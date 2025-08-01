Трампу следует принудить Алиева отказаться от территориального ревизионизма

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Azerbaijan not interested in making peace бывшего посла Армении в США и бывшего заместителя министра иностранных дел Армении Григора Ованнисяна.

Григор Ованнисян

На недавней встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент Трамп предположил, что Армения и Азербайджан «возможно, движутся к миру» после лет враждебности. Однако любой, кто следит за риторикой президента Азербайджана Ильхама Алиева, может прийти к иному выводу. Его заявления раскрывают не дорожную карту к миру, а кампанию, основанную на ирредентизме и завуалированную попытку территориального ревизионизма.

Армения и мир | 2025-07-30 15:29:36 Cенатор рассказал о переговорах с Пашиняном и Алиевым в составе «команды Трампа»

Проблема заключается в требовании Алиева создать сухопутный мост через южную Армению для соединения материкового Азербайджана с его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой, которая граничит с Турцией. Это создаст непрерывную сухопутную связь от Турции через Нахичевань к собственно Азербайджану и далее к более широкому тюркскому миру в Центральной Азии. На пути стоит южная провинция Армении Сюник, которая также является единственным сухопутным коридором Армении в Иран - жизненно важного стратегического и экономического партнера.

Сразу после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 июля в Абу-Даби Алиев торжествующе написал в Twitter о будущей «реализации Зангезурского коридора», используя азербайджанское название спорной территории. В недавней речи, широко цитируемой в азербайджанских СМИ, он сказал: «Как на международной арене, так и в двусторонних контактах с Арменией мы последовательно подчеркиваем один момент... Должен быть обеспечен беспрепятственный и неограниченный проход из Азербайджана в Азербайджан, без каких-либо проверок или препятствий. Это наше требование».

Эта формулировка демонстрирует, что видение Алиева не ограничивается обычным транзитным маршрутом. Он стремится к коридору, свободному от армянского пограничного контроля, маршруту, который фактически лишит Ереван суверенитета над частью собственной территории. Речь идет о пересмотре границ.

Поскольку его желание установить связь с Нахичеванью не является нелогичным, оно заслуживает справедливого анализа. Может ли страна разумно требовать неограниченный транзитный коридор через другое суверенное государство просто потому, что у нее есть эксклав? Потребовали бы, например, Соединенные Штаты беспрепятственного прохода через Канаду для доступа к Аляске?

Хотя Баку представляет свое требование как логический шаг к миру, его правовые, исторические и геополитические основы слабы. Предполагаемое основание для коридора лежит в соглашении о прекращении огня, заключенном при посредничестве России, которое завершило Вторую Карабахскую войну в ноябре 2020 года. В том соглашении говорится: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортных связей между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Однако эта расплывчатая формулировка не предоставляет Азербайджану экстерриториальный контроль и не соедржит термина «коридор». Единственный механизм обеспечения исполнения, который она предусматривает, это мониторинг российскими пограничными войсками.

Армения интерпретировала эту статью как обязательство обеспечить транзит под своей полной юрисдикцией с сохранением пограничного контроля, таможни и правового надзора.

Ни один договор, положение ООН или прецедент не принуждает страну уступить контроль над своей землей для облегчения связи между разъединенными частями другого государства. Транзитные соглашения существуют, например, между Россией и Литвой для Калининграда, но они действуют под контролем принимающего государства.

В мире не мало эксклавов, и ни один из них не привел к подобным договоренностям.

Западный Берлин (1945-1990) оставался доступным для Западной Германии только благодаря деликатным переговорам. Когда СССР ввел блокаду, Запад ответил воздушным мостом, а не захватом земли.

Восточный Пакистан (1947-1971), отделенный от Западного Пакистана 1000 милями индийской территории, никогда не получал коридор. Индия отказалась. В конечном итоге Восточный Пакистан провозгласил независимость и стал Бангладешем.

Бюзинген-ам-Хохрайн, немецкий эксклав в Швейцарии, функционирует гладко благодаря сотрудничеству, а не принуждению.

Калининград, российский балтийский эксклав, имеет транзитные права через Литву, но под строгим контролем Европейского союза и Литвы.

Сеута и Мелилья, испанские города на северо-африканском побережье, прочно остаются под испанским правлением, несмотря на марокканские претензии. Испания никогда не допускала никаких договоренностей в стиле коридора, которые разбавляли бы ее суверенитет. И, само собой разумеется, нет коридора через Марокко между ними.

Закономерность ясна: наличие эксклава не дает стране права на нерегулируемый проход через другое суверенное государство. Эти вопросы решаются переговорами, а не навязыванием. Мы услышим аргументы об экономических выгодах, но суверенитет не подлежит обсуждению, и хороший бизнес не требует таких нарушений международных норм.

У Армении нет большого пространства для маневра. Настоящий «коридор» через Сюник ослабил бы ее геополитическое положение, отрезав от Ирана, перекроил бы Южный Кавказ и стал бы невыносимым новым посягательством после потери в 2023 году исторической родины в спорном Нагорном Карабахе.

Уступка контроля, символически или буквально, будет стратегической катастрофой.

Иран также предупредил, что любое изменение армяно-иранской границы неприемлемо. Тегеран рассматривает идею коридора как прямую угрозу своему доступу к Кавказу и выдвигал завуалированные угрозы в ответ.

Алиев пытается превратить пункт соглашения о прекращении огня в инструмент территориального ревизионизма. История полна примеров того, как войны начинаются из-за эксплуатации расплывчатых формулировок договоров. Прецедент будет опасным, если Армения будет вынуждена предоставить экстерриториальный доступ под давлением. Это вознаградит принуждение, подорвет дипломатию и пошлет мессидж другим автократиям: захватывайте то, что хотите, а затем называйте это коридором.

Это также вознаградит деспотический режим в Баку, который считает, что его энергетическое богатство является прикрытием для антиармянской одержимости. Международное сообщество должно отнестись к этому серьезно. Если Трамп действительно хочет получить признание за армяно-азербайджанский мир, ему следует принудить Алиева отказаться от амбиций по созданию «Зангезурского коридора».