«Содержание» и «фишки» EU TUMO Convergence Center

24 февраля 2026 года в Ереване состояалась церемония закладки фундамента Центра конвергенции инженерных и прикладных наук ЕС «Тумо» (The EU TUMO Convergence Center for Engineering and Applied Science, EUCC)

Фото: правительство Армении

Центр строится недалеко от Разданского ущелья в Ереване, по соседству с центром «Тумо». Здание площадью 18 000 м² спроектировано архитектурным бюро MVRDV. Комплекс будет включать в себя лаборатории «Тумо» с образовательными, инженерными и инкубационными программами, филиал французской школы программирования «42 Ереван», научно-исследовательские и прикладные лаборатории, коворкинговые площадки, конференц-центр и офисные помещения.

На сайте Designboom опубликованы подробности о проекте MVRDV, которые представляем вашему вниманию.

Фото: MVRDV

Здание длиной 120 метров расположено на заглублённом основании и консольно нависает с обоих торцов над крутым рельефом. Архитекторы придали вытянутому объёму целостный характер: приподнятое положение здания повышает его видимость с противоположного края ущелья. Подиум поднимает сооружение над землёй, одновременно продолжая топографию парка Туманяна до линии фасада.

Фото: MVRDV

Крупные остеклённые проёмы на торцах раскрывают дальние виды. На севере - ущелье, на юге - гора Арарат, возвышающаяся над городом. Ориентация здания выстраивает прямую визуальную связь с этими ориентирами и вписывает проект в географический контекст Армении.

Фото: MVRDV

Фасад облицован полупрозрачным поликарбонатом. Днём он рассеивает солнечный свет внутри здания, а ночью испускает мягкое свечение, сквозь которое угадывается глубина атриумов за оболочкой.

Фото: MVRDV

MVRDV организует пять этажей учебных и рабочих пространств вокруг трёх атриумов в полную высоту здания, каждый из которых связан с первым этажом. Центральный входной холл включает кафе и цифровой лаунж; его пересекает мост, выступающий наружу в виде смотровой платформы. На одном торце расположен большой зал для конференций и лекций. На другом - вертикальные коммуникации связывают коворкинги разного масштаба.

Фото: MVRDV

Атриумы выполняют функцию общественных пространств и климатических буферов. Раздельные системы отопления и охлаждения допускают более широкий диапазон температур внутри этих объёмов. Такой подход снижает энергопотребление и сохраняет комфортный микроклимат в рабочих зонах.

Фото: MVRDV

Перекрытия выполнены по технологии пустотного бетона, что снижает расход бетона и общую массу конструкции. Два центральных ядра и открытые планировочные пластины допускают перепланировку в будущем - здание способно адаптироваться к меняющимся функциям.