Наступает эра боевых ИИ-дронов

Чарльз Фергюсон – редактор отдела искусственного интеллекта в Project Syndicate.

Чарльз Фергюсон

Атака Украины на авиабазы в России 1 июня символизировала начало новой эры: дорогостоящее оружие с человеческим экипажем (танки, самолёты, корабли), которое долгое время определяло «передовой» характер армий мира, превратилось в старый хлам из-за дешёвых дронов. Впрочем, эта неполная оценка и, наверное, опасно ошибочная. Война с использованием дронов стала отрезвляющим уроком, который касается не только уязвимости дорогостоящего оружия былых лет. Грядущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в боевые дроны заставит с ностальгией вспоминать нынешнюю ситуацию.

Рассмотрим известные на сегодня уроки Украинской войны. Прежде всего, эффект дронов затрагивает не только традиционное оружие. Беспилотники действительно сильно повысили уязвимость танков и бронемашин, поэтому в российских наземных атаках теперь часто используются пехота, мотоциклы и вездеходы. Но это не помогает, потому что дроны ужасающе эффективны ещё и против людей. Размеры потерь как всегда высоки, но теперь с обеих сторон они более чем на 70% обеспечены дронами.

Фото: REUTERS

Дроны эффективны и почти против всего остального. Украина использует дроны для уничтожения самых разных российских объектов: оружейные заводы, движущиеся поезда, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, корабли и порты.

Есть ещё два отрезвляющих урока Украины, которые касаются зависимости войны дронов от промышленной базы. Во-первых, критически важно быстро и гибко реагировать. Технологии, оружие и тактика дронов меняются ошеломляющими темпами. Новый дрон полезен лишь 2-6 месяцев. Поскольку другая сторона разрабатывает контрмеры, требуется разработка новых продуктов, против которых разрабатываются новые контрмеры и т.д.

Сначала дроны, применявшиеся в Украине, были грубым оружием, управлявшимся по радио оператором, который должен был находиться поблизости. По мере того, как дроны становились сложнее и смертоносней, для блокирования их радиосигналов стали использоваться «глушилки». Это привело к смене частот, а затем к скачкообразной перестройке частот. В ответ стали применяться многочастотные «глушилки», но они оказались под угрозой дронов, атакующих такие устройства. Затем Россия разработала дроны, управляемые с помощью волоконно-оптического кабеля, который невозможно заглушить. Украина пытается отслеживать такой кабель до его источника и убить оператора (с помощью дрона). И Украина тоже завела себе дроны с оптоволокном.

Фото: REUTERS

Техника управления дронами также усложняется, чтобы они могли уклоняться от радаров, летая очень низко или применяя стелс-технологии. Впрочем, системы обнаружения и слежения за дронами тоже совершенствуются: в них используются сети мобильных телефонов и микрофонов, подключенных к программам анализа звуков, а также радары и камеры.

Отставание даже на месяц может оказаться фатальным. Нормальные процедуры в оборонной промышленности выглядят абсолютно неадекватно, а большинство американских дронов и производителей дронов безнадёжно медлительны, они дороги и малопригодны. Решая эту проблему, украинские производители дронов и армия придумали революционную модель исследований и разработок оружия, а также его производства и внедрения. Она основана на прямой, постоянной связи между фронтовыми подразделениями и производителями дронов. Военное командование Украины и министерство цифровой трансформации даже разработали систему начисления баллов: они публикуют постоянно обновляемые рейтинги эффективности военных подразделений на основе числа подтвержденных убийств противника с помощью дронов.

Украине помогает наличие сильной экосистемы стартапов, благодаря которой оружейная промышленность (с сотнями компаний) способна разрабатывать, производить и вводить в строй новое оружие буквально за недели. В этом году Украина выпустит более четырёх миллионов дронов, причём большинство из них – это модели, которые не существовали ещё год назад. Россия тоже адаптируется и тоже активно опирается на частные стартапы.

Тем временем в США и Европе оборонные исследования и закупки остаются медлительными и неконкурентоспособными. Это снижает их способность защищаться от дронов и пользоваться ими. Мало кто понимает, но США и НАТО сейчас отчаянно нуждаются в Украине из-за её опыта работы с дронами. Украина – сегодня единственная в мире страна, которая способна держаться на равных с китайскими и/или российскими технологиями, в том числе по времени реакции на изменения в ходе войны. Без Украины и без модернизации своих сил НАТО и США могут понести ужасающие потери в войне с Россией или Китаем – и даже могут проиграть.

Фото: REUTERS

Более того, всё изменит искусственный интеллект (ИИ). В операции Украины 1 июня использовались 117 дронов. Каждый из них управлялся опытным оператором, и, судя по сообщениям, примерно половина этих дронов была уничтожена российскими средствами защиты (в основном глушителями), потому что дроны должны были поддерживать радиосвязь с операторами. Если бы дроны были автономными, их могла быть тысяча. При наличии ИИ связь с оператором не нужна, и поэтому не может быть эффективных «глушилок». Это значительно увеличивает дальность полёта и смертоносность дронов. Через пять лет наносить упреждающие удары по обычным целям будет чудовищно легко.

ИИ повышает смертоносность и точность дронов, используемых против людей. Китайские исследователи уже продемонстрировали, как рой беспилотников рассредотачивается во время движения по лесу, а затем вновь образует рой после его прохождения. Речь идёт не только о войнах, но и о терактах.

Фото: REUTERS

Да, требуемый функционал ИИ пока что требует гораздо больше вычислительной мощности и памяти, чем можно поместить в небольшой дрон. И это недёшево. Например, чипы Nvidia стоят до $‌50 тысяч каждый, поэтому даже один мощный ИИ-процессор сделает большинство дронов запретительно дорогими. Но ситуация быстро меняется, и этому способствует стремление встроить серьёзные возможности ИИ в каждый смартфон. Как только это произойдёт, те же самые возможности будут доступны в любом оружейном дроне. А за единственным, хотя и крайне важным, исключением (процессоры для ИИ), во всей цепочке производства телефонов и беспилотного оружия доминирует Китай.

Фото: REUTERS

Стюарт Рассел из Калифорнийского университета в Беркли, уже давно выступает за заключение договора о контроле над вооружениями, который предотвратит распространение небольших, управляемых ИИ оружейных дронов массового производства. Он даже поучаствовал в создании короткометражного фильма «Боты-убийцы», в котором драматически показаны риски, возникающие, когда дроны попадают в неправильные руки.

Фото: REUTERS

В нынешней геополитической обстановке заключение сколь-либо значимого договора маловероятно, поэтому нам надо готовиться к жизни в мире, где такое оружие, видимо, появится. Однако западный оборонный истеблишмент больше всего похож на типичную старую компанию, которую врасплох застали изменения в технологиях. На рынке сопротивление таких «стариков» может дорого обойтись, но этот ущерб будет исключительно финансовым. На войне же он может быть – и будет – смертельным.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

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