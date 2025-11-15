«Азербайджан никогда не забудет поддержку Израиля»

Предлашаем ваше вниманию перевод (c cокращениями) статьи посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова Azerbaijan won’t forget how Israel stood by its side, опубликованной в The Jerusalem Post.

День Победы, отмечавшийся в Азербайджане 8 ноября, не просто национальный праздник. Это день гордости, морального долга и исторической памяти. Это день, которого каждый гражданин Азербайджана ждал три десятилетия.

Путь к этому дню был долгим и трудным. Многие годы Азербайджан был практически в полном одиночестве, с минимальной поддержкой международного сообщества, которое избегало занимать четкую позицию или оказывать реальное давление на Армению с целью вывода войск с оккупированных территорий. Международные механизмы, призванные помочь разрешению конфликта, не смогли привести к реальным изменениям, вместо этого служа сохранению статус-кво - ситуации, с которой Азербайджан не мог больше мириться.

Мы ожидали, что международное сообщество окажет давление на Армению для вывода войск с захваченных территорий. Когда стало ясно, что дипломатические усилия ни к чему не приводят, Азербайджан был вынужден действовать самостоятельно для освобождения своих земель.

Однако мы полностью понимали, что не сможем достичь своих целей, оставаясь слабыми. Сегодняшний Азербайджан кардинально отличается от того, каким он был в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза страна столкнулась с огромными трудностями. Тем не менее, под решительным руководством и при последовательной политике Азербайджану удалось построить современную армию, стабильные государственные институты и динамичную экономику. Государство инвестировало в развитие международных партнерств, учась на опыте сильных государств, включая Государство Израиль.

Фото: REUTERS

Пять лет спустя после победы мы можем видеть плоды этого достижения: фактический мир, снятие Азербайджаном ограничений на транзит товаров в Армению и первый прямой рейс из Баку в Ереван - все это осязаемые символы нормализации.

Кульминацией мирной инициативы, выдвинутой Азербайджаном после войны 2020 года, стал саммит в Вашингтоне. Эта инициатива доказывает, что путь к миру может быть достигнут только через мощь и без компромиссов в вопросах национального достоинства.

Было несколько близких друзей и партнеров, которые стояли на нашей стороне в эти трудные годы. Израиль был одним из них, и Азербайджан никогда этого не забудет. Благодаря признанию со стороны международных партнеров, Азербайджан становится важным игроком на региональной и глобальной арене, а также мостом для сотрудничества, мира и регионального развития. Сегодня, смотря в будущее, Азербайджан стремится не только сохранить свои достижения, но и ответственно использовать свое уникальное региональное положение для содействия миру и процветанию на международной арене, включая Ближний Восток.