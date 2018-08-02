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5/10/15: «Восхищение» Швиммера и «ложная смерть» Гейдара Алиева


Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года
Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года

Фото: пресс-служба президента Армении

Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года
Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года

Фото: пресс-служба президента Армении

Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев
Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев

Фото: REUTERS

Вальтер Швиммер
Вальтер Швиммер

Фото: REUTERS


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2003 ГОДА

«Восхищение» Швиммера

Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер приветствовал 2 августа решение президента Армении Роберта Кочаряна о замене смертного приговора на пожизненное заключение 42 заключенным, приговоренным ранее к высшей мере наказания.

Вальтер Швиммер Вальтер Швиммер

Фото: REUTERS


«Я восхищен тем, что президент Кочарян сделал столь позитивный и заслуживающий похвалы шаг. Это решение стало четким свидетельством того, что Армения привержена исполнению свои обязательств перед Советом Европы и стремится к полноценной интеграции в европейскую семью наций», - заявил Вальтер Швиммер.

«Смерть» и «воскрешение» Гейдара Алиева

1 августа пресс-секретарь президента Грузии Каха Имнадзе заявил на брифинге в Тбилиси, что президенту Эдуарду Шеварднадзе на заседании Совета национальной безопасности предоставили информацию о кончине Гейдара Алиева.
Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев

Фото: REUTERS


Спустя 5 минут Каха Имнадзе провел второй брифинг и сказал, что после перепроверки информация о кончине президента Азербайджана не подтвердилась.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2008 ГОДА

Возвращение пленных

4 августа на участке армяно-азербайджаной границы Ерасхаван-Садарак армянской стороне были переданы четверо граждан Армении - Ваник Змбоян, Артем Зорабян, Карен Торосян и Агаси Енокян.

Четверо армянских граждан были в числе 13 человек, которые в апреле 2008 года устроили потасовку с военнослужащими части, расположенной в приграничном селе Хачик. После предупредительного выстрела в воздух командира батальона военной части, указанные четверо граждан пустились в бегство и, не сориентировавшись, оказались на территории Нахичевани.

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 30 ИЮЛЯ-5 АВГУСТА 2013 ГОДА

Серж Саргсян встретился с новым президентом Ирана

5 августа президент Армении Серж Саргсян встретился в Тегеране с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года Серж Саргсян и Хасан Рухани в Тегеране 5 августа 2013 года

Фото: пресс-служба президента Армении


Собеседники подчеркнули, что повестка армяно-иранских отношений достаточно богата и подчеркнули необходимость вывода сотрудничества на новый этап.
 
Собеседники обратились также к региональным проблемам, в частности, к текущему этапу переговоров по карабахскому урегулированию.

Ара Тадевосян

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