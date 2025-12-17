Триумф алгоритма может сделать музыкантов рабами ИИ

Предлагаем вашему вниманию статью Жака Аттали - бывшего президента Европейского банка реконструкции и развития и бывшего специального советника президента Франции Франсуа Миттерана.

Жак Аттали

Чтобы представить себе наше будущее, определяемое искусственным интеллектом, достаточно взглянуть на то, что происходит в музыкальной индустрии. Именно благодаря музыке зародился рынок нематериальных продуктов и услуг, именно здесь впервые была сформулирована идея вознаграждения за плоды интеллектуального труда.

Если Иоганн Себастьян Бах был вынужден давать концерты в кофейнях, чтобы прокормить многочисленную семью, то промышленная революция с её массовым производством и глубоким разделением труда открыла доступ к гораздо более широким рынкам.

Цифровая экономика продвинулась ещё дальше. Музыканты, некогда зависевшие от заказывавших им произведения феодалов, затем - от буржуазной публики, покупавшей билеты на концерты, и наконец - от звукозаписывающих компаний, начисляющих роялти, сегодня получают вознаграждение от стриминговых сервисов и других онлайн-платформ.

Теперь индустрию с ног на голову переворачивает искусственный интеллект. Генеративные ИИ-инструменты способны создавать музыку без участия человека, обучаясь на огромном каталоге существующих произведений. Виртуальная группа The Velvet Sundown преодолела отметку в миллион прослушиваний на Spotify за считанные недели, а композиция «Heart on My Sleeve», опубликованная в TikTok анонимным пользователем, который «с помощью ИИ создал песню, в которой Drake противостоит The Weeknd», набрала миллионы просмотров.

Можно также найти искусственных диджеев, способных вести вечеринку не хуже человека, а также сгенерированные ИИ саундтреки к фильмам и озвучку, имитирующую голоса и стили исполнителей. В каждом из этих случаев практически любой человек может создавать недорогую музыку и аудиоконтент.

Фото: Nina Skaret

По прогнозам Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), рынок музыкального и аудиовизуального контента, созданного генеративным ИИ, стремительно вырастет - с нынешних примерно 3 миллиардов евро до 64 миллиардов евро к 2028 году. При этом на долю музыки, сгенерированной ИИ, может приходиться около 20% доходов стриминговых платформ. CISAC также отмечает, что доходы авторов находятся под угрозой: в музыкальной сфере их совокупное падение к 2028 году может составить около 24%.

Для защиты авторских прав музыкантов законодатели в ряде юрисдикций начинают предпринимать законодательные меры. Европейский закон об ИИ обязывает тех, кто публикует и распространяет материалы, созданные искусственным интеллектом, раскрывать информацию об их источниках. Реализуется также ряд европейских проектов по использованию цифровых водяных знаков и решений на основе блокчейна для идентификации исходных материалов и автоматической выплаты микророялти. Однако подобная защита, по всей видимости, окажется иллюзорной. Артистам будущего придётся получать вознаграждение иными способами.

Любой обладатель компьютера или мобильного телефона может создать, аранжировать и спродюсировать музыкальное видео или адаптировать собственные произведения для видеоигр, интерактивной рекламы, маркетинговых кампаний и других целей. Одна из возможностей состоит в том, что генеративный ИИ позволит некоторым артистам отказаться от звукозаписывающих компаний и других традиционных посредников. В этом случае они смогут пытаться поддерживать персонализированный диалог со своими поклонниками.

Предчувствуя грядущие перемены, платформы дистрибуции стремятся опередить события, заключая союзы с традиционными звукозаписывающими компаниями, которым грозит исчезновение. Так, Spotify подписал соглашение с тремя крупнейшими лейблами, обещая использовать ИИ совместно с живыми артистами и в их интересах, гарантируя прозрачность и защиту от клонирования голоса.

Фото: Kirill Rudynski

Если артисты не проявят бдительности, переворот, привнесённый ИИ, обернётся лишь сменой хозяина: после феодалов, буржуа и всемогущих звукозаписывающих компаний наступит триумф алгоритма. Защита авторских прав испарится, а музыканты превратятся в простых наёмных работников алгоритма, если не в его рабов. Единственный способ избежать этой участи - стать предпринимателями собственного творчества, самостоятельно используя колоссальный потенциал ИИ, а также извлекая выгоду из незаменимости живого концертного выступления.

Единственная подлинная свобода заключается в том, чтобы творить и контролировать плоды своего творчества. ИИ мог бы усилить эту свободу, если мы начнём действовать уже сейчас, сосредоточившись на развитии креативности в школе и за её пределами. Однако при нынешнем положении дел он, похоже, уверенно движется в противоположном направлении.

