17 декабря 2025 года в книжном доме «Зангак» прошла презентация русского издания книги «Операция "Немезис"» (Operation Nemesis) американского актера и сценариста армянского происхождения Эрика Богосяна.
Книга издана издательством Individuum.
На презентации переводчик Анна Марголис, главный редактор Individuum Алексей Киселев и редактор книги Арен Ванян рассказали о проделанной работе.
Презентацию вел Гор Григорян.
Алексей Киселев
«Представлять эту книгу в Ереване - большая честь. Я благодарен всей нашей команде.
В книге Богосяна мы сделали немало исправлений, поскольку в процессе работы обнаружили ряд неточностей. Рад, что автор не только не возражал, но и был нам очень благодарен.
«Операция "Немезис"» - удивительная история о предках Эрика, о том, что произошло с армянами. Хотя он представляет историю Согомона Тейлеряна, на самом деле это история всей тайной группы.
Когда мы решили издавать книгу на русском, я обратился к Арену Ваняну, которого знал благодаря его книге "Демонтаж"».
Арен Ванян
«Я не переводчик, а перевод - это особая работа. Я предложил обратиться к Анне, а сам выразил готовность помогать в любом вопросе - от редактуры до проверки фактов».
Анна Марголис
«Наша команда очень хорошо сотрудничала, мы обсуждали возникающие вопросы, вместе искали определения некоторых терминов, точное написание армянских имен.
Одним словом, это была командная работа. Книга Эрика на английском читается очень легко, надеюсь, так же будет и с русским изданием».
Арен Ванян
«Конечно, я знал что-то об операции, но в ходе работы углубился в тему, работал с источниками, и это был очень интересный опыт.
Были ошибки, которые мы исправили в процессе. Например, в воспоминаниях Тейлеряна написано одно, а Богосян представил иначе».
Алексей Киселев
«Арен даже съездил в Берлин и прошел по пути Тейлеряна».
Арен Ванян
«Что может сделать армянин в Берлине? Конечно, попытаться найти место, где приговор Талаату был приведен в исполнение. Этот район города подвергся изменениям, но названия улиц, перекресток остались прежними.
Я прошел по следам Тейлеряна и понял, где именно все произошло».
Алексей Киселев
«Книга очень актуальна и важна и сегодня. Она изучает человека, его трагедию».
Анна Марголис
«Эта многослойная тема для меня прежде всего о следующем: когда преступление против человечества остается безнаказанным, появляется "Немезис".
Именно отсутствие справедливости приводит к такому решению».
Гоар Налбандян
