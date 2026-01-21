«Городской сумасшедший», «Ной» и все мы: творческий вечер Руслана Сагабаляна

Когда литературный вечер начинается с приглашения к «путешествию», сразу становится ясно, что это не просто протокольная встреча. В тот вечер городские сумасшедшие, фантастические герои, воспоминания и реальные люди соединились в одном пространстве, создавая атмосферу живого диалога и свободного мышления. Литература здесь не просто читалась, она проживалась - через вопросы, юмор, воспоминания и искренние признания.

Фото: Медиамакс

15 января 2026 года состоялась встреча с прозаиком, детским писателем и автором фантастических произведений Русланом Сагабаляном, посвящённая его 75-летию.

На мероприятии присутствовали близкие автора, друзья, читатели и ценители его творчества. В рамках программы Newmag & Friends была представлена русскоязычная книга рассказов автора «Городской сумасшедший. Поучительные истории о ереванцах и других жителях Земли».

Фото: Медиамакс

Директор Newmag Артак Алексанян, поздравляя автора с юбилеем, подчеркнул, что в последние годы издательство ставит перед собой цель активизировать сферу детской и подростковой литературы.

Артак Алексанян Фото: Медиамакс

Именно в этой логике вышел в свет армянский перевод книги Сагабаляна «Школа семи галактик». Перевод выполнил Айк Арутюнян, а иллюстрации создала проживающая в Австралии Сона Бабаджанян. Артак Алексанян отметил, что книга была очень тепло принята юными читателями, и выразил надежду, что она получит продолжение.

Фото: Медиамакс

Одной из ключевых тем вечера стал образ «Городского сумасшедшего». На вопрос «кто такой “сумасшедший”» Сагабалян ответил: «Да хоть я сам…». По его словам, сумасшедший в обществе — это человек, который не подстраивается под мышление большинства и осмеливается идти против течения.

Руслан Сагабалян Фото: Медиамакс

«Писатель обязательно должен, хотя бы в малой степени, противостоять большинству. Это его обязанность», - уверен он. Руслан Сагабалян добавляет, что у литературы нет прямой воспитательной цели: задача писателя не в проповеди, а в том, чтобы пробудить в человеке чувства — любовь, боль, гнев, радость, сомнение, чтобы читатель испытал внутреннее движение и начал размышлять.

Фото: Медиамакс

Эту мысль поддержали и коллеги. В видеообращении писательницу поздравила Елена Черникова, отметив тонкость прозы Сагабаляна, чувствительность женских образов и тот эмоциональный слой, который надолго остаётся в душе читателя. Она подчеркнула, что «Городской сумасшедший» — это не просто сборник рассказов, а повод задуматься о человеческих отношениях, любви, верности и внутренней свободе.

Фото: Медиамакс

По словам Руслана Сагабаляна, фантастика для него — не просто жанр, а свободное пространство мышления, где можно увидеть реальность под другим углом. Он убеждён, что чистый реализм ограничивает воображение, а в каждом произведении должна быть доля «безумия», чтобы оно могло удивлять, трогать и воздействовать на читателя.

В течение вечера также обсуждался рассказ автора «Ной», в котором библейский образ переосмысливается в контексте внутренних сомнений и ответственности современного человека. Руслан Сагабалян говорит, что в этом персонаже каждый читатель может увидеть самого себя — со своими опозданиями, упущенными возможностями и внутренними вопросами.

Астхик Оганессов

Фотографии: Эмин Аристакесян