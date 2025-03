Бывший разведчик, формирующий внешнеполитические амбиции Турции

Представляем вашему вниманию перевод статьи The Financial Times The ex-spymaster shaping Turkey’s foreign ambitions.

Примерно через год после назначения на должность главы турецкой разведки Хакан Фидан был направлен в Дамаск, чтобы убедить сирийского президента Башара аль-Асада не подавлять мирные протесты.

Попытка Фидана потерпела неудачу, и жестокие репрессии Асада в 2011 году заставили его иметь дело с последствиями гражданской войны, которая отправила миллионы беженцев через границу Турции и способствовала подъему ИГИЛ.

Фидана, вернувшегося в Дамаск в декабре прошлого года уже в качестве министра иностранных дел, ждал совсем другой прием. По прибытии его тепло обнял Ахмед аль-Шараа, который возглавил наступление вместе с поддерживаемыми Турцией повстанцами, которое наконец положило конец правлению Асада и сделало Анкару доминирующим иностранным игроком в Сирии.

«Самый темный период Сирии позади», - сказал Фидан во время визита. «Впереди лучшие дни».

Это был момент оправдания для высокого, утонченного шпиона, ставшего дипломатом, одного из главных архитекторов современной турецкой политики безопасности за последние 15 лет. Теперь, когда Фидан вышел из тени, а его авторитет внутри страны растет, некоторые даже считают его потенциальным преемником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Будучи главой национальной разведывательной службы Турции (MIT) с 2010 по 2023 годы, он сыграл центральную роль в формировании стратегии страны в Сирии и на Ближнем Востоке, балансируя при этом отношения с Россией и союзниками Анкары в НАТО, где у Турции второй по численности армия после США.

Фото: REUTERS

Фидан является публичным лицом роли Анкары в содействии стабилизации Сирии после Асада, управляя при этом отношениями с региональными соседями, настороженно относящимися к растущему влиянию Турции. Ему также приходится лавировать в хаосе, возникшем внутри НАТО из-за разрушения президентом США Дональдом Трампом трансатлантического альянса.

«Раньше я руководил большой организацией, теперь она руководит мной», - сказал он в редком интервью Financial Times, имея в виду свой переход из мира разведки в глобальную дипломатию.

В прошлые выходные Фидан был в Лондоне со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить их реакцию на попытки Трампа заставить Украину пойти на прекращение огня с Россией и угрозы отстраниться от европейской безопасности.

Действия президента США являются «сигналом к пробуждению для нас, чтобы объединиться и создать собственный центр тяжести», сказал Фидан Financial Times, добавив, что Турция хотела бы стать частью любой новой европейской архитектуры безопасности, если НАТО распадется.

«Джинн выпущен из бутылки, и нет способа вернуть его обратно», - сказал он о европейской безопасности.

«Даже если президент Трамп решит не выводить войска из Европы в данный момент, возможно, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть вопрос о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность», - замечает он.

Но именно в Сирии Анкара, которая продолжала поддерживать остатки вооруженной оппозиции, даже когда другие региональные державы стремились возобновить отношения с Асадом, вероятно, будет играть наиболее важную роль, а Фидан будет в центре событий.

Бывший военный, Фидан долгое время был одним из самых доверенных лиц Эрдогана. Он оставался на своем посту в разведке в неспокойные времена, включая попытку переворота в 2016 году, во время которой штаб-квартира MIT была обстреляна.

В качестве главы разведки он пользовался уважением западных коллег, даже когда Эрдоган проводил масштабные внутренние репрессии - с помощью MIT Фидана - и осуществлял все более напористую внешнюю политику, которая привела к военным вмешательствам в Сирии и Ливии, а также регулярным спорам с США и европейскими державами.

Когда Иран и Россия вмешались в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать Асада, Фидан помог управлять сложными отношениями с Тегераном и Москвой.

Фото: REUTERS

После ухода Асада Турция стала наиболее влиятельным иностранным игроком в Сирии, при этом Иран был вынужден совершить унизительный вывод войск, а Россия потеряла союзника в сердце Ближнего Востока.

Анкара говорит, что не оказывала прямой поддержки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) - ответвлению бывшего филиала «Аль-Каиды», которое доминирует во временном правительстве Сирии. Фидан отрицал, что имел предварительные сведения о наступлении ХТШ, но эксперты считают, что ХТШ вряд ли действовала без согласия Анкары - на протяжении многих лет Турция играла ключевую роль в способности группировки наращивать военный потенциал.

Фидан развивал отношения с Шараа, которые восходят к тайной встрече в 2017 году, когда ХТШ укрепляла свой контроль над Идлибом. Тогда он посоветовал лидеру боевиков «порвать все связи с экстремистскими группировками», включая «Аль-Каиду» и ИГИЛ.

«Он пошел этим путём», - сказал Фидан, который считает, что Шараа теперь «лучше понимает общество, с которым имеет дело».

Расширяющаяся роль Турции в Сирии предоставляет возможности для турецкого бизнеса и расширения торговли. Но это также приносит бремя, риски и угрозы, поскольку Шараа стремится укрепить контроль и убедить множество вооруженных группировок влиться в новый аппарат национальной безопасности.

Одной из растущих забот Фидана являются военные атаки Израиля на южную Сирию после падения режима Асада.

«Продолжающиеся атаки на территорию и новые передвижения войск - это явная провокация», - говорит Фидан. «Израиль видит в каждой арабской и мусульманской стране угрозу, и это крайне опасно».

Но главной заботой Фидана является судьба Сирийских демократических сил (СДС), мощной группировки под руководством курдов, которую США - к ярости Анкары - вооружили и обучили в качестве своего местного партнера в борьбе против ИГИЛ.

Турция считает курдских боевиков террористами и частью Рабочей партии Курдистана (РПК), которая уже четыре десятилетия ведет повстанческую борьбу против турецкого государства. С 2016 года Турция предприняла по меньшей мере три наступления на северную Сирию и развернула поддерживаемые ею сирийские группировки для противодействия им, что является постоянным источником трений с Вашингтоном.

Фото: REUTERS

Фидан неоднократно предупреждал, что СДС, в которых, по его оценкам, находится 65 000 боевиков, должны распуститься и выдворить из страны несирийских бойцов, или столкнуться с угрозой возобновления турецких военных действий.

«Эти люди - заклятые враги Турции», - не скрывает Фидан.

Анкара надеется, что призыв Абдуллы Оджалана сложить оружие и распуститься положит конец повстанческому движению в Турции. Анкара готова дать правительству Шараа время для разрешения противостояния с СДС. «В конечном счете мы хотим дать им шанс взять на себя ответственность за решение проблемы», - отмечает Хакан Фидан.

В попытке противостоять мнению, что руководимые курдами боевики необходимы для предотвращения возрождения ИГИЛ, Фидан продвигает план создания региональной коалиции для борьбы с джихадистами в качестве альтернативы миссии под руководством США.

Турецкие силы также могут взять на себя управление лагерями и тюрьмами СДС на северо-востоке Сирии, где находятся десятки тысяч боевиков ИГИЛ и их родственников, если это потребуется, добавил он.

«Это вопрос разведки и воздушной мощи», - говорит Фидан. «Мы сможем создать свою собственную региональную платформу и бороться с ИГИЛ, даже если США решат вывести войска».