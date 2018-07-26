5/10/15: «Дело Осканяна», акция «Не будем платить 150 драмов»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2003 ГОДА



«Разочарование и озабоченность»



23 июля генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил «разочарование и озабоченность» в связи с решением Национальной комиссии по ТВ и радио Армении, отказавшейся предоставить лицензиии на вещание независимым телекомпаниями «А1+» и «Ноян Тапан».



25 июля председательствующие в ОБСЕ Нидерланды выразили озабоченность в связи с решением Национальной Комиссии по ТВ и радио.



«Тот факт, что обе телекомпании лишены возможности вещать более года, является причиной нашей озабоченности о плюралистическом характере вещательных СМИ Армении», - говорилось в письме личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Даана Эвертса министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2008 ГОДА



Гюль: решения пока нет



23 июля президент Турции Абдулла Гюль заявил в Карсе, что в Анкаре пока не принято решения о его визите в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саркисяна.



«Прежде всего, я поблагодарил президента Армении за приглашение. Мы пока не приняли решения. Наша политика ясна - мы хотим добрососедства и сотрудничества между всеми странами региона. Существующие проблемы должны быть решены, мы хотим видеть регион стабильным», - заявил президент Турции.



Арарат Зурабян – на свободе



29 июля лидер партии Армянское общенациональное движение (АОД) Арарат Зурабян, обвиняемый по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями в Ереване 1-2 марта, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.



• 5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2013 ГОДА



«Дело Осканяна» прекращено



24 июля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о прекращении уголовного преследования экс-министра иностранных дел, депутата парламента Вардана Осканяна.



В сообщении говорилось, что 19 июля 2013 года Вардан Осканян дал показания, признав, что из средств, переданных Джоном Хантсманом фонду «Сивилитас» исключительно в благотворительных целях, использовал $ 250 795 в личных целях, рассматривая это как свою долю в сделке.



«Учитывая, что Вардан Осканян добровольно выплатил сумму налоговых обязательств в размере 20 140 324 драмов, орган предварительного следствия принял решение о приостановлении уголовного преследования в отношении Вардана Осканяна», - говорилос в сообщении СНБ.



В тот же день с заявлением выступил сам Вардан Осканян.



«Самое важное здесь то, что не имея возможности, по причине отсутствия состава преступления, доказать два предъявленных мне тяжелых обвинения «в отмывании денег» и «присвоении денег», из-за которых меня лишили депутатской неприкосновенности, они вынуждены закрыть дело иными путями.



Должен сказать, что я не совершал никаких признаний.



Если руководствоваться логикой СНБ, получается, что, можно, например, присвоить средства госбюджета, считая их личным доходом, обратиться к соответствующим госорганам, предложив им выполнить соответствующие налоговые обязательства по этим суммам, и уголовное дело будет закрыто.



Вардан Осканян Фото: Фотолур

Демонстранты и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян Фото: Фотолур