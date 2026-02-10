Москва и Анкара потеряют статус гарантов Нахичевани

Представляем вашему вниманию перевод статьи Moscow and Ankara to Lose Status as Guarantors of Azerbaijan’s Nakhchivan, автором которой является Пол Гобл, выступавший в середине 1990-х с идеей об обмене территориями между Арменией и Азербайджаном.

Статус Нахичевани - автономной области Азербайджана и одного из наиболее роковых актов этнической инженерии советского лидера Иосифа Сталина, вот-вот изменится. Парламент автономной республики попросил 2 февраля Баку утвердить новую конституционную формулировку, которая исключает любые ссылки на Московский и Карсский договоры 1921 года, сделавшие Москву и Анкару гарантами статуса и границ Нахичевани.

Это решение фактически ставит исключительно под контроль Баку статус и границы региона, приобретающего все большее значение как часть «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Фото: REUTERS

Маловероятно, что турецкое правительство будет обеспокоено этим шагом, поскольку его позиции в отношениях с Азербайджаном обеспечены более поздними двусторонними договорами. Москва же, скорее всего, будет противодействовать этому развитию событий как еще одному признаку все более независимой позиции Азербайджана и потери Россией рычагов влияния на Южном Кавказе.

История Нахичевани за последнее столетие была полна драматизма. Когда Красная Армия восстановила контроль Москвы над регионом в июле 1920 года, она сначала передала территорию Армении, а затем - Азербайджану. Чтобы обеспечить советский контроль над Южным Кавказом и заблокировать возможность беспрепятственного наземного пути в Азербайджан и Центральную Азию для Турции, Сталин, будучи в то время народным комиссаром по делам национальностей Советской России, провел границы в регионе таким образом, что отделил Нахичевань от собственно Азербайджана армянской Сюникской областью. Кремль организовал подписание двух договоров между Советской Россией и Турцией в 1921 году - Московского и Карсского договоров, которые провозгласили, что хотя Нахичевань является частью Азербайджана, Москва и Анкара являются гарантами как ее статуса, так и ее границ. После образования Советского Союза в 1922 году Нахичевань формально стала частью Азербайджана.

Даже в советский период многие азербайджанцы мечтали о восстановлении Зангезурского коридора между собственно Азербайджаном и Нахичеванью, так же как многие армяне надеялись присоединить Карабах, где этнические армяне составляли большинство, к Армении. Однако до начала конфликта между Азербайджаном и Арменией в 1988 году азербайджанцы могли путешествовать через Армению в Нахичевань, а этнические армяне в Азербайджане, включая Карабах, могли ездить в Армению, поскольку весь регион оставался под советским контролем. После первой карабахской войны все изменилось. На протяжении большей части войны, с 1988 по 1994 год, Армения контролировала Карабах и соседние части Азербайджана, в то время как Азербайджан был лишен возможности использовать Зангезурский коридор через армянскую территорию для выхода в Нахичевань и торговли с Турцией и Западом.

В 2020 году, когда азербайджанские войска отвоевали большую часть Карабаха во время Второй карабахской войны, вопрос о Зангезуре, как азербайджанцы называют коридор, снова обострился, особенно по мере того, как торговля через него становилась все более важной для большего числа сторон, включая Китай и Европейский союз.

Международная система вполне понятно опасается любых изменений государственных границ, а Россия и Иран выступают конкретно против изменений на Южном Кавказе. Несмотря на это, многие наблюдатели убеждены, что Баку и Анкара никогда не откажутся от надежд установить полный азербайджанский контроль над Зангезурским коридором.

Спекуляции на эту тему только усилились после саммита в Вашингтоне в августе 2025 года. С одной стороны, многие на Западе рассматривали достигнутые на саммите договоренности о мире между Арменией и Азербайджаном и планы о реализации TRIPP как решение. С другой стороны, некоторые в Москве и Тегеране видели в этом не только угрозу торговле по оси Север-Юг, но и своему влиянию в регионе, учитывая расширение роли США. Некоторые рассматривали это просто как еще один шаг к установлению азербайджанского контроля над этим маршрутом. История региона, особенно события последнего года, обеспечивает контекст для понимания этих шагов, так же как и конституционные изменения в Нахичевани.

Фото: REUTERS

Последствия этих изменений, безусловно, будут наиболее ощутимыми для Азербайджане. Баку формально не денонсировал соглашения 1921 года, однако, и азербайджанское правительство могло бы отступить от своего последнего шага, если обстоятельства этого потребуют. В краткосрочной перспективе, однако, это действие, безусловно, будет воспринято как заявление Баку о том, что он будет продолжать проводить все более независимую международную политику, отвергающую российские попытки контролировать его политику и попытки других доминировать над ним. Фактически это возвращает Баку к позиции, которую он занимал во время Первой Азербайджанской Республики после революции в России, стремясь выступать независимым региональным игроком первого ранга. В долгосрочной перспективе то, что только что произошло, открывает Баку путь к подавлению автономии Нахичевани, низведению ее до статуса других регионов страны и даже к попыткам изменить ее границы и, соответственно, границы Азербайджана в целом.

Это затронет и других международных игроков. Россия, безусловно, будет раздувать эту угрозу не только для того, чтобы попытаться заставить Баку отступить, но и чтобы подорвать растущее сотрудничество армянского правительства с Азербайджаном. Москва также могла бы предпринять более широкие шаги для смены правительство в Ереване, чтобы Армения не стала тесно сотрудничать с Азербайджаном, как она делает сейчас. Нынешнее иранское правительство также, вероятно, будет продолжать делать все возможное, чтобы торпедировать участие США в коридоре между Азербайджаном и Нахичеванью.