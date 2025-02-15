Джей Ди Вэнс: Главная угроза Европе - в ней самой

Представляем вашему вниманию перевод выступления вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2025 года, опубликованный в The Spectator.

Мы собираемся на этой конференции, чтобы обсудить вопросы безопасности. И обычно мы имеем в виду внешние угрозы нашей безопасности. Я вижу здесь много выдающихся военных лидеров. Но хотя администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью и считает, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной, мы также считаем, что в ближайшие годы Европе важно серьезно активизироваться в обеспечении собственной обороны. Угроза, которая беспокоит меня более всего в отношении Европы, исходит не от России, не от Китая, не от какого-либо другого внешнего субъекта. Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей: ценностей, которые разделяют США.

Меня поразило, когда недавно бывший европейский комиссар выступил по телевидению и выглядел довольным тем, что румынское правительство аннулировало выборы. Он предупредил, что если дела пойдут не по плану, то же самое может произойти и в Германии.

Американского слух шокируюют столь легкомысленные заявления. Годами нам говорили, что всё, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей. Всё - от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, преподносится как защита демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, нам следует спросить себя, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов. Я говорю «мы», потому что твердо верю, что мы в одной команде.

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Мы должны не только говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими. В памяти многих из вас, присутствующих в этом зале, холодная война противопоставляла защитников демократии гораздо более тираническим силам на этом континенте. И подумайте о той стороне в этой борьбе, которая подвергала цензуре диссидентов, закрывала церкви, отменяла выборы. Были ли они хорошими парнями? Конечно, нет.

И слава Богу, они проиграли холодную войну. Они проиграли, потому что не ценили и не уважали необыкновенные блага свободы: свободу удивлять, совершать ошибки, изобретать, созидать. Как оказалось, нельзя предписать инновации или творчество, как и нельзя заставить людей думать, чувствовать или верить в то или иное. И мы верим, все это, безусловно, взаимосвязано. И, к сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не совсем понятно, что произошло с некоторыми победителями в холодной войне.

Я смотрю на Брюссель, где комиссары Еврокомиссии предупреждают граждан о намерении отключить социальные сети во время гражданских беспорядков, если они сочтут что-то «враждебным контентом». Или на эту самую страну (Германию-Медиамакс), где полиция проводила рейды против граждан, подозреваемых в размещении антифеминистских комментариев в интернете.

Я смотрю на Швецию, где две недели назад правительство осудило христианского активиста за участие в сожжении Корана, что привело к убийству его друга. И, как зловеще отметил судья, шведские законы, якобы защищающие свободу выражения мнений, на самом деле не дают свободы делать или говорить что угодно, не рискуя оскорбить группу, придерживающуюся этих убеждений.

И, что выглядит наиболее тревожным - я смотрю на наших очень дорогих друзей, Соединенное Королевство, где отступление от прав совести поставило под прицел основные свободы, в частности, религиозных британцев. Чуть более двух лет назад британское правительство предъявило обвинение 51-летнему физиотерапевту и ветерану армии Адаму Смиту Коннеру в тяжком преступлении - он стоял в 50 метрах от абортивной клиники и молча молился в течение трех минут, не мешая никому, не взаимодействуя ни с кем, просто молча молясь про себя. Когда правоохранительные органы заметили его и потребовали рассказать, о чем он молился, Адам ответил, что за своего нерожденного сына.

Они с бывшей девушкой сделали аборт много лет назад. Но правоохранителей это не тронуло. Адама признали виновным в нарушении нового закона о буферных зонах, который криминализирует молчаливую молитву и другие действия, которые могут повлиять на решение человека, находящегося в радиусе 200 метров от абортивного учреждения. Его приговорили к выплате тысяч фунтов судебных издержек обвинению.

Я хотел бы сказать, что это была случайность, единичный, сумасшедший пример плохо написанного закона, примененного против одного человека. Но нет. В прошлом октябре, всего несколько месяцев назад, правительство Шотландии начало рассылать письма гражданам, чьи дома находятся в так называемых зонах безопасного доступа, предупреждая, что даже частная молитва в их собственных домах может быть нарушением закона.

Я признаю, что иногда самые громкие голоса в пользу цензуры исходили не из Европы, а из моей собственной страны, где предыдущая администрация угрожала и запугивала компании социальных сетей, чтобы цензурировать так называемую дезинформацию. Например, идею о том, что коронавирус, вероятно, утек из лаборатории в Китае. Наше собственное правительство поощряло частные компании заставлять молчать людей, которые осмеливались произнести то, что оказалось очевидной истиной.

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Так что сегодня я здесь не просто с наблюдениями, но с предложением. И если администрация Байдена, похоже, отчаянно стремилась заставить людей молчать, администрация Трампа будет делать прямо противоположное, и я надеюсь, что мы сможем вместе работать над этим.

В Вашингтоне новый шериф. И под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но будем бороться за защиту вашего права высказывать их публично. Сейчас мы дошли до того, что в декабре Румыния просто отменила результаты президентских выборов на основании зыбких подозрений разведывательного агентства и огромного давления со стороны континентальных соседей. Насколько я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация «заразила» румынские выборы. Но я бы попросил моих европейских друзей взглянуть на это в перспективе. Вы можете считать неправильным, что Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, так считаем. Вы даже можете осудить это на мировой арене. Но если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, значит, она изначально не была очень сильной.

Хорошая новость в том, что я считаю ваши демократии существенно менее хрупкими, чем многие, очевидно, опасаются.

И я действительно верю, что предоставление нашим гражданам возможности высказывать свое мнение сделает их еще сильнее. Что, конечно, возвращает нас к Мюнхену, где организаторы этой самой конференции запретили участвовать в ней законодателям, представляющим популистские партии как левого, так и правого толка. Опять же, мы не обязаны соглашаться со всем или чем-либо, что говорят люди. Но когда политические лидеры представляют важную часть избирателей, мы обязаны хотя бы вовлекаться с ними в диалог.

Для многих из нас по другую сторону Атлантики это все больше похоже на то, как старые укоренившиеся интересы, прячущиеся за уродливыми словами советской эпохи вроде «дезинформации», просто не любят идею о том, что кто-то с альтернативной точкой зрения может выразить другое мнение или, не дай Бог, проголосовать по-другому, или, что еще хуже, выиграть выборы.

Это конференция по безопасности, и я уверен, что вы готовы обсуждать, как увеличить расходы на оборону в ближайшие несколько лет в соответствии с каким-то новым целевым показателем. И это замечательно, потому что, как предельно ясно дал понять президент Трамп, он считает, что наши европейские друзья должны играть более важную роль в будущем этого континента. Мы не говорим о «разделении бремени», но считаем, что важной частью совместного альянса является то, что европейцы активизируются, пока Америка фокусируется на регионах мира, находящихся в большой опасности.

Но позвольте мне спросить вас - как вы можете начать думать о бюджетных вопросах, если мы не знаем, что именно мы защищаем в первую очередь? На своих встречах здесь я много слышал о том, от чего вам нужно защищаться, и, конечно, это важно. Но что мне, и, думаю, многим гражданам Европы, кажется неясным, это то, ради чего именно вы себя защищаете. Каким является то позитивное видение, которое одушевляет этот общий договор о безопасности, который мы все считаем таким важным?

Я глубоко верю, что не может быть безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которым руководствуются ваши народы. Европа сталкивается со многими вызовами. Но кризис, с которым сталкивается этот континент и все мы сейчас - это кризис, созданный нами самими. Если вы в страхе бежите от своих собственных избирателей, Америка ничем не может вам помочь. Как, впрочем, и вы ничем не можете помочь американскому народу, который избрал меня и избрал президента Трампа. Вам нужны демократические мандаты, чтобы достичь чего-либо ценного в предстоящие годы.

Неужели мы не научились, что слабые мандаты приводят к нестабильным результатам? Но можно достичь ценного с демократическим мандатом, который появится благодаря большей отзывчивости к голосам ваших граждан. Если вы хотите иметь конкурентоспособную экономику, доступную энергию и надежные цепочки поставок, вам нужны мандаты на управление, потому что вам придется делать сложный выбор, чтобы иметь все это.

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И, конечно, мы это хорошо знаем. В Америке нельзя получить демократический мандат, подвергая цензуре своих оппонентов или сажая их в тюрьму. Будь то лидер оппозиции, скромная христианка, молящаяся в своем доме, или журналист.

И из всех неотложных проблем, с которыми сталкиваются представленные здесь страны, я считаю, что самым срочным является массовая миграция. Сегодня почти каждый пятый человек, живущий в этой стране, переехал сюда из-за границы. Это, конечно, рекордный показатель. Кстати, похожая цифра и в Соединенных Штатах – тоже рекордный показатель. Число иммигрантов, въехавших в ЕС из стран, не входящих в ЕС, удвоилось между 2021 и 2022 годами. И с тех пор оно еще более увеличилось.

И эта ситуация возникла не в вакууме. Это результат серии сознательных решений, прнимаемых политиками по всему континенту и в других странах мира на протяжении десятилетия. Вчера мы видели ужасы, причиненные этими решениями, в этом самом городе. Я не могу снова не вспомнить об жертвах, чей прекрасный зимний день в Мюнхене был разрушен. Наши мысли и молитвы с ними. Но почему это произошло?

Это ужасная история, мы слышали ее много раз в Европе и, к сожалению, слишком много раз в Соединенных Штатах. Проситель убежища, уже известный полиции молодой человек врезается на машине в толпу и разрушает единство общества. Сколько раз мы должны терпеть эти ужасающие неудачи, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новом направлении? Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов. Но знаете, за что они голосовали? В Англии они голосовали за Брексит. И согласны вы или нет, они за него проголосовали. И все больше и больше по всей Европе они голосуют за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции. Я, кстати, согласен со многими из этих опасений, но вы не обязаны соглашаться со мной.

Я просто думаю, что людям небезразличны их дома, их мечты, их безопасность и способность обеспечивать себя и своих детей.

И они умны. Я думаю, это одна из самых важных вещей, которые я понял за свое короткое время в политике. Вопреки тому, что вы можете услышать в Давосе, граждане всех наших стран обычно не считают себя образованными животными или взаимозаменяемыми винтиками глобальной экономики. И неудивительно, что они не хотят, чтобы их безжалостно игнорировали лидеры. И именно демократия призвана решать эти большие вопросы на избирательных участках.

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Отвержение людей, игнорирование их забот, или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или отстранение людей от политического процесса ничего не защищает. На самом деле это самый верный способ уничтожить демократию. Высказываться и выражать мнения – это не вмешательство в выборы. Даже когда люди выражают взгляды за пределами вашей страны, и даже когда эти люди очень влиятельны, поверьте, я говорю об этом с юмором, если американская демократия смогла пережить десять лет нравоучений Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска.

Но ни одна демократия - ни американская, ни немецкая, ни европейская - не выживет, если миллионам избирателей говорят, что их мысли и заботы, их стремления, их мольбы о помощи недействительны или недостойны даже рассмотрения.

Демократия основывается на священном принципе, что голос народа имеет значение. Либо вы поддерживаете этот принцип, либо нет. Европейцы, у народа есть голос. У европейских лидеров есть выбор. И я твердо верю, что нам не нужно бояться будущего.

Примите то, что вам говорит ваш народ, даже когда это кажется удивительным, даже когда вы не согласны. И если вы это сделаете, вы сможете смотреть в будущее с уверенностью, зная, что нация стоит за каждым из вас. И в этом заключается великая магия демократии. Она не в этих каменных зданиях или прекрасных отелях. Она даже не в великих институтах, которые мы построили вместе.

Верить в демократию – значит понимать, что у каждого из наших граждан есть мудрость и есть голос. Как однажды сказал Папа Иоанн Павел II - на мой взгляд, один из самых выдающихся поборников демократии: «Не бойтесь». Мы не должны бояться нашего народов, даже когда они выражают взгляды, которые расходятся с мнение руководства. Удачи всем вам. Да благословит вас Бог.