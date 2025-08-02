«Армянам следует больше рассказывать о деле Рубена Варданяна»

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Armenians Must Make Ruben Vardanyan a Household Name старшего научного сотрудника American Enterprise Institute Майкла Рубина.

Майкл Рубин

Армянский христианский монастырь IX века в Татеве – не единственная достопримечательность, привлекающая туристов в эту крошечную деревню в Сюнике. В нескольких сотнях метров от монастыря находятся «Крылья Татева» - самая длинная в мире реверсивная канатная дорога. За первое десятилетие своего существования «Крылья Татева» перевезли более миллиона посетителей. Несмотря на медленное восстановление туристической сферы после пандемии коронавируса и войны в Арцахе канатная дорога готова более чем удвоить поток.

В мире | 2023-12-02 10:55:48 «Крылья Татева» признаны лучшей канатной дорогой в мире

Автором идеи и главным финансовым донором «Крылье Татева» был филантроп Рубен Варданян. На обеих станциях канатной дороги установлены таблички, рассказывающие о роли его фонда в создании «Крыльев Татева», но они по большей части остаются незамеченными для большинства посетителей. Это упущенная возможность.

Я посещал Исламабад вскоре после того, как Индия лишила Кашмир особого статуса. Рекламные щиты по всему Исламабаду показывали отсчет времени, прошедшего с тех пор, как Индия ввела блокаду Кашмира.

Когда ХАМАС захватил израильских заложников 7 октября 2023 года, в крупных американских и европейских городах появились плакаты, целью которых было привлечь внимание к сложившейся ситуации. Сторонники сокращения дефицита в Соединенных Штатах часто покупают рекламные щиты, показывающие текущую сумму национального долга. Когда «Арабский квартет» начал блокаду Катара в 2017 году, обе стороны использовали рекламные грузовики, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону.

Ближайшие друзья Варданяна предали его. Всего через несколько дней после его ареста азербайджанскими силами, руководившая тогда Агентством США по международному развитию Саманта Пауэр посетила Баку. Ее книга «Проблема из ада», критикующая неспособность США реагировать на геноцид, получила Пулитцеровскую премию и принесла ей известность. Она тесно сотрудничала с Варданяном и после ухода из администрации Обамы вошла в отборочный комитет премии «Аврора», которую Варданян соучредил для чествования людей, предпринимающих усилия для предотвращения геноцидов. Но она не потребовала освобождения Варданяна в то время, когда этого еще было возможно - до того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев удвоил ставки. Молчание Пауэр после ее ухода из USAID было оглушительным. Ходят слухи, что некоторые армянские чиновники преуменьшают значение заключения Варданяна, чтобы устранить потенциального конкурента.

Саманта Пауэр Фото: Фотолур

Возможно, Армения не может рассчитывать на справедливых друзей, но нет причин, по которым армяне не могут лучше предпринимать самостоятельные шаги. У каждого из проектов Рубена Варданяна должен быть установлен рекламный щит, рассказывающий о том, что он остается заложником в Баку. Поездка на «Крыльях Татева» занимает примерно 12 минут, в течение которых путешественники слушают аудиозапись об окружающих достопримечательностях, но в нет никакой информации о самом Варданяне. Это упущенная возможность донести информацию до тысяч людей, которые иначе могут никогда не услышать о «деле» Варданяна.

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Некоторые в армянском правительстве могут полагать, что внимание к Варданяну и к другим заложникам препятствует усилиям по достижению мира. Но это ошибка. Мир наступает не тогда, когда обвиняют жертв, а когда разоблачают преступников. Неспособность защитить заложников демонстрирует слабость и принижает армянское правительство в глазах Алиева. Это заставляет его думать, что он может подвергать армян виктимизации в обмен на уступки.

Армянам не нужно идти в ногу со своими лидерами - это основа демократии. Даже если официальный Ереван преуменьшает значение заключение Варданяна, обычные армяне не обязаны этого делать. Каждый проект Фонда Рубена Варданяна должен рассказывать о человеке, который продолжает жертвовать собой ради армянской культуры, развития и самоопределения. Фонд мог бы установить рекламные щиты в каждом городе и поселке. Варданян и другие заключенные должны стать столь же знаменитыми узниками совести, какими были когда-то Андрей Сахаров и Нельсон Мандела.