Владислав Сурков: «Россия будет расширяться - настолько далеко, насколько пожелает Бог»

Представлем вашему вниманию перевод на русский эксклюзивного интервью бывшего заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова французскому изданию L'Express.

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После начала российского вторжения в Украину он не давал политических интервью и не делал никаких публичных комментариев об этой войне, которая опустошает сердце Европы. Владислав Сурков, возможно, самая загадочная личность в России, погрузился в молчание. Однако человек, который создал» Владимира Путина, теневой советник, вдохновивший писателя Джулиано да Эмполи на его великолепного «Мага Кремля», имеет что сказать о России и человеке, который ею руководит. Нам потребовалось время, чтобы приблизиться к нему – и убедить его. Потому что этот грозный политик, которого можно считать «архитектором» российской политической системы, дистанцировался от Владимира Путина, кому он служил в течение двух десятилетий. Никто не знает, чем занимается Сурков сегодня. В интервью нам он обошел этот вопрос.

Зачем брать интервью у Владислава Суркова, который представляет собой полную противоположность нашему демократическому идеалу? Стоило ли посвящать обложку L'Express человеку, который считает Украину «искусственным политическим образованием», которое может быть возвращено только «силой», как он заявил в интервью российскому телеграм-каналу WarGonzo за несколько месяцев до начала войны? Да, именно поэтому. Дать слово настоящему магу Кремля - это в некотором роде «войти в голову Владимира Путина». Даже если он больше не у дел, Сурков по-прежнему владеет всеми рычагами путинизма. Он знает его силовые линии и конечную цель, поскольку в значительной степени именно он их установил...

И именно так следует воспринимать это интервью: как редкий документ, который показывает нам, как российская власть в эти моменты сильной международной напряженности следует своей повестке дня и мыслит в долгосрочной перспективе, за тысячи миль от непредсказуемого Дональда Трампа.

- «Бывают десятилетия, когда ничего не происходит, и бывают недели, когда происходят десятилетия», - якобы сказал Ленин... Относится ли это сегодня к Европе?

- Да, в последние недели Соединенные Штаты развязали настоящую словесную бурю над Европой. Но пока это всего лишь провокация, thrash talk. Главное еще впереди. Вашингтон выходит из застоя [прим. ред.: отсылка к брежневскому застою]. Им еще предстоит пройти через «перестройку», «гласность» и «новое мышление». Советская перестройка привела к распаду Восточного блока. Приведёт ли американская перестройка к распаду НАТО и Европейского Союза? Вопрос открытый. Вам решать.

- Переговоры в Эр-Рияде 18 февраля начались довольно хорошо для русских. Какой исход можно было бы считать победой для Москвы?

- Военный или военно-дипломатический разгром Украины. Раздел этого искусственного квазигосударства на его естественные фрагменты. По ходу дела могут быть маневры, замедления или паузы. Но эта цель будет достигнута.

- Изменились ли цели России в Украине после 24 февраля 2022 года?

- Стратегические цели не изменились, тактические цели адаптировались по мере реализации стратегии.

- Вы говорили: «Для России постоянное расширение - это не просто одна из идей среди прочих, это экзистенциальное условие нашего исторического существования». Каковы, по-вашему, границы России?

- Я построил официальную идеологию на основе концепции «русского мира», которая уже существовала в философских кругах. У русского мира нет границ. Русский мир - это везде, где есть русское влияние в той или иной форме: культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное... Значимость нашего влияния сильно варьируется в зависимости от региона, но оно никогда не бывает нулевым. Мы будем расширяться во всех направлениях, настолько далеко, насколько пожелает Бог и насколько у нас хватит сил. Важно не увлекаться и не браться за слишком большой кусок.

- Эта интерпретация оставляет мало места для выбора народов. А что, если они не хотят быть частью этого «русского мира»? Можно ли силой привлечь народы? И главное, зачем?

- Я не вижу в своем предыдущем ответе и тени отрицания права народов на выбор. Это Европа проигнорировала субъектность украинского народа, поддержав два государственных переворота в Киеве. В 2014 году, например, более половины украинцев ежедневно говорили на русском языке - как на работе, так и в семье. Меньше половины из них поддерживали интеграцию в Европейский Союз, и еще меньше хотели вступления в НАТО.

Фото: REUTERS

Против воли украинского народа или, по крайней мере, против воли его большинства, Запад пытается силой подчинить Украину, непонятно зачем. Французское оружие используется против моей страны для поддержки марионеточного киевского режима, который опирается не на большинство украинского народа, а на его антироссийское и прозападное меньшинство. Это продолжение западных попыток силой колонизировать Украину.

- Было ли возвращение Украины в сферу влияния России сознательной целью российской внешней политики с момента распада Советского Союза? Другими словами, является ли аннексия Украины целью, которую Москва преследует различными способами с 1991 года?

- Это цель Москвы, но это также и цель Киева. Разными способами, в разные периоды, с большим или меньшим успехом... В России, как и в Украине, с момента распада СССР всегда было много людей, размышлявших о сближении или объединении наших стран. И сегодня они есть по обе стороны фронта. Это естественно, мы народы одной крови.

Мирному сотрудничеству помешали два поддержанных Западом государственных переворота в Украине, в 2005 и в 2014 годах. В обоих случаях украинцы были незаконно подчинены воле агрессивного меньшинства, мотивированного легендами политизированной этнографии и миражами европейской интеграции. Это меньшинство втянуло Украину в войну.

- Не считаете ли вы, что война России, напротив, сформировала украинскую нацию и «антироссийскую» идентичность, в том числе среди русскоязычных украинцев? Другими словами, не создала ли Россия то, существование чего она отрицала?

- Украина - искусственное политическое образование, в которое силой были впихнуты по крайней мере три очень разных региона: русский Юг и Восток, русско-нерусский (sic) Центр, и антирусский Запад. Они не могли найти общий язык и никогда не находили. Война в Украине позволит отделить русское от антирусского или, перефразируя Евангелие, овец от козлов. Антирусское от этого не увеличится. Но оно будет ограничено своей исторической территорией и перестанет распространяться на русскую землю.

Фото: REUTERS

Возможно, однажды Украина станет настоящим государством, но только в своих естественных границах.

- Европейцев не приглашают на обсуждения, которые тем не менее касаются их в первую очередь. Что вы об этом думаете?

- «Не приглашены» ничего не значит. Американцев тоже никто не приглашал. Они сами «пригласили себя», проявили инициативу. Россия годами повторяла, что готова к обсуждению. Европа могла бы в любой момент ответить и начать диалог. Она этого не сделала. Другие сделали. Тем не менее, все знают, что прочное урегулирование конфликта невозможно без участия ЕС. Сбалансированный раздел Украины должен будет включать долю для Брюсселя.

- Похоже, у вас невысокое мнение о Европейском Союзе. По вашему мнению, какую форму должна принять политическая Европа?

- ЕС был основан в 1992 году, сразу после распада СССР. Ваш Союз был построен на руинах нашего. Это немного вскружило голову вашим политикам. ЕС начал безудержно, и я бы даже сказал, неосмотрительно расширяться. Он набрал лишние килограммы. Он предпочел количество качеству. Результатом стала тучная структура управления, слишком коллегиальная, которая теперь производит только полумеры. В этом контексте мы увидели появление поколений европейских политиков, чья специализация - полумеры.

Теперь Европа должна решить, является ли она государством или нет. Страны-члены делегировали свой суверенитет ЕС, но не полностью: опять полумера! В результате ни ЕС, ни его члены не являются полностью суверенными. Необходимо выйти из этого шаткого промежуточного состояния, либо вернувшись к прежнему состоянию чисто экономического сообщества, либо сделав решительный шаг в сторону суверенной федерации. И для того, и для другого потребуется воля и щедрая доза старого доброго авторитаризма.

- «Наша победа [в Украине] изменит нас и изменит Запад. Это будет новый шаг к интеграции Великого Севера», - писали вы в сентябре 2023 года. Верите ли вы по-прежнему в этот «глобальный Север», который интегрирует Россию, Европу и Соединенные Штаты?

- В будущем Запад станет более авторитарным, а Россия - менее авторитарной. Пропорции свободы и дисциплины в наших политических системах будут сближаться. Возможно, это произойдет не завтра, это будет сделано ценой конфликтов и трагедий, но несомненно, что США, Европа и Россия достигнут высокой степени взаимопонимания и сотрудничества. Это вопрос выживания великой северной цивилизации, к которой принадлежат русская, европейская и американская культуры, в условиях почти невыносимого демографического давления со стороны Юга.

- Почему и как Россия станет менее авторитарной? До сих пор система только эволюционировала в сторону большей авторитарности...

- Первая цель, стабилизация внутриполитической ситуации в России, была достигнута в 2000-х годах. Сегодня мы находимся на этапе стабилизации международного положения страны. Когда эта цель также будет достигнута, мы увидим первые признаки постепенного смягчения системы.

- Может ли избрание Дональда Трампа и усиление националистических партий в Европе означать конец того, что вы называете «геополитическим одиночеством» России?

- Геополитическое одиночество является константой в восприятии нашей нацией самой себя. Говоря проще, это понятие о том, что можно рассчитывать только на себя и, следовательно, нужно вооружиться терпением, хлебом и оружием. Приход Трампа к власти ничего в этом не меняет. Речь идет не о современных международных отношениях, а о нашем национальном сознании и подсознании.

- Какое место будет занимать Китай и российско-китайский альянс в проекте «глобального Севера»?

- Основой геополитической доктрины Китая является разнообразие, сосуществование и сотрудничество различных цивилизаций. Это очень хорошо продуманная и очень привлекательная модель мирового порядка. Великая китайская цивилизация будет сосуществовать и сотрудничать с великой северной цивилизацией. Альянс между Китаем и Россией вписывается в рамки этого межцивилизационного сотрудничества.

- Вы изобрели «путинизм». Адаптировал ли его Трамп к Соединенным Штатам?

- Когда Трамп был избран в первый раз, многие очень серьезные американские СМИ опубликовали статьи, утверждая, что его команды использовали мои методы пропаганды и некоторые из моих политических идей. Я не знаю, правда это, полуправда или постправда. Президент Соединенных Штатов тогда публично заявил, я цитирую: «Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам», «Свободный мир должен принять свои национальные корни, которые незаменимы», «Если вы хотите демократию, держитесь за свой суверенитет». Это, в сущности, принципы суверенной демократии, которые я сформулировал в начале 2000-х годов и которые стали концептуальной основой путинизма. Совпадение? Кто знает? В любом случае, очевидно, что идеологически Трамп ближе к Путину, чем к Макрону.

- Считаете ли вы, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что либеральная демократия устарела?

- Я уважаю культурные особенности всех народов, даже когда они кажутся мне несуразными. Если либеральная демократия является особенностью политической культуры страны или группы стран, это их абсолютное право. Точно так же, если либеральная демократия не подходит России, это наше право. Либерализм и либеральная демократия не устарели. То, что с ними происходит сейчас, - это всего лишь кризис, они не умирают. С другой стороны, идея о том, что они универсальны и по своей природе превосходят другие системы, умерла.

- Могут ли Соединенные Штаты под руководством Трампа стать союзниками России?

- Трамп не производит на меня впечатление человека, который хочет приобретать союзников.

- Не является ли уязвимой система «демократии с монархическим архетипом», которую вы изобрели, поскольку она зависит от одного человека?

- Не существует идеальной политической системы, любая модель имеет уязвимости. Наша модель, как и все остальные, имеет свои собственные риски и коды самоуничтожения. Это просто самая эффективная модель для нашей страны. Я потратил десять лет на её создание, и посмотрите: она работает. Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой. Многополярность хороша во внешней политике, но не во внутренней.

- Почему периоды без царя всегда заканчиваются, по вашему мнению, катастрофой для России? Почему она не может обойтись без него?

- Я мог бы дать сотни тысяч различных ответов на этот вопрос. Я дам вам только самый короткий из них: я не знаю.

- Является ли сегодняшняя Россия такой, какой вы её представляли в 1999 году?

- Да, на 99,9%.

- К политическому авторитаризму российская система добавила консервативное, даже реакционное измерение - роль Церкви, законы о нетрадиционных сексуальных ориентациях... Является ли консерватизм для вас инструментом для мобилизации российского политического тела?

- Все трансформации нашей политической системы с 1999 года всегда основывались на консервативных и относительно традиционалистских идеях. Я уже тогда говорил о ментальной матрице, архетипах нашего национального сознания, которые невозможно игнорировать. Российские либералы допустили ошибку, полагая, что Россия - это чистый лист, на котором они могли бы построить всё что угодно. Они забыли, что Россия существует тысячу лет, что её основы были заложены задолго до нас и что они определяют не только наши возможности. Они также диктуют наши невозможности и устанавливают четкие границы для любого будущего государственного строительства.

Фото: REUTERS

Политические инструменты не так важны, как принято считать. Политика - это прежде всего сфера эмоций, страстей, и только потом - инструментов. Она всегда сводится к вопросу власти, который является самым древним, самым темным и самым иррациональным аспектом человеческой природы. Политические инструменты помогают скользить на волнах, но не создают их.

- Что вы ответите на вопрос русского писателя Замятина: «Что лучше - счастье без свободы или свобода без счастья?».

- Поставленный таким образом вопрос не оставляет мне выбора. Жан-Поль Сартр сказал: «Человек осужден быть свободным». Осужден! Поэтому я выбираю свободу, с счастьем или без него.

- Какая свобода может существовать без политической свободы?

- Для меня свобода не имеет абсолютно ничего политического. Для меня режиссер, который в либеральной демократии не осмеливается дать роль великому актеру, потому что тот был «отменен» из-за клеветнических доносов - это раб. Для меня белый человек, который становится на колени перед чернокожим, потому что когда-то белый причинил вред чернокожему - это раб. Для меня руководитель предприятия, который берет на ответственную должность человека не потому, что он лучший, а потому что он трансгендер - это раб. Однако все эти рабы располагают, по крайней мере на бумаге, всеми своими политическими свободами.

- Чем вы занимаетесь после ухода из Кремля?

- Я живу своей частной жизнью, о которой никогда не говорю публично.

- Означает ли это, что активная фаза вашей политической деятельности завершена? Вы создали всё, что хотели создать?

- Как я уже сказал, система, которую я помог создать, на 99,9% соответствует тому, что я представлял. Я ещё не знаю, как рассматривать оставшиеся 0,1%: незначительное отклонение от плана или важное упущение? Я подумаю об этом...