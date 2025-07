Война Путина в Украине может лишить его контроля над Южным Кавказом

Представляем вашему вниманию перевод статьи Putin’s war in Ukraine may cost him control of the south Caucasus, опубликованной в The Economist.

Для большинства людей геополитика — это абстракция. Для тех, кто живет на Южном Кавказе, это ежедневная реальность. Регион между Черным и Каспийским морями, Европой и Азией, находится на перекрестке старых империй: Османской, Персидской и Российской. Граничащий с участниками нынешних самых опасных войн — российской войны против Украины и ирано-израильского конфликта — он демонстрирует возвышение средних держав и отступление великих.

Эти две войны меняют облик региона более кардинально, чем что-либо со времен распада Советского Союза, трещины в котором впервые проявились именно здесь в конце 1980-х. Война Путина против Украины неожиданно привела к завершению прежде неразрешимого конфликта между Азербайджаном и Арменией, которая теперь пытается вырваться из российских объятий и заключить мир с Турцией.

Между тем конфликт между Израилем и Ираном повысил статус богатого нефтью Азербайджана как восходящей региональной державы, способной противостоять более крупным соседям. Израиль видит в нем стратегического союзника в противостоянии с Ираном. Лишь Грузия, некогда фаворит Запада, движется в противоположном направлении, скатываясь к уродливой антизападной автократии, ориентированной на Россию.

«Мы живем в ветреном месте», - говорит о переменах в регионе специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбаев, глядя на Каспийское море из окна своего роскошного офиса в Баку.

10 июля, когда этот номер The Economist был в печати, лидеры Армении и Азербайджана проводили первые прямые переговоры без посредников. До этого состоялся исторический визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул, где он был торжественно принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Заключение мира сделало бы Армению частью так называемого «Среднего коридора» для торговли и энергетики, связывающего Китай и Центральную Азию с Европой в обход России. Это особенно важно для энергетической безопасности Европы, поскольку Грузия становится все менее надежным партнером.

Россия пытается противодействовать, оказывая давление на южнокавказское трио, которое она все еще считает находящимся в своей сфере влияния. Однако скорость потери влияния Россией поразительна, учитывая доминирующее положение, которое она заняла пять лет назад в результате 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном.

Когда Азербайджан атаковал, чтобы отвоевать Карабах в 2020 году, Россия отказалась защитить Армению, частично в качестве возмездия за народное восстание двумя годами ранее, которое привело к власти Никола Пашиняна, и частично как возможность развернуть российские войска в других частях региона.

Путин позволил Азербайджану захватить некоторую территорию вокруг Нагорного Карабаха, прежде чем навязать прекращение огня, которое позволило России разместить войска в Азербайджане под видом миротворцев, и которое сделало Армению более уязвимой и зависимой от нее. Соглашение о перемирии также было направлено на восстановление транспортных связей в регионе путем создания автомобильного и железнодорожного сообщения через суверенную армянскую территорию, чтобы соединить основную часть Азербайджана с Нахичеваном. Путин поставил условие, что коридор будет контролировать ФСБ.

Мир без хранителей

Однако все это развалилось после вторжения Путина в Украину в 2022 году. В 2023 году, когда Россия была отвлечена собственной войной, Азербайджан отвоевал весь Нагорный Карабах менее чем за 24 часа, в то время как российские миротворцы бессильно стояли в стороне. В конечном итоаге Россия была вынуждена вывести их. Окрыленный своей победой, Азербайджан «стремился иметь дело с Москвой как равный, а не как подчиненный, тем самым бросая вызов взгляду России на Южный Кавказ как на свою игровую площадку», - говорит эксперт Фонда Карнеги Заур Шириев.

Азербайджан в последнее время демонстрирует свою силу, ясно давая понять, что не хочет, чтобы ФСБ контролировала коридор между двумя частями Азербайджана. Он хочет, чтобы им управляло нейтральное международное учреждение, возможно, с участием Америки.

Вскоре возникла новая ссора - российская полиция задержала около 50 этнических азербайджанцев на Урале, связав их с нераскрытым делом 20-летней давности. Двое азербайджанцев были избиты до смерти во время арестов.

Азербайджан отплатил, ворвавшись в офис российского государственного пропагандистского агентства «Спутник» и задержав двух сотрудников, которых он обвинил в том, что они агенты ФСБ. (Россия это отрицает.) Силы безопасности также арестовали и избили восемь россиян, которые переехали в Баку после того, как Россия вторглась в Украину.

Азербайджанский лидер заботится о правах человека не больше, чем Путин, но ссора забила гвоздь в идею российского военного присутствия в транспортном коридоре между Азербайджаном и Арменией. Спор между двумя автократами может утихнуть. Но внутреннее напряжение между восходящей региональной державой и бывшим имперским господином не исчезнут. Азербайджан, который вооружают Турция и Израиль, слишком силен, чтобы Россия стала открыто воевать с ним. Поэтому лучшей надеждой Путина на восстановление влияния может быть Армения, которая зависит от импорта российской энергии и продовольствия, и где у России все еще есть военная база.

Однако России в Армении не хватает народной поддержки. Ощущая себя преданными, мало армян видят в Путине союзника. В то же время парадоксально, что потеря Нагорного Карабаха и исход 100,000 этнических армян, каким бы болезненным он ни был, также освободили Армению от конфликта, который привел к закрытию границы с Турцией, заставил ее передать обеспечение своей безопасности России и также сделал ее политику заложницей карабахских кланов, которые имели тесные связи с Москвой.

С момента проигрыша в войне с Азербайджаном Армения пытается освободиться от российского влияния и приблизиться к ЕС. Что более важно, она усилила попытки нормализовать отношения с Турцией, которые были отравлены памятью о геноциде армян, совершенном османскими силами в 1915-16 годах.

Пашинян попытался вывести Армению за границы травмы и скорби по потере исторической родины, символизируемой горой Арарат (теперь находящейся в Турции). Армянский аналитик Арег Кочинян говорит, что Россия долгое время рассматривалась в Армении как ее единственная защита от Турции. Теперь именно Россия рассматривается как угроза. Открытие границы между Турцией и Арменией закрепило бы роль Турции как «восходящей звезды на Южном Кавказе» и гаранта безопасности региона, говорит Кочинян. Турция, однако, не настроена открывать границу без согласия Азербайджана, который серьезно инвестировал в Турцию.

Азербайджан тянет время и выдвигает новые требования. Он хочет, чтобы Армения провела референдум и удалила требование о Нагорном Карабахе из своей конституции. И он хочет беспрепятственный доступ через южную Армению к Нахичевану. Эти требования не только демонстрируют глубокое недоверие Азербайджана к своему бывшему противнику, но и его экономическую неуверенность. Несмотря на нефтяные богатства, ВВП на душу населения в Азербайджане ниже, чем в Армении, у которой нет природных ресурсов.

Не терять времени

Эти требования рискуют сорвать сделку. Армяне будут более склонными согласиться на конституционные изменения после того, как увидят преимущества торговли и открытых границ, чем до этого. Армения хочет синхронизировать открытие армяно-турецкой границы с соглашением, которое установило бы коридор через ее территорию, даже если это произойдет до формального мирного соглашения с Азербайджаном.

Ильхам Алиев, конечно, знает, что Пашинян - лучший армянский партнер, которого он мог бы иметь, но публично он не оказал ему никакой поддержки. Азербайджан рискует дестабилизировать Армению, оказывая на нее ненужное давление даже тогда, когда ей угрожает Россия.

Правительство Путина не жалело усилий, чтобы тем или иным способом избавиться от Пашиняна, которому в следующем году предстоят выборы. Оно надеется на повторение грузинского сценария, при котором дружественный Москве олигарх Бидзина Иванишвили и церковь остановили западную ориентацию страны и передали ее в российскую орбиту. В июне Пашинян сказал, что его правительство сорвало попытку переворота, запланированную на сентябрь. Оно арестовало русско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна по обвинению в публичных призывах к незаконному захвату власти в стране, что он отрицает. Маргарита Симонян, глава российского пропагандистского канала RT, назвала Пашиняна «Антихристом» и предателем.

Злонамеренная деятельность России как в Азербайджане, так и в Армении добавляет срочности мирному процессу, говорит Шириев. Окно возможностей сужается. Если оно будет упущено, регион снова может оказаться в опасной геополитической неопределенности.