5/10/15: «Восхищение» Швиммера и «ложная смерть» Гейдара Алиева

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2003 ГОДА
«Восхищение» Швиммера
Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер приветствовал 2 августа решение президента Армении Роберта Кочаряна о замене смертного приговора на пожизненное заключение 42 заключенным, приговоренным ранее к высшей мере наказания.
Фото: REUTERS
«Я восхищен тем, что президент Кочарян сделал столь позитивный и заслуживающий похвалы шаг. Это решение стало четким свидетельством того, что Армения привержена исполнению свои обязательств перед Советом Европы и стремится к полноценной интеграции в европейскую семью наций», - заявил Вальтер Швиммер.
«Смерть» и «воскрешение» Гейдара Алиева
1 августа пресс-секретарь президента Грузии Каха Имнадзе заявил на брифинге в Тбилиси, что президенту Эдуарду Шеварднадзе на заседании Совета национальной безопасности предоставили информацию о кончине Гейдара Алиева.
Фото: REUTERS
Спустя 5 минут Каха Имнадзе провел второй брифинг и сказал, что после перепроверки информация о кончине президента Азербайджана не подтвердилась.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2008 ГОДА
Возвращение пленных
4 августа на участке армяно-азербайджаной границы Ерасхаван-Садарак армянской стороне были переданы четверо граждан Армении - Ваник Змбоян, Артем Зорабян, Карен Торосян и Агаси Енокян.
Четверо армянских граждан были в числе 13 человек, которые в апреле 2008 года устроили потасовку с военнослужащими части, расположенной в приграничном селе Хачик. После предупредительного выстрела в воздух командира батальона военной части, указанные четверо граждан пустились в бегство и, не сориентировавшись, оказались на территории Нахичевани.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2013 ГОДА
Серж Саргсян встретился с новым президентом Ирана
5 августа президент Армении Серж Саргсян встретился в Тегеране с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
Фото: пресс-служба президента Армении
Собеседники подчеркнули, что повестка армяно-иранских отношений достаточно богата и подчеркнули необходимость вывода сотрудничества на новый этап.
Собеседники обратились также к региональным проблемам, в частности, к текущему этапу переговоров по карабахскому урегулированию.
Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.