Телохранители Алиева избили протестующих в Вашингтоне

Предлагаем вашему вниманию перевод публикации The Washington Post D.C. protesters say they were attacked by guards of Azerbaijan president.

Участники акции протеста с требованием освободить политических заключённых в Азербайджане сообщили, что днем 19 февраля на них напали телохранители президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это произогло у отеля Waldorf Astoria на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - в нескольких кварталах от Белого дома.

27 летний водитель Uber Рахим Ягублу, отец которого заключён под стражу в Азербайджане, рассказал, что протестовал у отеля, когда охранники Алиева стали его избивать - ударили в челюсть и пнули в живот.

35 лет-ний Адиль Амрахлы сообщил, что получил травму ноги, убегая от охранников, и что пострадали по меньшей мере четыре человека.

Ильхам Алиев, на протяжении десятилетий проводящий политику подавления инакомыслия в Азербайджане, находился в Вашингтоне вместе с другими мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками на инаугурационном заседании Совета мира президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь полиции округа Колумбия Том Линч сообщил, что сотрудники специального оперативного подразделения и офицеры Секретной службы США присутствовали на месте инцидента, «в котором были задействованы охранники Азербайджана». Он не уточнил, вмешивалась ли полиция и остались ли охранники на территории США вечером 19 февраля. По его словам, дело передано в Государственный департамент.

Произошедшее перекликается с инцидентами, связанными с охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2017 году его телохранители спровоцировали жестокие столкновения с протестующими у резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Тогда пострадали одиннадцать человек, в том числе - сотрудник полиции. Годом ранее охрана Эрдогана вступила в потасовку с демонстрантами у вашингтонского Института Брукингса.

Рахим Ягублу - сын азербайджанского политического активиста Товуза Ягублу, приговорённого в прошлом году к девяти годам заключения по обвинению в подлоге и мошенничестве. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что этот приговор, вынесенный по итогам «показательного процесса», стал «очередным мрачным рубежом в продолжающейся кампании Азербайджана по заглушению голосов тех, кто осмеливается критиковать правительство».