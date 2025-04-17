В новом мире стерты границы между войной и миром

Марк Ленард, председатель Европейского Совета внешних связей

В Европе президент США Дональд Трамп воспринимается как сеятель хаоса с обратным эффектом Мидаса: всё, к чему он прикасается, становится хуже, чем было. Тем не менее, несмотря на его анахронические взгляды на большинство вопросов, он является идеальным воплощением нашей эпохи.

В 2021 году я написал книгу «Эпоха немира», в которой утверждал, что нам необходимо начать переосмысливать правила международных отношений для эры гиперсвязанности. Я отмечал, что все институты и соглашения, которые должны были нас объединять, вместо этого превращались в оружие. Сегодняшняя мировая политика похожа на неудавшийся брак. В распавшемся браке общие вещи, такие как загородный дом, домашний питомец или дети, могут использоваться одним отчужденным партнером для причинения вреда другому. Аналогично этому торговля, интернет, источники энергии, цепочки поставок, миграционные потоки, критически важное сырье и передовые технологии могут использоваться для оказания геополитического влияния и причинения боли.

В этом новом мире границы между войной и миром стерлись. Мы ошибались, думая, что обеспечили золотой век мира после окончания холодной войны. В действительности насилие было повсюду, но оно принимало форму санкций, экспортного контроля, отключения энергии, вмешательства в выборы и использования миграции как оружия.

Всего через несколько месяцев после выхода моей книги Владимир Путин начал вторжение в Украину. С тех пор большая часть внимания мира сосредоточилась на традиционных элементах войны и необходимости защиты от российских танков, самолетов и ракет. Аналитики и политики извлекали уроки из прошлого, а не концентрировались на новизне ситуации. Тем не менее, война в Украине всегда была уникальной – странным гибридом девятнадцатого и двадцать первого веков, с солдатами и окопами, но также с санкциями, дронами, искусственным интеллектом и борьбой за влияние в социальных сетях.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отреагировали на российскую агрессию, пытаясь воссоздать старый порядок. Но особенно после переизбрания Трампа стало очевидно, что нам нужен новый взгляд на мир. Администрация Трампа бросила все старые убеждения в блендер и превратила их в жидкость. Исчезло любое четкое различие между войной и миром, союзниками и врагами, национальными и частными интересами, левыми и правыми.

Когда Трамп развязывает торговую войну против остального мира, пытается вымогать полезные ископаемые у Украины и угрожает территориальной целостности Гренландии и Панамы, старые правила международного порядка больше не действуют.

К сожалению, речь идет не просто о «беспорядке», что подразумевало бы наличие некоторого базового согласия относительно того, как выглядит «порядок». Такого согласия нет. Размышления о международном порядке полностью устарели. Годами правительства с трудом справлялись с кризисами: от финансового краха 2008 года до сирийского кризиса беженцев и пандемии, и это лишало политиков возможности завоевать доверие своих граждан.

Многие прибегали к чрезвычайным мерам, но сделано так много исключений, что международный свод правил напоминает швейцарский сыр. Он превратился в порядок, основанный на исключениях, а не на правилах.

Трамп понимал это. Он использовал разочарование элитами, которые делали вид, что у них есть все ответы, но не выполняли обещанного.

Фото: REUTERS

Поскольку европейцы перевооружаются для противостояния российской агрессии, им также необходимо понять, как выжить в эпоху «немира», которую приближают Трамп, Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие сильные лидеры. Поддержка Украины и переосмысление наших экономических моделей для борьбы с торговыми войнами могут быть необходимыми, но недостаточными. Нам также нужно серьезно подумать о миграционной, социальной и здравоохранительной политике, а также о том, как политики общаются со своими избирателями. Другими словами, европейцам нужен новый способ ведения политики – такой, который восстановит у людей чувство контроля.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

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