5/10/15: 100 тысяч подписей, война в Грузии, назначение Уорлика

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 АВГУСТА 2008 ГОДА
100 тысяч подписей
7 августа представитель Армянского национального конгресса (АНК) Давид Шахназарян заявил, что оппозиции удалось собрать более 100 тысяч подписей под требованием о привлечении экс-президента Армении Роберта Кочаряна к уголовной ответственности и передаче его дела в Гаагский международный трибунал.
Фото: Фотолур
«Роберт Кочарян совершил тяжкие преступления против армянской государственности и армянского народа, узурпировав власть и установив в стране клептократический режим», - заявил Давид Шахназарян. Представитель АНК также призвал власти Армении «арестовать Роберта Кочаряна и предать его суду на родине».
Российско-грузинская война
По состоянию на 11 августа из Грузию в Армению вернулись около 7.500 граждан республики, прервавших отпуск на черноморских курортах Батуми, Кобулети, Уреки и др.
11 августа президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал статью «Война в Грузии - это война за Запад» в The Wall Street Journal, в которой, в частности, писал:
Фото: REUTERS
«Если Грузия падет, это также будет означать поражение Запада на всей территории бывшего СССР и за ее пределами. Лидеры соседних государств - будь то Украина, другие государства Кавказа или Центральной Азии - будут вынуждены оценивать, не слишком ли высока цена свободы и независимости».
12 августа министр обороны Армении Сейран Оганян заявил на встрече с послом Грузии Ревазом Гачечеладзе, что территория Армении не будет использоваться в качестве плацдарма для ведения военных действий против Грузии.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 6-12 АВГУСТА 2013 ГОДА
Новый американский посредник
6 августа новым американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ был назначен посол Джеймс Уорлик (James Warlick).
До этого назначения Уорлик работал заместителем спецпредставителя США в Афганистане и Пакистане, был главным переговорщиком по заключению двустороннего соглашения по безопасности с Афганистаном.
Фото: Медиамакс
«Соединенные Штаты продолжают оставаться приверженными поддержке сторон в нахождении долгосрочного и мирного решения нагорно-карабахского конфликта. В своем заявлении 18 июня президенты Обама, Путин и Олланд призвали стороны с новой энергией сосредоточиться на решении вопросов, которые пока остаются открытыми, а также заметили, что руководители должны готовить народы к миру, а не к войне. У посла Уорлика есть мудрость, решимость и опыт для того, чтобы помочь сторонам достичь этой цели»,- говорилось в сообщении Госдепартамента.
Ара Тадевосян
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