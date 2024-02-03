Прямое столкновение США и Ирана становится более вероятным

Иен Бреммер

Как я и мои коллеги из Евразийской группы предсказывали в отчете «Основные риски 2024 года», война на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Мы отмечали, что конфликт неизбежно выйдет за пределы Газы и потенциально перерастет в более масштабный региональный конфликт, поскольку существует слишком много игроков и переменных, которые Соединенные Штаты не имеют возможности сдерживать.

Мы видели, как этот риск проявляется в продолжающихся нападениях йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, а также в более чем 150 атаках, совершенных поддерживаемыми Ираном боевиками в Ираке и Сирии на американские объекты в регионе с 7 октября. США до сих пор не смогли сдерживать эти действия, несмотря на строгие дипломатические предупреждения, ужесточение экономических санкций, создание многонациональной морской оперативной группы и даже нанесение ограниченных ударов по военному потенциалу этих группировок.

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Стратегия сдерживания Вашингтона провалилась отчасти потому, что эти иранские прокси (так называемая «Ось сопротивления») пользуются постоянной военной и разведывательной поддержкой со стороны Тегерана, несмотря на то, что действуют относительно автономно, и видят только репутационные и политические выгоды от противостояния с американцами. Частично провал был обусловлен и тем, что Тегеран понимает, что президент Джо Байден на самом деле не хочет прямой борьбы с Исламской Республикой (особенно в год выборов), и, соответственно, дает больше свободы своим прокси, не опасаясь начала полноценной войны с США, чего также совершенно не хотят в Вашингтоне.

Тем не менее, сегодня мы значительно приблизились именно к такому варианту после того, как спонсируемые Тегераном боевики атаковали беспилотником пост США вдоль границы Сирии и Иордании, в результате чего погибли трое и были ранены 40 американских военнослужащих. Эти жертвы материализовали тот кошмарный сценарий, которого Белый дом опасался в течение нескольких месяцев: нападение в регионе, в результате которого погибают американские военнослужащие и Байден подвергается сильному политическому и стратегическому давлению с целью принятия решительных ответных мер. Задолго до того, как это произошло, высокопоставленные чиновники американской администрации описывали мне этот самый сценарий как «красную линию».

Так что не сомневайтесь: Белый дом ответит в ближайшее время. Вопрос в том, сможет ли он сделать это таким образом, чтобы успешно сдерживать Иран и его приспешников, не рискуя при этом спровоцировать еще более смертоносную спираль эскалации. Варианты Байдена варьируются от неэффективных до чрезвычайно опасных. Более того, смерть американских военнослужащих на Ближнем Востоке станет политическим бременем для президента, независимо от того, как он отреагирует.

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В то время как некоторые оппоненты Байдена из лагеря республиканцев выступают за прямые удары по иранским силам и напоминают об убийстве администрацией Трампа Касема Сулеймани в 2020 году, я ожидаю, что действия США будут поэтапными, и каждый шаг будет более агрессивным, чем предыдущий, и нацеленным на усиление давления на Иран, одновременно сводя к минимуму риски масштабной эскалации.

Как минимум, первоначальный ответ США будет включать в себя все более частые и агрессивные удары по боевикам в Сирии и Ираке, нацеленные на более крупные и более чувствительные объекты, а также по представителям Корпуса стражей исламской революции, связанным с этими группировками. Хотя прямые атаки на иранскую территорию менее вероятны, я не удивлюсь, если США также нанесут удары по иранским военно-морским и разведывательным объектам, расположенным за пределами Ирана.

Другой фронт, на который следует обратить внимание - это санкции США в отношении экспорта иранской нефти. Но здесь Байден мало что может сделать, не понеся серьезных дипломатических и экономических издержек в других регионах.

Будут ли эти меры достаточными, чтобы помешать иранским прокси наносить удары по американским объектам? Может быть, они вынудят их быть более избирательными в выборе целей. Но более вероятно, что боевики в Ираке и Сирии «переварят» предстоящие удары США и активизируют свои атаки на американские объекты в ближайшие недели.

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Когда станет ясно, что его первоначальный ответ не смог сдержать (или спровоцировать) дальнейшие удары, поддерживаемые Ираном, которые рано или поздно приведут к дополнительным жертвам среди американцев, у Байдена не будет иного выбора, кроме как перейти к таким действиям, как прямое нападение на руководство КСИР в Иране, открытые удары по иранским военным объектам и – при самом суровом сценарии – материальные ограничения на закупку иранской нефти. Любое из этих действий вызовет решительную реакцию Ирана и приблизит страны к прямой конфронтации.

Конечно, все еще существуют веские причины, по которым нам не следует ожидать полноценной войны между США и Ираном. Самой важной из них является то, что ни американцы, ни иранцы не хотят тотальной конфронтации. Иранцы также не хотят разрушать отношения со странами Персидского залива, с которыми у них теперь есть функциональные отношения после многих лет преимущественно холодной (иногда с горячими фазами) войны.

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Тем не менее, чем ближе мы подходим к ответным ударам между США и Ираном, тем более вероятны несчастные случаи, просчеты и непреднамеренная эскалация.

Как бы неправдоподобно это ни звучало, но наиболее вероятным способом деэскалации конфликта на данный момент был бы прорыв на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Большинство связанных с Ираном боевиком заявляют, что их удары – способ выразить солидарность с тяжелым положением палестинцев в секторе Газа. Из этого следует, что усилия по прекращению боевых действий там могут помочь сдержать распространение конфликта в других местах.