Трамп и Путин возвращают мир к «закону джунглей»

Представляем вашему вниманию перевод статьи американского политолого, президента Eurasia Group Иена Бреммера.

Иен Бреммер

Менее чем через месяц после начала второго срока Дональда Трампа начались переговоры о прекращении войны в Украине. Впервые с начала вторжения России в 2022 году американские и российские официальные лица встретились в Эр-Рияде, чтобы обсудить не только судьбу Украины, но и будущее Европы... без присутствия Украины или Европы за столом переговоров. Неудивительно, что представители Кремля ушли с четырехчасовой встречи в приподнятом настроении.

Еще до начала переговоров команда Трампа выполнила несколько ключевых требований Владимира Путина, не получив ничего взамен. США исключили членство Украины в НАТО, отвергли возможность размещения американских миротворческих сил и признали территориальные приобретения России как отправную точку для переговоров. Более того, переговоры проходили без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что свидетельствует о том, что судьба Украины и Европы будет решаться Вашингтоном и Москвой.

После встречи 18 февраля президент Трамп поддержал призыв Москвы о проведении выборов в Украине как предварительное условие для окончательного соглашения и обвинил украинцев в развязывании войны. Кремлевская пропагандистская машина не была так счастлива с начала вторжения 2022 года, когда они ненадолго подумали, что Киев падет без боя.

Трудно передать, насколько экстраординарными были события этой недели. Тот факт, что в XXI веке русские и американцы обсуждают украинские выборы и безопасность Европы без участия обеих заинтересованных сторон, беспрецедентен со времен холодной войны.

Несмотря на все усилия Зеленского и европейских лидеров завоевать расположение Трампа, США больше не являются надежным или добросовестным партнером. Если речь вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности с осуждением европейской демократии, не сделала это достаточно ясным, то попытка министра финансов Скотта Бессента вытрясти из Зеленского 50% нынешних и будущих доходов Украины от полезных ископаемых - не в обмен на будущую поддержку США, а в качестве оплаты за прошлую военную помощь, предоставленную администрацией Байдена – должна была это прояснить.

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником президента Зеленского или нет, вы должны согласиться, что попытка США навязать выборы в иностранной демократии во время войны – когда их невозможно провести безопасно и надежно – против желания большинства украинцев (включая значительную часть оппозиции Зеленского) и в нарушение конституции Украины неприемлема. Делать это не для продвижения американских интересов, а для продвижения империалистической повестки Путина, является позором для Соединенных Штатов и их роли в мире.

Украинцы теперь осознают растущий риск того, что Трамп заключит с Путиным соглашение о прекращении огня на условиях, которые они не смогут принять. Но у них все еще есть возможность действовать: в конечном счете, никакое прекращение огня не будет действовать, если украинцы откажутся прекратить борьбу и сложат оружие только в том случае, если получат реальные гарантии того, что Россия не сможет захватить больше территории в будущем. Однако Трамп уже заявил, что США не будут отвечать за развертывание миротворческих войск, оставляя Украине возможность полагаться на Европу в вопросах послевоенной безопасности (не говоря уже о восстановлении).

Фото: REUTERS

Но загвоздка заключается в том, что большинство европейцев согласятся развернуть миротворческие силы в Украине только если США дадут надежные обязательства обеспечить военную поддержку (не обязательно войсками, но логистикой, разведданными и воздушной поддержкой) в случае российского нападения, а администрация Трампа не хочет этого предлагать. Однако без механизма автоматического включения европейские гарантии безопасности будут слишком слабыми, чтобы эффективно сдерживать Россию от использования прекращения огня для перевооружения и попыток захватить больше украинских территорий в будущем.

Киев лихорадочно работает с европейскими лидерами над разработкой плана, который они могли бы представить Трампу до его встречи с Путиным. Все они понимают, что если они не действовать быстро, США и Россия заключат сделку об их будущем без их участия. Но беспомощность Европы была наглядно продемонстрирована на экстренном саммите, созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 17 февраля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал отправить войска в Украину – но только при поддержке США, которой не будет. Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею миротворцев как «преждевременную». Польша отказалась предоставить войска, ссылаясь на собственные потребности безопасности. Балтийские и северные страны готовы предоставить некоторое количество войск, как и французы, но далеко не в достаточном объеме и недостаточно быстро. Неспособность Европы действовать решительно подчеркивает более глубокую проблему: без американского лидерства континент парализован.

Вскоре Украина может быть вынуждена выбирать между принятием потери территории без поддержанных США гарантий безопасности на будущее и продолжением борьбы без американской поддержки – оба варианта практически гарантируют еще большую победу России в будущем. Ирония заключается в том, что изначальная теория победы Путина всегда основывалась на подрыве поддержки Украины и разделении трансатлантического альянса. После трех лет неудач на поле боя возвращение Трампа в Белый дом может наконец обеспечить именно то, чего Кремль хотел добивался все время.

Путин не просто стремится к сделке по Украине - он хочет пересмотра европейского порядка безопасности. Он не только ясно дал понять, что не примет никакого присутствия западных войск в Украине (даже в качестве миротворцев), но и вернул на стол переговоров более широкие требования безопасности, которые он выдвинул в своем ультиматуме 2021 года, включая вывод войск НАТО из Восточной Европы и бывших стран Варшавского договора. И Трамп, который видит в Европе не столько союзника, сколько просителя, похоже, готов это обеспечить.

Если Трамп согласится вывести американские войска и системы противоракетной обороны из стран Балтии, как он и его советники намекали ранее, прифронтовые государства останутся незащищенными перед лицом осмелевшей России, которая не испытывает никаких сомнений в использовании военной силы для достижения своих экспансионистских целей.

Фото: REUTERS

Европейцы серьезно относятся к этому вызову, но их военные возможности фрагментированы и недофинансированы. Даже если политически разделенная Европа в одночасье увеличит свои коллективные инвестиции в безопасность, потребуются годы для создания такого сдерживания, которое обеспечивает НАТО под американским руководством - годы, которых у Европы нет. После более чем десятилетия самоуспокоенности может быть слишком поздно для того, чтобы брать себя в руки.

Европейцы внезапно обнаружили себя ведущими войну на два фронта – сталкиваясь как с российскими угрозами безопасности, так и с американской враждебностью. Когда министр обороны США заявляет, что «суровые стратегические реалии не позволяют США в первую очередь сосредоточиться на европейской безопасности», это дипломатический способ сказать «вы предоставлены сами себе». Но проблема выходит за рамки того, что США больше не являются надежным партнером в борьбе против России или даже гарантом безопасности. Трансатлантический альянс сам находится под угрозой, когда вице-президент США говорит, что самая большая угроза Европе исходит «изнутри», а администрация Трампа активно угрожает вмешиваться в европейские демократии, подрывать европейскую экономику, ослаблять европейское единство и даже – в случае с Гренландией – нарушать европейский суверенитет.

Через 80 лет после того, как лидеры США, Великобритании и Советского Союза разделили послевоенную Европу на сферы влияния в Ялте, Трамп и Путин готовы сделать то же самое. Русские увидят свои европейские территориальные амбиции закрепленными, американцы обеспечат свои собственные интересы, стороны разделят Арктику - оставив остальной мир заботиться о себе самостоятельно. Это не просто предательство Украины и Европы - это разрушение мирового порядка, который Америка построила после Второй мировой войны.

Мы являемся свидетелями возвращения к закону джунглей, миру G-Zero, где сила решает все.