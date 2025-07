«США должны инвестировать в инициативу Пашиняна «Перекресток мира»»

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Russia is losing its grip on the Caucasus — an opportunity for the US, опубликованный изданием The Hill.

Автор статьи Джозеф Эпштайн является директором Туранского исследовательского центра Йорктаунского института.

На протяжении более 150 лет Россия правила Южным Кавказом через, проводя колониальную политику по принципу «разделяй и властвуй». Последней точкой давления Москвы стал конфликт вокруг поддерживаемого Арменией сепаратистского Карабаха, где Россия одновременно подпитывала конфликт и выступала посредником.

Теперь Армения и Азербайджан устанавливают четкие границы - и у Америки есть историческая возможность помочь им.

Отношения между Россией и Азербайджаном переживают свободное падение после того, как российская полиция провела репрессии против этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. Власти Азербайджана заявили, что убийство двух азербайджанцев было «этнически мотивированном», каковым, вероятно, оно действительно было.

В ответ Азербайджан арестовал редакторов российского государственного СМИ «Спутник», обвинив их в работе на российскую разведку. Затем Баку арестовал еще восемь российских граждан по обвинениям в торговле наркотиками и киберпреступлениях.

Эта эскалация происходит на фоне напряженности между двумя странами, которая тлеет с декабря, когда Москва сбила азербайджанский гражданский самолет, лишив жизни 38 человек.

До убийства двух азербайджанцев Армения проигнорировала встречу возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, одновременно объявив о начале переговоров об оборонному сотрудничестве с Европейским союзом. Хотя Ереван все еще зависит от России в экономическом и военном смысле, он предпринял множество шагов для диверсификации отношений.

Такое открытое неповиновение со стороны обеих стран было бы немыслимым всего пять лет назад. Однако два события привели к снижению российского влияния на Южном Кавказе: возвращение Карабаха Азербайджаном и война в Украине.

Почти 30 лет Россия использовала конфликт вокруг поддерживаемой Арменией сепаратистской территории Карабаха для поддержания влияния на обе страны. Москва использовала аналогичные стратегии в постсоветских республиках Украины, Молдовы и Грузии, используя поддержку сепаратизма. Но в Карабахе Россия давила одновременно на Армению и Азербайджан.

После успешных азербайджанских операций по возвращению Карабаха в 2020 и 2023 годах Россия потеряла свой главный рычаг влияния. И поскольку она все больше увязала в Украине, у нее более не было прежней способности влиять на Армению и Азербайджан.

США должны осторожно стремиться поддержать обоих партнеров, не обостряя напряженность. Ключом было бы противопоставить себя России как благодетеля, который не стремится запугивать своих партнеров. Вашингтон может предпринять два шага для увеличения своего влияния в регионе, которые не приведут к эскалации.

Первый - инвестировать в инициативу Пашиняна «Перекресток мира» по включению Армении в Средний коридор через развитие инфраструктур, экономическую интеграцию и мирную дипломатию с Азербайджаном и Турцией. Инвестируя в проект, Вашингтон дополнительно развил бы Средний коридор, который позволил бы наладить транзит азиатских товаров в Европу в обход России и Ирана, и помог бы Армении стать менее зависимой от Москвы.

Второй шаг - развивать трехстороннее оборонное сотрудничество с Азербайджаном и Израилем, стратегию, предложенную высокопоставленными израильскими парламентариями и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Пашинян сталкивается с внутренними угрозами от поддерживаемой Россией церкви и политиков, которых он обвинил в планировании переворота. Армянская зависимость от российской энергии остается критической уязвимостью - Армения импортирует 83 процента газа и 80 процентов нефти из Москвы.

Ослабление Москвы в регионе открывает дверь - не для новых гегемонов или нового фронта, а для новых партнерств, построенных на уважении к суверенитету региона.