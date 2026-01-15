«Убить или быть убитым»: как ситуация в Иране отличается от событий 1979 года

Представляем вашему вниманию перевод (с сокращениями) статьи The Bloody Lesson the Ayatollah Took from the Shah главного редактора журнала The New Yorker Дэвида Ремника.

Дэвид Ремник

6 ноября 1978 года, когда в Тегеране бушевали беспорядки, шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви обратился к нации с примирительной речью. "Я услышал голос вашей революции", – сказал он. Шах пообещал исправить ошибки режима, освободить политических заключенных, объявить парламентские выборы, расследовать коррупцию в своем окружении и ослабить репрессии против оппозиции.

Но, как это часто случалось в истории хрупких режимов, жест примирения диктатора был воспринят как проявление отчаяния. В деревне под Парижем аятолла Рухолла Хомейни нападал на шаха с насмешками. "Деспотический режим шаха" был слаб, говорил он ранее, и "делает последние вздохи". И теперь, несмотря на речь шаха, компромисса быть не могло.

Два месяца спустя страдающий от рака шах бежал из Ирана и начал унизительное путешествие из одной страны в другую в поисках приемлемого места изгнания. Он умер в июле 1980 года в Каире.

Нынешнему лидеру исламского режима, преемнику Хомейни, аятолле Али Хаменеи 86 лет. Он один из самых долго правящих диктаторов на планете. Хаменеи прекрасно осведомлен об истории упадка и падения старого режима. И теперь, когда Исламская Республика столкнулась с масштабными демонстрациями, Хаменеи оказался перед дилеммой, схожей с дилеммой шаха. Имея в качестве дубинки Корпус стражей исламской революции и другие инструменты силы, Хаменеи выбрал кровопролитие вместо примирения.

Фото: REUTERS

"К сожалению, если аятолла и извлек какой-то урок из судьбы шаха, то это то, что тот был слаб и сдался", – сказал мне Скотт Андерсон, автор книги "Царь царей". "Если бы шах был жестче и приказал своим солдатам без разбора убивать людей на улицах, он мог бы спастись. Вопрос сейчас в том, будут ли обычные солдаты проливать все больше и больше крови?".

Лидеры режима извлекли мрачное наставление не только из судьбы своего исторического врага, но и из последующей истории. В конце восьмидесятых советский лидер Михаил Горбачев пытался модернизировать свой режим, демократизируя политическую систему, отменяя цензуру, ослабляя холодную войну с Соединенными Штатами и внедряя рыночные механизмы в экономику. Хотя благодаря либеральной политике Горбачева многое улучшилось, в конечном итоге Советский Союз распался, а президент СССР был вынужден уйти в отставку.

Али Хаменеи 17 июля 1989 года Фото: REUTERS

Хаменеи пришел к власти в 1989 году, на пике "горбимании". Зрелище падения Советского Союза привело к тому, что он и иранский режим стали более подозрительно относиться к Западу и к любым признакам внутренних реформ. "Я пришел к выводу, что Соединенные Штаты разработали всеобъемлющий план по подрыву системы Исламской Республики", – говорил Хаменеи в речи перед правительственными чиновниками в июле 2000 года. "Этот план является имитацией того, который привел к распаду бывшего Советского Союза. Американские чиновники намерены осуществить то же самое в Иране, и существует множество подтверждений этому".

Исламская Республика, безусловно, сталкивалась с периодами внутренних волнений и раньше. И все же, по мнению большинства экспертов, Исламская Республика никогда не была в такой опасности, как сейчас. Более ранние протесты демонстрировали оппозицию многих иранцев жесткой идеологии теократии, ее контролю над СМИ и образованием, ее общей жестокости. На этот раз протесты спровоцировало обнищание народа. Уровень инфляции превышает пятьдесят процентов, валюта находится в свободном падении. Происходят длительные отключения электроэнергии, ощущается нехватка воды. Цены на продукты питания высоки, а некоторые основные товары исчезли с рынков.

В то же время лидеры Корпуса стражей исламской революции накапливают огромные прибыли в различных отраслях: нефть, порты, цемент и многие другие. Бесчисленное множество иранцев видят в КСИР своего рода милитаризованную мафию.

Но экономика – не единственный фактор. Теократия аятолл была разоблачена во всей своей хрупкости. За последние два года ее сильнейшие (и самые дорогостоящие) союзники за рубежом – "Хезболла" в Ливане, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене – были серьезно ослаблены. Это побудило иранцев спрашивать громче, чем когда-либо: почему режим тратил свой капитал на иностранных союзников, а не на свой собственный народ? Режим хвастался силой, но в июне Израиль и Соединенные Штаты совместно нанесли удары по ядерным объектам Ирана почти без сопротивления. Израильские силы, глубоко проникшие в режим со своими разведывательными активами, смогли беспрепятственно убить целый ряд высокопоставленных иранских военных. Сам Хаменеи пережил унижение, скрываясь во время бомбардировок.

Фото: REUTERS

1979 год отличается от 2026-го тем, что режиму Хаменеи, вероятно, негде скрыться. Многие члены иранской элиты во время правления шаха получали образование за границей и знали иностранные языки. Когда пришло их время, в 1979 году, многие имели средства покинуть Иран и начать новую жизнь в Лондоне или Лос-Анджелесе. Исламская Республика потеряла многих из своих лучших и самых способных из-за эмиграции, а оставшиеся члены элиты в основном происходят из более провинциальной среды. "И поэтому худшие представители режима прижаты к стене", – сказал мне эксперт по Ирану из Фонда Карнеги Карим Саджадпур. "Их менталитет – убить или быть убитым".

Несколько месяцев назад Саджадпур опубликовал важное эссе в Foreign Affairs под названием "Осень аятолл", в котором размышлял о том, каким может стать Иран после смерти Хаменеи или если он будет свергнут. Может ли Иран походить на Китай и перейти от теократии к технократии? Будет ли он напоминать Пакистан, возглавляемый генералами КСИР? Может ли он напоминать изоляцию и террор Северной Кореи или реакционные качества путинской постсоветской России или авторитаризм Турции Эрдогана? Саджадпур тщательно разбирает сценарии, сходства и различия с глубоким пониманием истории и особенностей Ирана. При этом он проявляет интеллектуальную скромность, не делая уверенных прогнозов на будущее. Он напоминает о другом эксперте, Джеймсе А. Билле, который написал статью "Иран и кризис 78-го" для Foreign Affairs.

Фото: REUTERS

Билл, автор "Орла и льва", выдающейся книги об американо-иранских отношениях, писал, что "наиболее вероятной альтернативой" шаху будет "левая, прогрессивная группа армейских офицеров среднего звена". Другие варианты, по его словам, включали "правую военную хунту, либерально-демократическую систему и коммунистическое правительство". Но у истории были другие планы.