Армянские женщины сражаются с исламистами в Рожаве

27 Январь 2026
Армянские женщины сражаются с исламистами в Рожаве


Фото: JINHA

Предлагаем вашему вниманию перевод (с сокращениями) статьи Armenian Female Fighters: Attacks on Kurds Are a Continuation of the Genocidal Mindset, опубликовнной агентством JINHA.

 

На фоне эскалации нападений на регионы Рожавы (самопровозглашённая курдская автономия на севере и северо-востоке Сирии-прим. Медиамакс) боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» совершают в отношении курдского народа действия, квалифицируемые как преступления против человечности. На передовой стоят Отряды женской самообороны (YPJ), подтверждая свою решимость защищать завоевания женщин и народов региона.

 

Армянские женщины-бойцы рассказали нашему агентству, что джихадистские группировки являются наследниками тех сил, которые совершили геноцид против армянского народа.

 

«Вместе против нападений»

 

Армянская командир «Батальона имени мученицы Медии Кассабян» в составе Отрядов женской самообороны (YPJ) Тамар Саркис сказала, что целью их присутствия в городе Хасака является противостояние нападениям на курдское население.

Фото: JINHA

Она сказала, что те, кто стремился уничтожить армян, сегодня пытаются искоренить курдский народ. Тамар Саркис сказала, что нападения на Хасаку ведутся с нескольких флангов, но «мы защищаем наш народ и нашу землю, и не позволим наемникам войти на нашу территорию».

 

 

«Сопротивление будет продолжаться до последнего вздоха», - подчеркнула она.

 

«Солидарность делает нас сильнее»

 

Боец «Батальона имени мученицы Медии Кассабян» Снериш Сари Каниэ рассказала, что курдские и армянские женщины-бойцы сражаются бок о бок и не отступят перед теми, кто совершает массовые убийства.

 

Она подчеркнула решимость защищать город Хасака и продолжать противостоять нападениям с полной силой и решимостью:

Фото: JINHA

«Враг не может сломить нашу волю. Мы становимся сильнее благодаря нашему единству и черпаем силу в нашем народе».

 

Косы как символ победы

 

Боец того же батальона Асмик Арак говорит, что нападения на Рожаву, за которыми стоят  Турция и ИГИЛ, осуществляются с одобрения международных держав. 

Фото: JINHA

Она рассказала о преступлении, совершенном наемником против курдской женщины-бойца в Ракке. Убил ее, он отрезал ее косу, стремясь запугать остальных. По словам Асмик, подобные действия не запугают женщин-бойцов. 

Фото: JINHA

Наоборот, она сказала, что тысячи женщин заплетут волосы в косы как символ победы и единства.

Комментарии

