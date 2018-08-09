5/10/15: 100 тысяч подписей, война в Грузии, назначение Уорлика

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 АВГУСТА 2008 ГОДА



100 тысяч подписей



7 августа представитель Армянского национального конгресса (АНК) Давид Шахназарян заявил, что оппозиции удалось собрать более 100 тысяч подписей под требованием о привлечении экс-президента Армении Роберта Кочаряна к уголовной ответственности и передаче его дела в Гаагский международный трибунал.



Давид Шахназарян Фото: Фотолур

Михаил Саакашвили в Гори в августе 2008 года Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 АВГУСТА 2013 ГОДА