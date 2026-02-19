Мир отходит не от сотрудничества, а от иллюзий

Предлагаем вашему внманию перевод (с сокращениями) статьи Reliability Is the New Power президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованную на сайте The National Interest в предверии первого заседания Совета мира.

Касым-Жомарт Токаев

Мир вступает в эпоху, когда стабильность превратилась в один из наиболее редких стратегических ресурсов. Конфликты множатся, геополитическое соперничество обостряется, а международные институты страдают от паралича, поляризации и падения общественного доверия.

На протяжении десятилетий глобальная политика формировалась под влиянием версии глобализма, которая не была изначально порочной. Заявленная цель - построить взаимосвязанный и инклюзивный международный порядок, была, по крайней мере на бумаге, рациональной и конструктивной.

Однако со временем эта концепция исказилась. Она эволюционировала в модель, построенную на чрезмерных идеологических допущениях: инклюзивность без ответственности, свободы без границ и моральное превосходство (или исключительность), игнорировавшее взгляды суверенно мыслящих обществ, прагматичных политиков и тех, кто руководствуется здравым смыслом.

В результате глобализм постепенно утратил легитимность в глазах сотен миллионов людей по всему миру.

Фото: REUTERS

Эта утрата доверия не была случайной. Она усугублялась разоблачениями коррупции поразительного масштаба - укоренившейся в государственных институтах, международных структурах и политических системах ведущих государств. Причастность известных политических деятелей к подобным схемам лишь углубила и без того критическое восприятие правительств, ассоциируемых с лево-идеологическими повестками.

Нынешняя международная обстановка отражает растущий запрос на прагматизм и реализм. Этот сдвиг отчётливо проявился в Мюнхене, где наиболее весомые идеи, высказанные высокопоставленными западными лидерами, утверждали простую истину: национальные интересы нельзя игнорировать, суверенитет нельзя рассматривать как неудобство, а стабильность нельзя строить на идеологических догмах.

Мир отходит не от сотрудничества - он отходит от иллюзий. Новая складывающаяся доктрина проста: порядок должен основываться на верховенстве закона, ответственности, предсказуемых обязательствах и уважении к культурной и национальной идентичности. Это не изоляционизм. Это политическая зрелость.

Фото: REUTERS

Нигде провал старой модели не проявляется столь очевидно, как в урегулировании конфликтов. Слишком долго международное сообщество полагалось на бесконечный круговорот переговоров, деклараций и конференций, дававших не более чем символические заявления. Результат хорошо известен: соглашения без исполнения, дипломатия без результатов, мирные процессы без мира.

Мир больше не может позволить себе такой подход.

Именно поэтому создание Совета мира по инициативе Президента Дональда Трампа при надлежащей поддержке Организации Объединённых Наций представляет собой значимый шаг вперёд. Это не просто очередной форум, созданный для бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, нацеленная на достижение реальных результатов - прежде всего в Газе и на Ближнем Востоке.

Принципиальное отличие этой инициативы - в её логике. Белый дом предложил подлинно новаторский подход: вместо повторения изживших себя политических формул он выдвинул ясную и прямую концепцию - мир через устойчивое экономическое развитие. Иными словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, делающее возобновление конфликта нецелесообразным. По своей новизне и амбициозности инициатива заслуживает уважения и международного внимания.