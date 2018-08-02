5/10/15: «Восхищение» Швиммера и «ложная смерть» Гейдара Алиева

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2003 ГОДА



«Восхищение» Швиммера



Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер приветствовал 2 августа решение президента Армении Роберта Кочаряна о замене смертного приговора на пожизненное заключение 42 заключенным, приговоренным ранее к высшей мере наказания.



Вальтер Швиммер Фото: REUTERS

Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2008 ГОДА

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2013 ГОДА