Cенатор рассказал о переговорах с Пашиняном и Алиевым в составе «команды Трампа» - Mediamax.am

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Cенатор рассказал о переговорах с Пашиняном и Алиевым в составе «команды Трампа»


Сенатор Стив Дейнс
Сенатор Стив Дейнс

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Дейнс
Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Дейнс

Фото: REUTERS

Встреча Стива Дейнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 30 мая 2025 года
Встреча Стива Дейнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 30 мая 2025 года

Фото: Пресс-служба правительства РА


Предлагаем вашему вниманию перевод статьи A Peace Deal for Armenia and Azerbaijan сенатора-республиканца (штат Монтана) Стив Дейнса, опубликованной в The Wall Street Journal.

 

Стив Дейнс

 

Президент Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Это стало бы выдающимся достижением - еще одним шагом к стабильности и экономическим выгодам.

 

Армения и Азербайджан, когда-то входившие в состав Советского Союза, с конца 1980-х годов находятся в состоянии вялотекущего конфликта с периодическими всплесками насилия. Многие попытки достижения мира были непрочными или недальновидными. Предыдущие администрации не смогли приоритизировать регион и мирные переговоры.

 

Администрация Трампа достигла прогресса, сочетая модель президента «мир через силу» с прагматичной, творческой дипломатией и обещанием более светлых дней для обеих сторон.

 

В этом году я посетил обе страны с членами команды господина Трампа. Мы изучили экономический потенциал региона и способствовали обсуждению некоторых наиболее сложных вопросов мирных переговоров.

Встреча Стива Дейнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 30 мая 2025 года Встреча Стива Дейнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 30 мая 2025 года

Фото: Пресс-служба правительства РА

Я встречался как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы обсудили практические решения. Оба лидера осознают актуальность момента и серьезные возможности, открывающиеся перед ними.

 

Слишком долго Россия служила региональным посредником, используя свою позицию для увековечивания конфликта и поддержания своих южных соседей в слабом и изолированном состоянии. Теперь Армения и Азербайджан сбрасывают ярмо российского доминирования и поворачиваются к независимому видению, которое согласуется с приоритетами США.

 

Регион определит свое собственное будущее, основанное на партнерстве с США, которое может заложить основу для процветания не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Дейнс Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Дейнс

Фото: REUTERS

География Среднего коридора наделяет его уникальной стратегической и экономической важностью. Расположенный между такими противниками США, как Иран и Россия, это единственная полоска земли, через которую Запад может беспрепятственно торговвать с Центральной Азией. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан обладают значительными запасами нефти, природного газа, угля, урана и других ключевых ресурсов. Это в дополнение к крупным месторождениям сурьмы, меди, золота, хромита, марганца, серебра, цинка и других критически важных минералов в Армении и Азербайджане. Трансанатолийский трубопровод сможет увеличить пропускную способность для транспортировки большего количества энергетических запасов региона в Европу, чтобы континент больше никогда не зависел от России в плане энергии. А минеральные месторождения Южного Кавказа могли бы освободить США от зависимости от Китая.

 

Решимость администрации Трампа помогла создать историческую возможность для этих двух наций. Соглашение изменит ход геополитики таким образом, что это принесет пользу не только Южному Кавказу и Центральной Азии, но и США и нашим союзникам на десятилетия вперед.

 

Ради мира и стабильности в регионе и в мире лидеры Армении и Азербайджана должны без промедления завершить работу над соглашением.

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