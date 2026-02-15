Иен Гиллан о новом альбоме Deep Purple, «родах» и ревности Паваротти

В интервью подкасту Songwriting for Songwriters вокалист Deep Purple Иен Гиллан рассказал о новом альбоме Deep Purple, выход которого запланирован на июнь 2026 года, рабочей практике и своем подходе к написанию текстов.

«Метаморфоза человечества»

Пока не могу рассказать многого о новом альбоме, но, по сути, он очень оптимистичен.

Скажем так, есть общая тема. Это довольно свободная концептуальная идея о конце человечества, но не такая мрачная, как это звучит. На самом деле, она очень оптимистична. Речь идет о метаморфозе человечества в метафизическое состояние, о нашем следующем воплощении.

Рабочая практика

Рабочая практика Deep Purple практически не менялась.

Мы приезжаем куда-нибудь на 7-10 дней и ходим в студию каждый день - начинаем в полдень, заканчиваем в 18:00, делая перерыв на чай в 15:00.

Это как ходить на работу. Ребята просто начинают играть, и происходит импровизация. Блюз, рок, соул – любое, что приходит им в голову.

По сути, это такой джем-сешн, который продолжается примерно неделю. И время от времени кто-то кивает другому и говорит: «Хорошо, это стоит сохранить» – идею, настроение, ритм, последовательность или что-то в этом роде, и мы записываем это. Следующая сессия примерно такая же. В конце концов мы сокращаем все примерно до 30 идей, с которыми потом продолжаем работать.

«Полная свобода»

У меня полная свобода в плане написания текстов, но, очевидно, есть вопрос настроения. И оно должно соответствовать песням. Особенно в последние годы мне нравится иметь концепцию для альбома, которая связывает все воедино. Последний альбом назывался «=1», и он был о моем разочаровании сложностями жизни.

Мой подход к написанию песен больше похож на рассказ историй. Я обращаюсь к Джону Лири и другим писателям. Конечно, их много.

Для меня каждая песня должна быть короткой историей. Но вы очень ограничены во времени – песня обычно длится 3-4 минуты.

«Это как роды»

Мы только что закончили новым альбом Deep Purple, и я говорил, что это, наверное, максимально приближено к тому, что мужчина мог бы почувствовать при родах. Вероятно, порой это почти так же больно.

Продолжая эту аналогию, можно сказать, что песни являются вашими, пока вы их не родили, а затем они становятся публичной собственностью. И люди будут говорить вам, хотят ли они слышать их снова. И если они хотят слышать их неустанно, вам придется исполнять их до конца своей жизни.

«Ревность» Паваротти

В рок-музыке мы обладаем большой свободой. Мне посчастливилось пару раз выступать с Паваротти. И он сказал мне однажды: «Иен, я 6 раз слышал, как ты поешь Smoke on the Water, и каждый раз это было по-разному. Я так тебе завидую. В мире оперы, если я посмею поменять интерпретацию какой-либо знаменитой арии, меня распнут».