опубликованной в швейцарской газете Le Temps.

Александр Леви

Vae victis («горе побеждённым»). Опираясь на этот приговор, восходящий к античности, военный трибунал Баку приговорил армянского миллиардера Рубена Варданяна - последнего главу правительства Нагорного Карабаха к 20 годам заключения. Таким образом, он пополнил длинный список руководителей сепаратистов, захваченных Азербайджаном: бывшие президенты, министры и высокопоставленные военные - большинство из них приговорены к пожизненному заключению за то, что бросили вызов бакинским властям.

В кругу мировой элиты

Среди них Рубен Варданян, безусловно, является наиболее известной фигурой. Ещё несколько лет назад этот человек с неординарной судьбой вращался в кругах мировой элиты благодаря своему фонду «Аврора», созданному в память о геноциде армян и присуждающему одноимённую престижную премию выдающимся личностям за гуманитарную деятельность. Его можно было видеть в Нью-Йорке, Ереване и Лондоне, рядом с Эли Визелем, Ширин Эбади, бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон и американским актёром Джорджем Клуни - членами его отборочного комитета.

Когда я встречался с ним несколько лет назад в Ереване и Степанакерте - столице недолго просуществовавшей «Республики Арцах» (так армяне называют Нагорный Карабах), - Рубен Варданян почти извинялся за пышность оказанного приёма.

«Знаете, когда ты испытал нужду во всём и ощущаешь себя выжившим, возникает стремление к изобилию», - говорил он, имея в виду страдания армянского народа в прошлом. В тот момент его состояние оценивалось почти в 1,2 миллиарда долларов.

Рубен Варданян лично, конечно, не пережил всего этого. Родившийся в 1968 году в Ереване, тогдашней столице Армянской ССР, он живёт в Москве с 17 лет, где блестяще окончил экономический факультет. Ещё до получения диплома в 1991 году он основал «Тройку Диалог» - первый российский инвестиционный фонд. Он стал одним из первых в России, кто получил лицензию на работу на фондовом рынке, и по сей день считается пионером в этой области.

Рубен Варданян в 2008 году Фото: REUTERS

«Он внёс огромный вклад в становление рыночной экономики в России и даже во всех странах бывшего СССР. Он привлёк сотни миллиардов инвестиций и заложил основы фондового рынка, - говорит о нём влиятельный депутат правящей партии и ведущий политического ток-шоу на государственном телевидении Евгений Попов. По его словам, Рубен Варданян совершил «чудовищную ошибку», отказавшись от российского гражданства. «Иначе сегодня мы могли бы ему помочь», - добавляет Попов.

Судьба узников Арцаха

Именно в Москве его судьба, по всей видимости, вызывает наибольший резонанс. В сложном уравнении, разворачивающемся сегодня на Южном Кавказе, даже Ереван воздерживается от комментариев, способных осложнить мирный процесс с соседним Азербайджаном, инициированный американской администрацией.

С 9 по 11 февраля вице-президент США побывал в Ереване и Баку, чтобы «монетизировать» это посредничество - что на языке нынешнего хозяина Белого дома означает подписание выгодных торговых и оборонных контрактов с обеими сторонами. Судьба тех, кого в Армении называют «узниками Арцаха», не была затронута - или лишь вскользь. Ильхам Алиев, железной рукой управляющий Азербайджаном со смерти своего отца, остался непреклонным, сравнив их положение с участью осуждённых Нюрнбергского процесса.

Рубен Варданян Фото: Pan Photo

«Это настоящая личная вендетта. Бакинский хозяин не стерпел того, что Рубен Варданян неоднократно бросал ему личный вызов - в том числе из своей камеры», - объясняет французский эксперт Тигран Егавян. В Армении Рубен Варданян имел также несчастье вступить в противостояние с премьер-министром-реформатором Николом Пашиняном.

«Такое там не прощают - хотя рядовые армяне солидарны с судьбой этих заключённых», - продолжает эксперт.

У Рубена Варданяна были связи в Вашингтоне, но прежде всего - в Москве, где он входил в число наиболее заметных «олигархов-филантропов» российской столицы. «Это мужественный и порядочный человек. Он преодолеет и это испытание. Это не конец», - сказал другой весьма влиятельный комментатор политолог Фёдор Лукьянов.

Несмотря на молчание Кремля и отстранение России от кавказских дел в связи с войной на Украине, некоторые полагают, что Москва могла бы сыграть роль в возможных переговорах об его освобождении. «С трудом верится, что Рубен Варданян проведёт следующие двадцать лет в заключении. Принимая во внимание его давние дружеские связи с российским истеблишментом, Москва может оказаться неожиданным игроком в его освобождении», - считает другой официальный политолог Илья Гращенко.