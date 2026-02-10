Макрон: «Если мы ничего не предпримем, Европа исчезнет через пять лет»

Эмманюэль Макрон дал интервью журналистам крупных европейских изданий - Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Financial Times и El País.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из интервью президента Франции, подготовленные нами на основе публикации в Süddeutsche Zeitung

«Европа всегда терпела неудачу, когда была разобщена»

Европа всегда терпела неудачу, когда действовала медленно и была разобщена. Возьмите финансовый кризис, почему нам тогда было так плохо? Финансовый кризис пришел из Соединенных Штатов Америки. Но мы пострадали от него в десять раз больше, чем сами американцы, потому что они отреагировали быстро и совместно. Мы были разобщены.

В 2020 году пришел COVID-19, это было в марте. В мае мы провели франко-германский саммит с Ангелой Меркель и сказали: это срочно, иначе мы все погибнем. В июле мы приняли план восстановления экономики на 750 миллиардов евро. Мы были супербыстрыми и едиными. Тогда было много разногласий, но мы справились.

«Это не закончилось»

Неизвестно, как далеко готовы зайти американцы. И как только пик каждого напряжения проходит, наступает трусливое облегчение. Прошлым летом был пик со штрафными тарифами, за которым последовало соглашение в шотландском гольф-клубе. Люди говорили себе: на этом с тарифами покончено! Теперь все будет хорошо! Не верьте этому ни на секунду, это не закончилось. Каждый день, каждую неделю будут новые угрозы.

Были оскорбления и запугивания в адрес Гренландии, затем внезапное отступление. И люди думают, что это закончилось. Каждый должен осознать, что этот кризис представляет собой глубокий геополитический разрыв.

Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть зрителями - или участниками? Если мы хотим быть зрителями, то это приведет к счастливому подчинению. Мы никого не беспокоим, мы стараемся быть милыми с американцами, а с китайцами продолжаем как прежде. Но если мы ничего не предпримем, Европа исчезнет через пять лет.

«Мы всегда запрещали себе вместе думать о силе»

70 лет назад мы объединились в Европе, чтобы больше не вести войн друг с другом, чтобы создать рынок. Но мы всегда запрещали себе вместе думать о силе. Мы должны думать о Европе как о силе, которую создаем вместе. Мы должны быть способны защитить себя от остального мира, мы должны попытаться распространить нашу модель.

Эмманюэль Макрон на заводе ArcelorMittal в Дюнкирке на севере Франции Фото: REUTERS

Уже девять лет я выступаю за более суверенную, более независимую Европу. Я думаю, что концептуальная трансформация завершена, и что мы предприняли много мер, которые были немыслимы несколько лет назад. Я бы сказал, мы выиграли эту идеологическую битву и создали инструменты для достижения нашей цели. С момента саммита в Версале в марте 2022 года мы предприняли политические меры для большей стратегической автономии. Но сегодня наша Европа стоит перед огромным вызовом.

«Защитить наше единство»

Мы должны защитить наше единство, особенно в Украине. Потому что, если мы позволим России победить, это будет сигнал хищникам, что можно нападать на нас. Поэтому единство и солидарность в Украине являются ключевыми. Хорошая новость в том, что мы едины в поддержке Украины, особенно последние два-три года. Там по-прежнему есть разногласия, но наша главная цель ясна: Украина должна победить.

«Быть более конкурентоспособными»

Мы должны быть более конкурентоспособными. Это означает упрощение наших правил. Европа на протяжении десятилетий копила правила и нормы, чтобы построить единый рынок. Но эти правила стали слишком сложными, они тормозят наши компании. Поэтому нам нужна радикальная программа дерегулирования для промышленности и стартапов. Мы должны создать подлинно интегрированный рынок капитала и энергии. Это означает меньше правил, больше свободы, больше гибкости.

«Защита, но протекционизм»

Мы не можем зависеть только от Соединенных Штатов или только от Китая. Нам следует диверсифицировать наши торговые отношения и поставки. Мы должны больше торговать с Индией, с Латинской Америкой, с Африкой, заключать соглашения о свободной торговле, разумно перенести часть нашего производства обратно в Европу.

Эмманюэль Макрон на заводе ArcelorMittal в Дюнкирке на севере Франции Фото: REUTERS

Чтобы сделать нашу Европу силой, нужна защита. Я имею в виду не протекционизм. Что мы можем сделать против китайской волны, например, автомобилей и станков в последние годы? Мы должны защитить нашу промышленность. Китайцы тоже защищают свою, и американцы — свою тоже. Но наш рынок самый открытый в мире. Теперь мы начали лучше защищаться. Например, расследования Европейской комиссии по субсидируемым электромобилям. Мы имели право это сделать.

Если две великие державы больше не придерживаются правил Всемирной торговой организации, мы должны защищаться. Иначе мы исчезнем с рынка.