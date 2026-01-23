Марк Карни: «Ностальгия - не стратегия: старый порядок не вернется»

Предлагаем вашему вниманию перевод речи премьер-министра Канады Марка Карни на Давосском форуме (с небольшими сокращениями).

Сегодня я буду говорить о разрыве в мировом порядке, о конце красивой истории и начале жесткой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям.

Но я также утверждаю, что другие страны, особенно средние державы, такие как Канада, не бессильны. Они способны построить новый порядок, отражающий наши ценности: уважение прав человека, устойчивое развитие, солидарность, суверенитет и территориальную целостность государств.

Сила менее могущественных начинается с честности.

Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что основанный на правилах порядок исчезает, что сильные делают то, что могут, а слабые страдают от того, что должны.

Этот афоризм Фукидида представляется неизбежным — естественной логикой международных отношений, вновь заявляющей о себе. И перед лицом этой логики у стран есть сильное желание идти на компромисс, приспосабливаться, избегать неприятностей, надеяться, что послушание обеспечит безопасность.

Не обеспечит.

Так каковы же наши варианты?

В 1978 году чешский диссидент Вацлав Гавел написал эссе под названием «Сила бессильных». В нем он задал простой вопрос: как коммунистическая система поддерживала себя?

Его ответ начался с зеленщика. Каждое утро этот лавочник выставляет в своем окне табличку: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он в это не верит. Никто в это не верит. Но он все равно выставляет табличку, чтобы избежать неприятностей, показать послушание, чтобы жить спокойно. И поскольку каждый лавочник на каждой улице делает то же самое, система сохраняется.

Гавел назвал это «жизнью во лжи». Сила системы исходит не из её истинности, а из готовности всех вести себя так, как будто она истинна. И её хрупкость происходит из того же источника: когда хотя бы один человек перестает играть роль — когда зеленщик снимает свою табличку — иллюзия начинает трещать.

Пришло время компаниям и странам снять свои таблички.

На протяжении десятилетий такие страны, как Канада, процветали в том, что мы называли порядком, основанным на международных правилах. Мы вступали в его институты, восхваляли его принципы и получали выгоду от его предсказуемости. Под его защитой мы могли проводить внешнюю политику, основанную на ценностях.

Мы знали, что история основанного на правилах международного порядка была частично ложной. Что сильнейшие освободят себя от обязательств тогда, когда это будет удобно. Что торговые правила применялись асимметрично. И что международное право применялось с разной строгостью в зависимости от личности обвиняемого или жертвы.

Эта фикция была полезна, и американская гегемония, в частности, помогала предоставлять общественные блага: открытые морские пути, стабильную финансовую систему, коллективную безопасность и поддержку механизмов разрешения споров.

Поэтому мы выставляли табличку в окно. Мы участвовали в ритуалах. И в основном избегали указывать на разрыв между риторикой и реальностью.

Эта сделка больше не работает.

Позвольте мне говорить прямо: мы находимся в разгаре разрыва, а не перехода.

За последние два десятилетия серия кризисов в финансах, здравоохранении, энергетике и геополитике обнажила риски крайней глобальной интеграции.

Совсем недавно великие державы начали использовать экономическую интеграцию как оружие, тарифы как рычаг, финансовую инфраструктуру как инструмент принуждения.

Вы не можете «жить во лжи» взаимной выгоды через интеграцию, когда интеграция становится источником вашего подчинения.

Многосторонние институты, на которые полагались средние державы, значительно ослаблены.

В результате многие страны приходят к одним и тем же выводам. Они должны развивать большую стратегическую автономию: в энергетике, продовольствии, критических минералах, в финансах и цепочках поставок.

Этот импульс понятен. Страна, которая не может прокормить себя, обеспечить себя энергией или защитить себя, имеет мало вариантов. Когда правила больше не защищают вас, вы должны защитить себя сами.

Но давайте трезво посмотрим, к чему это ведет. Мир крепостей будет беднее, более хрупким и менее устойчивым.

И есть другая истина: если великие державы отказываются даже от видимости правил и ценностей ради беспрепятственного продвижения своей власти и интересов, выгоды от «трансакционализма» становится труднее воспроизводить. Гегемоны не могут постоянно монетизировать свои отношения.

Союзники будут диверсифицироваться, чтобы застраховаться от неопределенности. Коллективные инвестиции в устойчивость дешевле, чем строительство каждым своей крепости. Общие стандарты уменьшают фрагментацию. Взаимодополняемость — это игра с положительной суммой.

Вопрос для средних держав, таких как Канада, состоит не в том, адаптироваться ли к этой новой реальности. Мы должны. Вопрос в том, адаптируемся ли мы, просто строя более высокие стены, или будем способны сделать что-то более амбициозное.

Канада была среди первых, кто услышал тревожный звонок, что привело нас к фундаментальному изменению нашей стратегической позиции.

Канадцы знают, что старое и удобное предположение о том, что наша география и членство в альянсах автоматически обеспечивают процветание и безопасность, больше не действительно.

Наш новый подход основывается на том, что Александр Стубб назвал «реализмом, основанным на ценностях» — или, другими словами, мы стремимся быть принципиальными и прагматичными.

Принципиальными в нашей приверженности фундаментальным ценностям: суверенитету и территориальной целостности, запрету применения силы, кроме случаев, соответствующих Уставу ООН, уважению прав человека.

Прагматичными в признании того, что прогресс часто постепенен, что интересы расходятся, что не каждый партнер разделяет наши ценности. Мы взаимодействуем широко, стратегически, с открытыми глазами. Мы активно принимаем мир таким, какой он есть, а не ждем мира, каким мы хотели бы его видеть.

Канада калибрует наши отношения так, чтобы их глубина отражала наши ценности. Мы отдаем приоритет широкому взаимодействию, чтобы максимизировать наше влияние, учитывая изменчивость мирового порядка, риски, которые это создает, и ставки в отношении того, что будет дальше.

Мы больше не полагаемся только на силу наших ценностей, но также на ценность нашей силы.

Мы строим эту силу дома.

Мы удваиваем наши расходы на оборону к 2030 году и делаем это таким образом, чтобы развивать отечественную промышленность.

Мы быстро диверсифицируемся за рубежом. Мы согласовали всеобъемлющее стратегическое партнерство с Европейским союзом, включая присоединение европейским механизмам закупок для обороны.

За последние шесть месяцев мы подписали 12 других торговых и оборонных соглашений на четырех континентах.

В последние несколько дней мы заключили новые стратегические партнерства с Китаем и Катаром.

Мы ведем переговоры о соглашениях о свободной торговле с Индией, АСЕАН, Таиландом, Филиппинами, Меркосур.

Средние державы должны действовать вместе, потому что если вы не за столом, вы - в меню.

Великие державы могут позволить себе идти в одиночку. У них есть большие рынки, военный потенциал, рычаги для диктовки условий. У средних держав этого нет. Но когда мы ведем только двусторонние переговоры с гегемоном, мы принимаем то, что предлагается. Мы конкурируем друг с другом за то, чтобы быть самыми покладистыми.

Это не суверенитет. Это исполнение суверенитета при принятии подчинения.

В мире соперничества великих держав у стран посередине есть выбор: конкурировать друг с другом за благосклонность или объединиться, чтобы создать третий путь, обладающий влиянием.

Вернусь к Гавелу.

Что означало бы для средних держав «жить в правде»?

Это означает называть реальность. Перестать ссылаться на «основанный на правилах международный порядок», как будто он все еще функционирует. Называть систему тем, что она есть: периодом усиливающегося соперничества великих держав, где наиболее могущественные преследуют свои интересы, используя экономическую интеграцию как оружие принуждения.

Это означает действовать последовательно. Применять одинаковые стандарты к союзникам и соперникам. Когда средние державы критикуют экономическое запугивание с одного фланга, но молчат, когда оно исходит с другого, мы держим табличку в окне.

Диверсификация на международном уровне — это не просто экономическая предусмотрительность; это материальная основа для честной внешней политики. Страны зарабатывают право на принципиальные позиции.

У Канады есть то, что нужно миру. Мы — энергетическая сверхдержава. Мы обладаем огромными запасами критических минералов. У нас самое образованное население в мире. Наши пенсионные фонды — одни из крупнейших и наиболее сложных инвесторов в мире. У нас есть капитал, таланты и правительство с огромным фискальным потенциалом для решительных действий.

И у нас есть ценности, к которым многие другие стремятся.

Канада — это плюралистическое общество, которое работает. Наша общественная площадь шумна, разнообразна и свободна. Канадцы остаются приверженными устойчивому развитию.

У Канады есть еще кое-что: признание происходящего и решимость действовать соответственно.

Мы понимаем, что этот разрыв требует большего, чем адаптация. Он требует честности о мире таким, какой он есть.

Мы снимаем табличку с окна.

Старый порядок не вернется. Мы не должны его оплакивать. Ностальгия — это не стратегия.

Но из разрыва мы можем построить что-то лучшее, более сильное и более справедливое.

У могущественных есть власть. Но у нас тоже есть кое-что — способность перестать притворяться, называть реальность, строить свою силу дома и действовать вместе.

Это путь Канады. Мы выбираем его открыто и уверенно.

И это путь, широко открытый для любой страны, готовой идти вместе с нами.