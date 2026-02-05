«В случае промедления ЕС проиграет США на Южном Кавказе»

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Заура Шириева Europe Falls Behind in the South Caucasus Connectivity Race, опубликованную на сайте Carnegie Europe.

Заур Шириев

ЕС не хватает лидерства и стратегического планирования на Южном Кавказе, в то время как Соединенные Штаты возглавляют этот процесс. Чтобы защитить свои геополитические интересы, Брюссель должен инвестировать в новую связанность региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается посетить Азербайджан и Армению для продвижения проекта TRIPP. Это визит продемонстрирует амбиции США и отсутствие сопоставимого стратегического видения в Европе.

Визит Вэнса несет в себе сильный месседж: связанность стала основной геополитической валютой Южного Кавказа. TRIPP, названный в честь президента США Дональда Трампа, является центральным элементом этого явления. Проект, направленный на строительство новой железной дороги и укрепление цифровых и энергетических связей, соединяющих основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через Армению, был согласован в 2025 году.

К сожалению, ЕС, который располагает гораздо большими финансовыми ресурсами и экспертизой в регионе, не смог разработать собственную версию TRIPP. Европа все еще отстает.

Железные дороги, автомагистрали, энергетические коридоры и цифровые связи теперь определяют не только экономическое будущее, но и политические ориентиры в регионе. Тот, кто строит и управляет этими сетями, станет определять как будут ориентированы Армения, Азербайджан и их соседи - в сторону Соединенных Штатов, ЕС, России или Китая.

В течение многих лет Брюссель утверждал, что является геоэкономическим якорем региона. Но его обошел Трамп, созвавший трехсторонний саммит с армянским и азербайджанским лидерами в Белом доме в августе 2025 года для запуска TRIPP.

Фото: Правительство РА

ЕС разработал дорожные карты, декларации и делал инвестиции в такие проекты, как автомагистраль Север-Юг в Армении и другие схемы связанности. Но ЕС не хватает сопоставимой грандиозной стратегии.

«Возможно, мы торопимся, или, возможно, просто Европа слишком пассивна», - сказал высокопоставленный азербайджанский чиновник в интервью в октябре 2025 года.

«Мы конфликтовали 30 лет. Теперь мы готовы двигаться вперед. Но ЕС ведет себя так, будто часов не существует». Разочарование реально.

Помимо ограниченной поддержки для разминирования, Баку получил мало финансовой помощи ЕС для постконфликтного восстановления. Этот процесс Азербайджан до сих пор финансировал в основном из собственного бюджета и начиная с 2020 года потратил на это примерно 14 миллиардов евро.

Часть проблемы заключается в столкновении политических культур. Брюссель устанавливает высокую планку для институционального потенциала и надзора в крупномасштабных проектах, осторожничая в вопросе выделения средств местным структурам. С точки зрения Баку, европейское участие было асимметричным, поскольку некоторые государства-члены все еще враждебны по отношению к Азербайджану, и, следовательно, более благосклонны к Армении. Результатом является взаимное недоверие.

Эти проблемы можно преодолеть в случае наличия европейского лидерства высокого уровня. Но это также требует стратегической приоритизации. Южный Кавказ находится на пересечении энергетической безопасности Европы и ее отношений с Турцией, Россией и Китаем. Тем не менее, в Брюсселе к региону все еще относятся как к периферийному. Чиновники, непосредственно взаимодействующие с регионом, много работают и генерируют идеи, которые редко выживают, переходя на уровень принятия решений на высшем уровне ЕС.

Фото: Правительство РА

Парадокс в том, что у Европы в регионе больше стоит на кону, чем у Соединенных Штатов. Европейские компании будут использовать эти маршруты связанности, европейские потребители будут зависеть от энергетических потоков, а европейская безопасность будет сформирована региональным выравниванием. Вашингтон, напротив, может двигаться быстрее, поскольку рассматривает связанность как сделку с недвижимостью: актив, который нужно контролировать, оценивать и использовать в качестве рычага.

Это не обязательно должно быть конкуренцией. Соединенные Штаты приносят политический рычаг и дипломатический импульс, в то время как ЕС обладает финансовым масштабом, регуляторной властью и долгосрочным доступом к рынку. Эти качества могут взаимно усиливать друг друга.

Очевидным тестом является железная дорога через азербайджанский эксклав Нахичевань, которая станет продолжением TRIPP. В январе 2026 года ЕС и Азербайджан вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились начать технико-экономическое обоснование в рамках Global Gateway для модернизации железной дороги.

Модернизированная Нахичеванская железная дорога укрепит доверие и создаст торговые потоки, таможенное сотрудничество и совместное управление инфраструктурой. Позже она может поддержать энергетические и информационные связи, которые свяжут экономики обеих стран.

Азербайджан ясно дал понять, что хочет поддержки в виде грантов, а не традиционных кредитов. Но Брюссель не может финансировать железную дорогу стоимостью 1 миллиард евро полностью за счет грантов. Более того, не существует прецедента, чтобы ЕС выписал единый чек такого размера стране за пределами блока. Но это не делает Европу бессильной: ЕС может, например, выделить грант в размере 200-300 миллионов евро для чувствительных трансграничных участков Нахичеванской линии, усиленный примерно 700-800 миллионами евро в виде кредитов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

Трансграничная связанность - это не только железные дороги. Европа также может создать фонд пограничной инфраструктуры Южного Кавказа для финансирования таможенных терминалов, логистических центров и цифровых пограничных систем.

Та же логика применима к электричеству и данным. Проект подводного электрического кабеля по Черному морю, о котором много говорили и который был согласован в 2022 году Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, является дорогостоящим и медленно продвигается. Не отказываясь от этого проекта, более дешевой и более стратегической альтернативой был бы наземный электрический и волоконно-оптический коридор, идущий от Азербайджана через Армению и Турцию в ЕС, также предоставляя Анкаре доступ к новым региональным энергетическим потокам и доходам от транзита.

Фото: Правительство РА

Более масштабный стратегический региональный подход также является способом для ЕС восстановить взаимодействие с Грузией. В конце 2025 года Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос предложила четырехсторонний формат транспортной связанности между ЕС, Арменией, Азербайджаном и Турцией. Это разумная инициатива, но без Грузии карта связанности региона остается неполной. Брюссель должен использовать этот формат не для обхода Тбилиси, а для того, чтобы вернуть его в региональные рамки, из которых он сам себя выставляет.

У Европы все еще есть ресурсы и стратегический интерес для того, чтобы формировать то, что строится, но ей не хватает срочности. Медлить на Южном Кавказе равнозначному поражению.