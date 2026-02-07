«Сделайте Армению мостом, а не ареной противостояния»

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Armenia as a Bridge, Not a Battleground научного сотрудника Quincy Institute for Responsible Statecraft Артина ДерСимоняна, опубликованную в разделе «Мнения» на сайте Newsweek.

Артин ДерСимонян

В июне армяне отправятся к избирательным урнам. С 2022 года Ереван пересматривает свою внешнюю политику, отходя от исторически тесных связей с Россией, продвигаясь в процессе (зачастую асимметричной) нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а также ставя под сомнение устоявшиеся исторические и культурные ценности армян. Летнее голосование может стать своего рода референдумом относительно спорной политики правительства и его видения новой «эры мира» для страны. В условиях такой внутриполитической турбулентности ряд внешних игроков стремится повлиять на исход выборов и стратегический курс Армении. Однако тем государствам, которые пытаются влиять на выборы, следовало бы понять: принцип «кто не с нами - тот против нас» здесь неуместен. Армения способна послужить скорее мостом, чем полем битвы.

Кая Каллас, главный дипломат Европейского союза, заявила в декабре, что Армения обратилась к Брюсселю с просьбой «помочь противодействовать деструктивному влиянию, как мы это сделали для Молдовы». Под «деструктивным влиянием» подразумевается ожидаемое российское вмешательство. Ссылаясь на опыт поддержки Молдовы, Каллас открыто признаёт намерение ЕС влиять на армянские выборы в пользу правящей партии.

В сентябре прошлого года правящая Партия действия и солидарности (ПДС) в Молдове сохранила большинство по итогам парламентских выборов. Перед голосованием президент Молдовы Майя Санду предупреждала: поражение ПДС будет означать победу России и может втянуть страну в войну. Брюссель, для которого Молдова является одним из лидеров интеграции в ЕС, видел в исходе выборов стратегический интерес и вложил значительные ресурсы, чтобы продемонстрировать решимость блока и поддержать ПДС. Это последовало за объявлением о предоставлении 2 миллиардов долларов финансовой помощи в 2024 году, когда Молдова с минимальным перевесом провела референдум, закрепивший в конституции евроинтеграционные устремления страны.

Фото: REUTERS

Такая поддержка со стороны Брюсселя — якобы во имя защиты демократии и противодействия российскому вмешательству — привела к тому, что Кишинёв за несколько дней до голосования запретил участие в выборах двух партий. Навешивание на них ярлыка «пророссийских» заставило ЕС закрыть глаза на откровенно недемократический шаг.

При общей благожелательной оценке, в послевыборном докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечалось, что Центральная избирательная комиссия Молдовы принимала «иногда политически ангажированные решения», которые «ставили под сомнение её беспристрастность и независимость».

Поддержка правящей партии на выборах в Армении даёт Брюсселю возможность культивировать проевропейские настроения среди армян, способствовать дальнейшему дистанцированию страны от России и обеспечить стратегические интересы ЕС в более широком регионе (особенно на фоне ослабления влияния ЕС в Грузии).

Фото: REUTERS

Тем не менее, ЕС должен понимать: такая односторонняя поддержка рискует подорвать и без того слабеющее влияние блока, построенное на принципах и ценностях, в стремительно меняющейся международной системе.

Российское влияние в Армении значительно, и Москва заинтересована в том, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Москва с опаской смотрит на растущее американское, турецкое и европейское влияние, особенно в контексте проекта «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP). Сосредоточенность России на Украине ослабила её влияние на Южном Кавказе, что побуждает Москву предпринимать усилия по восстановлению позиций в армянской политике.

Фото: REUTERS

Согласно публикации газеты «Ведомости», Сергей Кириенко, влиятельный первый заместитель главы администрации президента, теперь возглавляет стратегию Москвы в отношении Армении. Недавние публикации обсуждают «новый подход Москвы к мягкой силе», при этом Армения названа приоритетом на 2026 год.

По мере того как Ереван всё активнее комментирует российское вмешательство, будет важно наблюдать за развитием ситуации и за тем, продолжит ли правительство следовать молдавскому сценарию в обращении с оппозиционными голосами.

Азербайджан и Турция также заинтересованы в том, чтобы партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна осталась у власти. Пашинян – наиболее готовый к переговорам с Азербайджаном армянский лидер со времён конца 1990-х годов, когда Ереван обладал более сильными переговорными позициями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Молдовы Майя Санду Фото: правительство Армении

Роль Еревана как единственного регионального стратегического партнёра Вашингтона стимулирует американскую поддержку Пашиняна. Проект TRIPP придает дополнительный импульс, поскольку неприятие этого проекта широко распространено среди разношёрстной армянской оппозиции. Для США проект TRIPP — это не просто попытка установить мир между Арменией и её двумя соседями; в случае успеха он может предоставить Вашингтону возможность конкурировать в сердце Евразии по вопросам стратегического значения.

Хотя июньские выборы — это дело самих армян, различные международные игроки надеются повлиять на результат в своих собственных интересах. Такая динамика рискует превратить Армению (и Южный Кавказ) в арену противостояния.