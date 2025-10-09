И кто теперь будет образцом демократии?

Дэни Родрик – профессор Гарвардской школы им. Кеннеди

Я вырос в Стамбуле, и мне посчастливилось принадлежать к поколению, у которого ролевыми моделями были демократические государства. Британия, Франция, Германия, Швеция вдохновляли наше стремление к процветанию и демократии. Опыт этих стран показывал нам, что рост экономики, социальная справедливость и политическая свобода не просто совместимы, но и взаимно усиливают друг друга.

А где современной молодежи искать столь же вдохновляющие модели? Когда-то казалось, что либеральной демократии предназначено судьбой стать волной будущего. Но сегодня откат демократии превратился в глобальный феномен, и Америка Дональда Трампа – это лишь наиболее яркий и драматичный пример. Начиная с 2010-х, «электоральные автократии» (режимы, которые периодически проводят выборы, но в условиях постоянных репрессий) стали доминирующей формой правления в мире. В странах либеральной демократии сегодня живёт почти на 220 млн человек меньше, чем в 2012-м.

Фото: REUTERS

«Электоральные демократии» – форма режима, открывающая путь к либеральной демократии – тоже утратили позиции: сегодня в них проживает на 1,2 млрд человек меньше, чем в 2012 году. На смену этим режимам пришли электоральные или просто автократии, которые сейчас господствуют над 5,8 млрд человек (на 2,4 млрд больше, чем в 2012 году).

В качестве маяка демократии Европа сияет уже не так ярко. Евросоюз сыграл ключевую роль в укреплении демократии во время перехода от социализма в странах Восточной Европы: Чехия и Эстония сегодня занимают верхние строчки в рейтинге либеральных демократий мира. Но во многих других странах (особенно в Польше, Венгрии и Словакии) наблюдается значительный регресс, и ЕС оказался бессилен что-либо с этим сделать.

Ведущие страны Европы могут верно отметить, что по их демократии нанесён не такой сильный удар, как по американской. Но Европа не демонстрирует ни экономической силы, ни политической сплочённости. Её уровень уверенности в себе явно находится на дне: примером этого стали уступки Евросоюза Трампу, который грозит ввести пошлины.

Европейские лидеры надеялись, что интеграция усилит мощь и влияние их региона на мировой арене. Но похоже, что ЕС, наоборот, навсегда превратился в парализованный дом, стоящий на полпути. Его институты и процедуры не позволяют странам-членам смело действовать самим, но при этом не способны сформулировать и воплотить в жизнь коллективные концепции.

Чтобы найти позитивные образцы демократии, стоит взглянуть на неожиданные страны. Например, Бразилия и ЮАР, две страны со средним уровнем доходов, обладают общим редким отличием: ещё недавно они находились на пороге авторитарной пропасти, но затем смогли отступить от неё.

Фото: REUTERS

Для президентства Джейкоба Зумы в ЮАР (2009-2018) был характерен авторитарный популизм, а также масштабная коррупция. В Бразилии бывший президент Жаир Болсонару отказался признавать поражение на выборах в 2022 году и строил планы военного переворота (а также убийства своего оппонента). Но обоим пришли на смену лидеры с солидным демократическим авторитетом – Сирил Рамафоса в ЮАР и Луис Инасиу Лула да Силва в Бразилии.

Что делает эти успехи экстраординарными? Они были достигнуты в условиях, которые политологи считают особенно неблагоприятными для демократии. Для ЮАР и Бразилии характерны не только глубокие этнические противоречия. Это страны, где уровень неравенства является одним из самых высоких в мире. А со времен Аристотеля философы доказывают, что отсутствие большого разрыва между богатыми и бедными – это предварительное условие существования стабильной демократии. Опыт Бразилии и ЮАР показывает, что картина сложнее, и это обнадёживает сторонников демократии.

Фото: REUTERS

В числе наиболее успешных демократий за пределами Европы – небольшие страны, которые остаются ниже радаров в дискуссиях об упадке демократии. Тайвань, Уругвай, Коста-Рика, Маврикий и Ботсвана получили высокие баллы в рейтинге демократий, составленном агентством Economist Intelligence Unit.

Возможно, наши надежды поддержать огонь демократии следует связать с этими неожиданными примерами. Как и всем, демократии нужны ролевые модели. Хотя традиционные примеры потеряли актуальность, ещё есть страны, где сторонники демократии могли бы найти вдохновение.

Project Syndicate, 2025

www.project-syndicate.org