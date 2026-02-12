США и Иран проявляют гибкость, заявил Фидан

Предлагаем перевод статьи US and Iran showing flexibility on nuclear deal, says Fidan, опубликованной в Financial Times.

Главный дипломат Турции заявил, что и США, и Иран, похоже, готовы пойти на компромисс для заключения ядерной сделки, но предупредил, что включение в переговоры темы иранской программы баллистических ракет «рискует привести ничем, к новой войне».

Глава МИД Турции Хакан Фидан, сыгравший важную роль в посреднических усилиях по предотвращению конфликта, сказал FT, что Вашингтон дал понять о готовности проявить гибкость в ключевом требованиио прекращении обогащения урана Ираном. Это условие долгое время было критическим барьером на пути к сделке, поскольку Иран настаивает на своем праве обогащать уран.

Фидан выразил мнение, что Тегеран «искренне хочет достичь реального соглашения» и готов принять ограничения на уровни обогащения и строгий режим инспекций.

«Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках», - сказал Фидан.

«Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои пределы. Бесполезно пытаться заставить их».

Армения и мир | 2025-03-06 14:33:40 Бывший разведчик, формирующий внешнеполитические амбиции Турции

Он предостерег, что если США будут «настаивать на одновременном решении всех вопросов» - имея в виду иранский арсенал баллистических ракет и поддержку боевиков в регионе – «я боюсь, что даже ядерный вопрос не сдвинется с места... результатом может стать новая война в регионе».

Фидан сказал, что Анкара и другие правительства региона «пытаются разработать творческие идеи» для решения проблемы иранской программы баллистических ракет и поддержки боевиков, добавив, что они могут сыграть «конструктивную и эффективную роль».

Глава МИД Турции выразил обеспокоенность тем, что премьер Израиля Нетаньяху будет стремиться повлиять на Трампа во время визита в Белый дом.

«Для Израиля сохранение позиции военного превосходства в регионе является центральным приоритетом. Наличие иранских ракет усложняет эту задачу», - заметил он.

Фидан сказал, что Тегеран осознает опасность, с которой он столкнулся после войны с Израилем в прошлом году, а также массовых антиправительственных протестов, которые стали самыми жестокими со времен исламской революции 1979 года.

«Они [иранские лидеры] понимают, что общественные волнения в значительной степени были вызваны экономическими трудностями», - сказал он. «Поэтому они знают, что необходимо решить вопрос санкций».