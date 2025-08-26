TRIPP: выгоды Азербайджана, проблемы Армении и роль Европы

Предлагаему вашему вниманию перевод статьи Peace in the Caucasus: Ensuring Europe plays a role after Trump’s ceremony приглашенного научного сотрудника Европейского совета по иностранным делам, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в администрации Джозефа Байдена Джеймса О’ Брайена.

Отметим, что в июле 2024 года помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен говорил, что если США «смогут открыть торговый путь через Азербайджан и Армению, страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от России и Китая».

Джеймс О'Брайен

8 августа президент США Дональд Трамп принял лидеров Армении и Азербайджана, чтобы объявить о рамочном соглашении, которое потенциально может положить конец многолетнему конфликту между двумя странами. Хотя многие компоненты сделки были согласованы почти год назад, церемония в Белом доме диктует необходимость быстрых действий для реализации соглашения. Европейцы могут повлиять на процесс, поскольку их влияние возрастает по мере того, как внимание обращается к возможной интеграции региона в глобальные рынки.

Центральным элементом соглашения является согласие Армении открыть 43-километровый участок своей территории для коридора под управлением США, соединяющего Азербайджан с его эксклавом Нахичевань, который граничит с Ираном и Турцией. Цель состоит в том, чтобы «Коридор Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) стал частью крупного торгового маршрута из Центральной Азии через Азербайджан, Армению и Турцию к мировым рынкам.

Хотя это веха, достойная празднования, мой опыт десятилетий мирных переговоров показывает, что международные наблюдатели покидают церемонии, довольные тем, сколько было сделано, в то время как заинтересованные стороны сосредотачиваются на том, чего они не достигли. И теперь есть риск того, что мероприятие в Белом доме может запустить динамику, которая подорвет перспективы мира.

Во-первых, окончательного соглашения не будет как минимум год, поскольку Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения убрала из своей конституции любые ссылки на периоды, когда Армения контролировала части Азербайджана, включая территории, которые исторически были населены этническими армянами. Любые поправки к конституции Армении не произойдут до выборов следующего года, которые теперь будут омрачены этим вопросом.

Соглашение также исключило ключевые стороны, чья поддержка имеет решающее значение для успеха коридора: Россию, Иран — чья граница проходит рядом с ним — и Турцию — через которую должны будут проходить товары для того, чтобы коридор был жизнеспособным. Неопределенность относительно долгосрочных перспектив коридора может привлечь игроков, стремящихся к быстрой выгоде, подпитывая коррупцию и делая проект уязвимым для влияния сторон, заинтересованных в его провале.

ЕС может помочь в этом вопросе. Европейский капитал может стать самым дешевым и надежным способом страхования и финансирования коридора, обеспечив его успех. Но ЕС должен будет увеличить помощь и инвестиции в Армению.

Личная заинтересованность Трампа

Суждено ли TRIPP стать еще одним «озером Трамп» — водоемом на границе Сербии и Косово, который президент США попытался назвать своим именем, не решив при этом конфликт?

Неловко задавать столь скептический вопрос так скоро после позитивного события. Церемония раскрыла две истины: что США являются главным игроком в Южном Кавказе, долгое время бывшем российским задворками, и что мир достижим, даже если политики в обеих странах (особенно в Азербайджане) держат свои народы в готовности к войне. Это также знаменует личное участие Трампа в важном регионе, потенциально запуская масштабные экономические выгоды. На самом деле, участие Трампа могло стать ключевым фактором в достижении этого соглашения.

В администрации Байдена мы не предлагали личного вовлечения президента из-за обеспокоенности судьбой десятков тысяч армян, которые бежали из Нагорного Карабаха в 2023 году, а также репрессиями Азербайджана против гражданского общества, включая угрозы изгнать USAID. Теперь администрация Трампа сама лишила финансирования USAID, и церемония в Белом доме сигнализирует о том, что Вашингтон больше не беспокоят военные действия Азербайджана 2020 и 2023 годов в Нагорном Карабахе. Подход Байдена сводился к миру-на-практике, который стороны начали бы воплощать в жизнь после достижения соглашения.

Выгоды Азербайджана

Президент Ильхам Алиев не получил полной капитуляции Армении, которой он хотел, но выиграл очень многое. Соглашение углубляет его отношения с США, обеспечивая помощь для безопасного соединения с Нахичеванью и обещание американских инвестиций в коридор. Одной из основ мира-на-практике, предложенного командой Байдена, было обещание США ввести санкции против чиновников и компаний, которые строят, эксплуатируют или используют коридор без согласия Армении. С точки зрения Алиева, обещание США поддержать коридор сейчас, до того как Армения сделала окончательный шаг по внесению поправок в свою конституцию, может означать, что этот рычаг давления был утрачен. Короче говоря, США заплатили авансом, в то время как Алиев лишь повторил мирные заверения, которые он делал много раз прежде.

Проблемы Армении

Потенциальная негативная реакция в Армении станет проблемой. Для Армении не будет существенных мирных дивидендов: никакой открытой границы с Турцией, никаких дополнительных инвестиций в пользу Армении (кроме тех, что были обещаны бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном в апреле 2024 года и зафиксированы в американо-армянском соглашении, подписанном 8 августа); только коридор, соединяющий различные части Азербайджана.

Тема принуждения к конституционным изменениям будет доминировать в избирательной кампании. Это еще больше навредит Пашиняну.

Это досадно. Пашинян является мужественным, дальновидным лидером. Слабая и зависимая от Москвы Армения, или поляризованная, как соседняя Грузия, почти наверняка не сможет справиться с трудными компромиссами, необходимыми для мира. А Армения, которая не может соблюдать соглашение, будет уязвима для вмешательства со стороны Москвы или Баку.

Тень России

Церемония в Белом доме действительно послала сильное послание Москве, которая долгое время считала Южный Кавказ своей зоной влияния, но сейчас ослаблена войной в Украине, санкциями и серьезными разногласиями как с Ереваном, так и с Баку.

Однако, возможно, это лишь временная выгода. Трамп, похоже, торопится договориться с Владимиром Путиным. Ослабление санкций, прекращение огня в Украине или любое взаимопонимание с президентом США даст Москве свободу действий, деньги и военную мощь для усиления своего влияния на Кавказе — особенно в Армении, где у неё уже есть (хоть и слабые) доверенные лица и военные базы.

Хотя антироссийские настроения в Армении сейчас преобладают, Россия научилась в Молдове, Румынии и Грузии помогать своим предпочтительным кандидатам, избегая при этом негативной реакции. Она наверняка применит этот опыт на выборах в Армении.

Никакого бизнеса без Турции

Успех коридора зависит от доступных маршрутов к глобальным рынкам, и турецкие порты являются единственным масштабируемым вариантом. Таким образом, Турция будет определять перспективы жизнеспособности коридора. Но граница между Арменией и Турцией остается закрытой и, вероятно, останется таковой до подписания окончательного мирного соглашения — и цена, вероятно, возрастет, если Армения не изменит свою конституцию.

До тех пор, пока обещанная региональная супермагистраль не откроется, единственным реальным клиентом этого короткого коридора будет Баку. Учитывая эту неопределенность, ранние участники этого проекта могут преследовать краткосрочные выгоды, такие как получение чрезмерных займов на выгодных условиях, использование строительных контрактов для получения дополнительных займов от заинтересованных банков или быстрая продажа концессий неизвестным третьим сторонам. Каждый шаг в этом капитализме по принципу «урвал и убежал» создаст возможности для коррупции, неэффективности и манипуляций.

Европейские деньги могут стать ключом к обеспечению успеха коридора. Благодаря своим знаниям проблем и подготовительной работе, которую они уже проделали, европейцы могут обеспечить прозрачность, которая будет критически важна для предотвращения захвата коридора хищническими государствами. У стран Персидского залива и Центральной Азии могут быть глубокие карманы, но они мало способны противостоять России и Ирану, в то время как из моего опыта работы как в правительстве, так и в частном секторе представляется крайне маловероятным, что Американская корпорация финансирования развития сможет быстро выделить достаточно средств для поддержки проекта такого масштаба.

Если коридор не сможет развиться в глобальную сеть в ближайшее время, он будет представлять интерес почти исключительно для Азербайджана. Это будет искушать зависимых от Москвы и радикально настроенных армянских чиновников использовать это в качестве рычага давления на Азербайджан.

Ответственность за защиту коридора, похоже, проваливается в трещины между множеством игроков. Основываясь на том, что я слышал в частных беседах, американские войска могут быть развернуты для защиты американских коммерческих интересов, если они к тому времени будут существовать. Хотя это звучит как дипломатия канонерок конца XIX века, которая нравится Трампу, такой шаг кажется маловероятным. Вряд ли бизнес станет предполагать, что выступающий против внешних вмешательств президент пошлет американские войска туда, где Россия, Иран, Турция и теперь дважды победоносный Азербайджан могут быстро эскалировать ситуацию.

Европейские столицы

Несмотря на то, что Лондон, Берлин и Париж были активны за кулисами, Вашингтон теперь вышел на центральную сцену. Реальность такова, что Баку и Ереван не видят в Европе достаточного противовеса России.

Это должно стимулировать Европу к переоценке своих инструментов для взаимодействия с конфликтами на своих границах. Европейские закупки газа и продажи оружия Азербайджану значительно превышают помощь, осторожные предложения расширения сотрудничества и продажи оружия Армении. Даже Париж, который решительно поддерживал Армению, стремился смягчить свою позицию по отношению к Азербайджану в этом году.

Однако если мир будет достигнут и коридор откроется, тогда европейский опыт экономической интеграции станет более актуальным.

Церемония в Вашингтоне является реальным шагом к миру. Она закрепляет американское участие и подчеркивает стремления двух стран к миру — две вещи, которые были известны, но не полностью признаны. Но основная причина конфликта не решена, а лишь отложена, и мероприятие исключило стороны, которые будут пытаться добиться своих целей.

Специальным посланникам США Тому Барраку и Стиву Виткоффу следует работать быстро. Европа может сыграть ключевую роль в проектировании и финансировании коридора, позиционируя себя для помощи в смягчении некоторых рисков, упомянутых в этой статье.