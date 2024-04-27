Посол Армении в ЕС: «Мы не хотим объяснять русским интерес России»

Посол Армении в Европейском союзе Тигран Балаян в интервью The Moscow Times ответил на вопросы об отношениях Еревана Россией и Западом.

Предлагаем отрывки из этого интервью (подзаголовки наши).

Ожидания от ЕС и США

Мы хотели бы, чтобы нам помогали укреплять нашу армию, нашу обороноспособность и безопасность, реформировать наши государственные институты. Повышать качество нашей продукции, чтобы она была конкурентоспособна. Чтобы, если будут возможные передряги, проблемы с нашим экспортом на традиционных рынках сбыта, мы могли бы очень легко диверсифицировать экспорт, поскольку эта продукция будет высокого качества.

Гарантии и гаранты безопасности

Рассматривать ЕС в качестве гаранта безопасности - это что-то фантастическое. Но у ЕС есть возможность помочь нам самим обеспечить свою безопасность. ЕС почти год назад послал миссию наблюдателей в Армению. Я подчеркиваю, это гражданские наблюдатели. Потому что у наших российских друзей часто не соответствующие действительности оценки по характеру и роду задач этой миссии.

Не нужно забывать, почему эта миссия там появилась. Она появилась после того, как в сентябре 2020 года Азербайджан напал на Армению. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Он оккупировал территорию Армении. Но из Москвы мы не услышали даже осуждения этих действий. Союзники так себя не ведут.

Многие члены ЕС могут последовать примеру Франции и начать военное сотрудничество с Ереваном, поскольку это инвестиция в будущее региона. Восстановление военного баланса, по-моему, единственная гарантия, что диктаторский режим в Азербайджане не нападет на Армению.

Отношения Беларуси и Азербайджана

Не нужно быть большим специалистом в международных отношениях, чтобы увидеть невооруженным глазом, что, например, отношения лидера Беларуси и диктатора в Баку очень теплые. И межгосударственные отношения, которые зависят от отношений лидеров, - они более теплые и дружественные, чем отношение Лукашенко к руководству Армении. Лукашенко периодически критикует его по тем или иным поводам. Я думаю, Лукашенко - это не тот человек, который может себе позволить критиковать мои власти.

Бывшие лидеры Нагорного Карабаха были переданы при попустительстве миротворцев

Рубен Варданян был похищен, все бывшие лидеры Нагорного Карабаха находились под протекцией России. Они были переданы Азербайджану при попустительстве российского миротворческого контингента.

Варданян пытался выехать в Армению. Он был остановлен и незаконно похищен из Лачинского коридора, чье бесперебойное функционирование обязана была обеспечивать российская сторона. А другие бывшие лидеры были буквально переданы Азербайджану с базы российского миротворческого контингента в аэропорту Нагорного Карабаха. Они находились на российской базе в аэропорту, находились под российской протекцией.

«Объяснять русским интерес России»

В Армении есть такая поговорка: «Опять необходимо начать объяснять русским интерес России». Нет, мы не хотим это делать. Это неблагодарное дело.

Мы не хотим потерять друг друга. Мы не сделали ровным счетом ничего, чтобы потерять Россию как друга. Мы до сих пор делаем все возможное, чтобы Россия была нашим верным другом. И я бы очень хотел, чтобы из Москвы из уст тех, кто каждую неделю в выступлениях, интервью, на пресс-конференциях нагнетает обстановку, оскорбляет Армению, обвиняет во враждебности, звучали вот такие заявления: «Мы вам готовы помочь, вот наша дорожная карта».