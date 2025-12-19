Армяно-азербайджанский процесс и уроки Трампа для Европы

Предлагаем вашеу вниманию перевод статьи Trump’s Peace Lessons for Europe старшего научного сотрудника Carnegie Europe Томаса де Вааля.

Томас де Ваал

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он положил конец восьми войнам, могут быть спорными, но его миротворческие усилия поднимают обоснованные вопросы. Европа может извлечь уроки из опыта преодоления тупика в затяжных конфликтах.

Символизм не мог быть более откровенным.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа закрыла Институт мира США (USIP) - организацию, посвященную изучению миротворчества, укомплектованную учеными и опытными дипломатами с большим опытом в переговорных процессах.

В декабре институт был внезапно снова открыт с новым названием, выгравированным на фасаде: Институт мира имени Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли объяснила, что USIP «когда-то был раздутой, бесполезной организацией, которая транжирила 50 миллионов долларов в год, не принося никакого мира».

И продолжила: «Теперь Институт мира имени Дональда Трампа, положившего конец восьми войнам менее чем за год, будет служить напоминанием о том, чего может достичь сильное лидерство для обеспечения глобальной стабильности».

Список из восьми конфликтов включает один между лидерами Демократической Республики Конго и Руанды, которые подписали соглашение в присутствии Трампа в недавно переименованном здании.

У списка много критиков. Некоторые из восьми примеров, провозглашенных Белым домом, не соответствуют критериям настоящих мирных соглашений, таких как сделка между Египтом и Эфиопией по поводу Плотины великого эфиопского возрождения. Другие, как соглашение между Таиландом и Камбоджей при посредничестве США, распадаются, сообщается о новых боях. Мало кто может объяснить, почему Косово и Сербия вообще оказались в списке.

Что касается Израиля и ХАМАС, то слишком рано говорить о том, будет ли сделка соблюдаться. Украина вообще не входит в список по очевидным причинам: немногие за пределами Москвы и Вашингтона рассматривают последний план США как подлинные миротворческие усилия, призванные устранить основные причины конфликта.

И все же, как признался мне один чиновник ЕС: у Трампа может и не быть правильных ответов, но он часто задает правильные вопросы. Европейцы не задавались должным образом вопросом «Как нам остановить кровопролитие на Украине?».

Видя смелые амбиции мирной повестки дня Трампа, европейцы должны спросить себя, почему им не хватает смелости взяться за эти большие проблемы.

Затяжные конфликты имеют тенденцию приобретать собственную динамику: дисфункциональный статус-кво сохраняется до тех пор, пока кто-то не решит потратить политический капитал и не преодолеет тупик. Кипр - один из примеров, когда ЕС фактически вывел себя из процесса урегулирования конфликта, пригласив одну из спорящих сторон, Республику Кипр, вступить в союз в 2004 году.

Фото: Правительство РА

Другим печальным случаем была Минская группа, созданная для содействия мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, просуществовавшая с 1992 года до лета этого года. После 1997 года посредниками выступали Франция, Россия и США — три великие державы с огромными ресурсами, но они предпочитали не ставить лидеров ни одной из сторон перед трудным выбором и не заставлять их платить цену за увековечивание конфликта. Результатом стал процесс, который лучше описать как управление конфликтом, чем реальные мирные переговоры. Этот процесс был жестко прерван, когда Азербайджан вернулся к войне в 2020 году.

Армения-Азербайджан — одна из мирных сделок в списке Белого дома, и здесь администрация Трампа действительно заслуживает признания. В 2025 году Соединенные Штаты вступили в процесс, в котором лидеры Армении и Азербайджана уже договорились о проекте мирного соглашения и искали нового гаранта для следующих шагами, которым не была была бы Россия. У европейцев были знания и нужные люди для заключения сделки, но именно действующие быстро американцы с демонстрацией скорости и политической воли на самом высоком уровне созвали встречу в Белом доме в августе, где были инициированы и подписаны новые соглашения.

Готовность использовать силу США действует в обе стороны. При хорошем использовании она может вывести людей из зоны комфорта. При плохом использовании это сила хулигана - спросите Украину.

Фото: Правительство РА

Соединенные Штаты действовали так и раньше. Когда 30 лет назад они заключили Дейтонские соглашения, Вашингтон также проявил нетерпение по отношению к Европе. Сочетание дипломатии и жесткой силы положило конец войне в Боснии и Герцеговине, которая могла бы длиться бесконечно. Каким бы несовершенным он ни был, Дейтон избавил регион от конфликта на три десятилетия.

Итак, должна ли Европа следовать примеру Трампа? И да, и нет.

Урок стратегии заключения сделок президента США за последние несколько месяцев, безусловно, заключается в том, что если вы хотите изменить статус-кво, вам нужно действовать жестко и быть готовым ломать устои. Сильные мира сего, ответственные за увековечивание конфликтов, изменят свое поведение только тогда, когда почувствуют страх. Именно это готов делать Трамп.

Однако после того, как ключевой прорыв совершен, превращение сделки в настоящий мир — это другое дело. Выработка деталей, необходимых для того, чтобы соглашение работало, требует упорной работы и старомодной дипломатии.

Хорошо известный научный факт заключается в том, что около половины мирных соглашений терпят неудачу в течение пяти лет, поскольку не реализуются должным образом. Европе необходимо освоить новые навыки, чтобы стать лучшим посредником в заключении сделок.