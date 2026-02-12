«Армянский «клон» дрона-камикадзе Harop беспокоит Азербайджан»

Представляем перевод статьи Armenia unveils suicide drone resembling IAI’s Harop, опубликованной в израильском деловом издании Globes.

Международные отношения - дело непростое, особенно когда речь заходит об оружии. Израиль оказался в неловком положении: Армения представила версию дрона-камикадзе Harop, разработанного Israel Aerospace Industries (IAI), что вызвало недовольство Азербайджана.

225 узлов и хирургическая точность

Harop - дрон-камикадзе с впечатляющими характеристиками: дальность действия - 200 километров, время полёта - до 9 часов. Дрон несёт около 16 килограммов взрывчатки, отличается высокой точностью и способен атаковать как по вертикали, так и по горизонтали.

В ходе войны 2020 года Harop производства IAI стал символом сокрушительной победы Азербайджана над Арменией. Его эффективность на поле боя оказалась столь велика, что президент Азербайджана Ильхам Алиев позировал с ним для фотографий.

Утечка израильских технологий?

Индия остаётся крупным покупателем израильской оборонной продукции: в период с 2020 по 2024 год на её долю приходилось около 34% всего израильского оборонного экспорта.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), суммарная стоимость этих сделок составила порядка 20,5 миллиарда долларов.

Политика премьер-министра Нарендры Моди «Сделано в Индии» обязывает иностранные компании передавать производственные линии и технологии индийской стороне. Таким образом, Индия постепенно превращается из импортёра в самостоятельного экспортёра вооружений, что в ряде случаев вступает в противоречие с израильскими интересами - именно это и происходит сейчас в Армении.

Harop состоит на вооружении индийской армии; в мае прошлого года, в ходе операции против Пакистана, Индия применяла израильские дроны в больших масштабах.А в октябре 2025 года армянская компания Davaro представила дрон-камикадзе Dragonfly 3, являющийся точной копией Harop.

Фото: Davaro

«Индийский след» обозначился на прошлой неделе, когда делегация из Нью-Дели посетила Армению и ознакомилась с новым дроном. Dragonfly 3 имеет размах крыльев 3000 мм, максимальную взлётную массу 42 кг и боевую нагрузку 5 кг. По данным Davaro, дрон способен находиться в воздухе до одного часа, крейсерская скорость составляет 126 км/ч, а дальность действия — до 120 километров.

Фото: Davaro/Зинуж Медиа

Высокопоставленный руководитель израильской оборонной отрасли сообщил Globes, что, по его мнению, технологии попали в Армению из Индии. По информации Globes, Азербайджан крайне недоволен сложившейся ситуацией, поскольку наличие у Армении подобного стратегического средства представляет прямую угрозу его безопасности.

Фото: Davaro/Зинуж Медиа

Компания Israel Aerospace Industries заявила, что осуществляет международное сотрудничество, включая сотрудничество с Индией, исключительно в соответствии с законодательством и инструкциями министерства обороны и Агентства по контролю над оборонным экспортом (DECA) Израиля».