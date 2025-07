«Тихий мастер дестабилизации»: в Израиле недовольны послом Ирана в Армении

Предлагаем вашему вниманию перевод (с сокращениями) статьи A mission in the shadows: What is Iran’s ambassador doing in Armenia? бывшего министра коммуникаций Израиля Аюба Кара.

Айюб Кара

Южный Кавказ претерпел глубокие изменения после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 году. Восстановление территориальной целостности Азербайджана проложило путь к новому региональному порядку - основанному на транспортныъ взаимосвязях, энергетических коридорах и долгожданном мире.

Но по мере того, как новые реалии укореняются, всплывают старые амбиции. Вызывает удивление необычайно активное поведение посла Ирана в Армении Мехди Собхани - особенно после того, как Израиль завершил свою против Тегерана. Хотя он действует под дипломатическим мандатом, действия посла свидетельствуют о более широкой, более расчетливой программе, представляещей угрозу интересам Азербайджана и Израиля.

Иранские официальные лица говорят об «исторических связях» и «братских отношениях» между Ираном и Азербайджаном. Однако эти слова все более несовместимы с поведением тегеранского посланника в Армении, заявивишим, в частности, что Израиль использовал азербайджанское воздушное пространство для нападения на Иран.

Собхани выступает против Зангезурского коридора, называя его угрозой для национальной безопасности Ирана, совершает частые и весьма заметные визиты на армянские военные объекты и в пограничные зоны. Это шаги не традиционного посла, а геополитического актора, работающего над сдвигом баланса сил в пользу Ирана.

Взаимодействие Ирана с Арменией значительно углубилось за последние два года. То, что началось как дипломатическая риторика, превратилось в ощутимое сотрудничество в сферах энергетики и транспорта. Тегеран, в частности, продвигал маршрут Индия–Иран–Армения, который полностью обходил бы Азербайджан, подрывая стратегическое значение Зангезурского коридора. Обеспокоенность вызывает и сотрудничество Ирана с армянскими военными.

Собхани, похоже, выполняет сценарий, разработанный в Тегеране и позиционирующий Армению как клин против Азербайджана и его близкого союзника Израиля. Армения предлагает привлекательный противовес: готового партнера с собственными претензиями к Израилю и геополитический плацдарм к северу от границ Ирана. Некоторые региональные наблюдатели считают, что Иран позиционирует Армению как прокси-платформу не только для давления на Азербайджан, но и для косвенного противодействия израильскому влиянию на Южном Кавказе.

Таким образом, посол Ирана в Ереване - больше, чем дипломат. Его действия раскрывают стратегию по противодействию растущему влиянию Азербайджана, нарушению усилий по региональной интеграции и изменению альянсов в пользу Тегерана.

Азербайджан остается привержен миру, стабильности и сотрудничеству, однако он не питает иллюзий относительно геополитических течений, протекающих сразу за его западными границами. Тихая дипломатия Ирана должна быть подвергнута тщательному изучению, а его истинные намерения - обнажены. Если дипломатия действительно является искусством тонкого влияния, то посол Ирана стал тихим мастером дестабилизации.