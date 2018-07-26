exclusive
1487 просмотров

5/10/15: «Дело Осканяна», акция «Не будем платить 150 драмов»


Айк Марутян
Айк Марутян

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Демонстранты и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян
Демонстранты и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян

Фото: Фотолур

Вардан Осканян
Вардан Осканян

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2003 ГОДА

«Разочарование и озабоченность»

23 июля генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил «разочарование и озабоченность» в связи с решением Национальной комиссии по ТВ и радио Армении, отказавшейся предоставить лицензиии на вещание независимым телекомпаниями «А1+» и «Ноян Тапан».

25 июля председательствующие в ОБСЕ Нидерланды выразили озабоченность в связи с решением Национальной Комиссии по ТВ и радио.

«Тот факт, что обе телекомпании лишены возможности вещать более года, является причиной нашей озабоченности о плюралистическом характере вещательных СМИ Армении», - говорилось в письме личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Даана Эвертса министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Гюль: решения пока нет

23 июля президент Турции Абдулла Гюль заявил в Карсе, что в Анкаре пока не принято решения о его визите в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саркисяна.

«Прежде всего, я поблагодарил президента Армении за приглашение. Мы пока не приняли решения. Наша политика ясна -  мы хотим добрососедства и сотрудничества между всеми странами региона. Существующие проблемы должны быть решены, мы хотим видеть регион стабильным», - заявил президент Турции.

Арарат Зурабян – на свободе

29 июля лидер партии Армянское общенациональное движение (АОД) Арарат Зурабян, обвиняемый по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями в Ереване 1-2 марта, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

«Дело Осканяна» прекращено

24 июля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о прекращении уголовного преследования экс-министра иностранных дел, депутата парламента Вардана Осканяна.

В сообщении говорилось, что 19 июля 2013 года Вардан Осканян дал показания, признав, что из средств, переданных Джоном Хантсманом фонду «Сивилитас» исключительно в благотворительных целях, использовал $ 250 795 в личных целях, рассматривая это как свою долю в сделке.

«Учитывая, что Вардан Осканян добровольно выплатил сумму налоговых обязательств в размере 20 140 324 драмов, орган предварительного следствия принял решение о приостановлении уголовного преследования в отношении Вардана Осканяна», - говорилос в сообщении СНБ.

В тот же день с заявлением выступил сам Вардан Осканян.

«Самое важное здесь то, что не имея возможности, по причине отсутствия состава преступления, доказать два предъявленных мне тяжелых обвинения «в отмывании денег» и «присвоении денег», из-за которых меня лишили депутатской неприкосновенности, они вынуждены закрыть дело иными путями. 

Должен сказать, что я не совершал никаких признаний.

Если руководствоваться логикой СНБ, получается, что, можно, например, присвоить средства госбюджета, считая их личным доходом, обратиться к соответствующим госорганам, предложив им выполнить соответствующие налоговые обязательства по этим суммам, и уголовное дело будет закрыто.

Вардан Осканян Вардан Осканян

Фото: Фотолур


С первого дня заведения на меня уголовного дела я говорил, что не злоупотребил ни центом из суммы, доверенной мне Джоном Хантсманом для деятельности фонда Сивилитас. Более того, в результате управления мною данной суммой она увеличилась более чем на $ 100 тыс.

Суждения, связанные с процессом, начатым против меня и фонда «Сивилитас», оставляю общественности».

«Отличный результат»

24 июля ЕС и Армения завершили переговоры о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ), являвшейся неотъемлемой частью соглашения об Ассоциации с ЕС.

На 7-м этапе состоявшихся в Ереване переговоров стороны пришли к соглашению по ключевым пунктам.

Согласно данным независимому исследования, на который ссылался ЕС, благодаря ГВЗСТ в долгосрочной перспективе экономика Армении должна была ежегодно получать дополнительные 146 млн евро.

В совместном заявлении Высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле привествовали «отличный результат» переговоров ЕС-Армения.  

«Это чрезвычайно положительный факт и мы ожидаем парафирования Соглашения об Ассоциации на саммите Восточного партнерства 29 ноября в Вильнюсе и дальнейшего подписания после завершения технических процедур», - говорилось в заявлении.

Из-за вступления Армении в Евразийский экономический союз Соглашение об Ассоциации с ЕС подписано не было.

«Не будем платить 150 драмов»

В Ереване развернулись широкомасштабные акции протеста против решения мэрии Еревана о повышении тарифа на общественный транспорт со 100 на 150 драмов.
Демонстранты и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян Демонстранты и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян

Фото: Фотолур


Участники движения «Не будем платить 150 драмов, платим 100 драмов» требовали «привлечь к ответственности мэра Тарона Маргаряна за незаконное взимание 150 драмов у граждан в течение 6 дней».

Начиная с 20 июля ряд известных людей на личных машинах бесплатно развозили людей. В инициативах Freecar и Carpool принимали участие актер Айк Марутян (Каргин Айко),  главный редактор журнала «Арарат» Ален Симонян, ведущий телеканала «Кентрон» Петрос Газарян, актер Сергей Даниелян, певец Артур Испирян, члены клуба Vitamin и другие.
Айк Марутян Айк Марутян

Фото: Фотолур


В конце концов, 25-го июля Тарон Маргарян объявил, что приостанавливает решение о повышении тарифа.

В июле 2018 года Айк Марутян и Ален Симонян являются кандидатами на пост мэра Еревана от партии «Гражданский договор».

Ара Тадевосян

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


5/10/15 | Июль 26, 2018 11:03
5/10/15: «Дело Осканяна», акция «Не будем платить 150 драмов»

5/10/15 | Июль 19, 2018 12:10
5/10/15: Усилия Ширака, 100 дней Саргсяна, обещания Абрамяна

5/10/15 | Июль 12, 2018 11:53
5/10/15: Статья Саргсяна, Кочарян vs Тер-Петросян, Паттен и Фюле

5/10/15 | Июль 5, 2018 00:15
5/10/15: «Малые шаги», comeback Талвитие и «самая большая проблема»

5/10/15 | Июнь 28, 2018 10:48
5/10/15: Оптимизм Соланы, новый мэр Еревана, между НАТО и ОДКБ
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe