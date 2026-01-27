Армянские женщины сражаются с исламистами в Рожаве

Предлагаем вашему вниманию перевод (с сокращениями) статьи Armenian Female Fighters: Attacks on Kurds Are a Continuation of the Genocidal Mindset, опубликовнной агентством JINHA.

На фоне эскалации нападений на регионы Рожавы (самопровозглашённая курдская автономия на севере и северо-востоке Сирии-прим. Медиамакс) боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» совершают в отношении курдского народа действия, квалифицируемые как преступления против человечности. На передовой стоят Отряды женской самообороны (YPJ), подтверждая свою решимость защищать завоевания женщин и народов региона.

Армянские женщины-бойцы рассказали нашему агентству, что джихадистские группировки являются наследниками тех сил, которые совершили геноцид против армянского народа.

«Вместе против нападений»

Армянская командир «Батальона имени мученицы Медии Кассабян» в составе Отрядов женской самообороны (YPJ) Тамар Саркис сказала, что целью их присутствия в городе Хасака является противостояние нападениям на курдское население.

Фото: JINHA

Она сказала, что те, кто стремился уничтожить армян, сегодня пытаются искоренить курдский народ. Тамар Саркис сказала, что нападения на Хасаку ведутся с нескольких флангов, но «мы защищаем наш народ и нашу землю, и не позволим наемникам войти на нашу территорию».

«Сопротивление будет продолжаться до последнего вздоха», - подчеркнула она.

«Солидарность делает нас сильнее»

Боец «Батальона имени мученицы Медии Кассабян» Снериш Сари Каниэ рассказала, что курдские и армянские женщины-бойцы сражаются бок о бок и не отступят перед теми, кто совершает массовые убийства.

Она подчеркнула решимость защищать город Хасака и продолжать противостоять нападениям с полной силой и решимостью:

Фото: JINHA

«Враг не может сломить нашу волю. Мы становимся сильнее благодаря нашему единству и черпаем силу в нашем народе».

Косы как символ победы

Боец того же батальона Асмик Арак говорит, что нападения на Рожаву, за которыми стоят Турция и ИГИЛ, осуществляются с одобрения международных держав.

Фото: JINHA

Она рассказала о преступлении, совершенном наемником против курдской женщины-бойца в Ракке. Убил ее, он отрезал ее косу, стремясь запугать остальных. По словам Асмик, подобные действия не запугают женщин-бойцов.

Фото: JINHA

Наоборот, она сказала, что тысячи женщин заплетут волосы в косы как символ победы и единства.