5/10/15: «Дело Осканяна», акция «Не будем платить 150 драмов»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
«Разочарование и озабоченность»
23 июля генсек Совета Европы Вальтер Швиммер выразил «разочарование и озабоченность» в связи с решением Национальной комиссии по ТВ и радио Армении, отказавшейся предоставить лицензиии на вещание независимым телекомпаниями «А1+» и «Ноян Тапан».
25 июля председательствующие в ОБСЕ Нидерланды выразили озабоченность в связи с решением Национальной Комиссии по ТВ и радио.
«Тот факт, что обе телекомпании лишены возможности вещать более года, является причиной нашей озабоченности о плюралистическом характере вещательных СМИ Армении», - говорилось в письме личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Даана Эвертса министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Гюль: решения пока нет
23 июля президент Турции Абдулла Гюль заявил в Карсе, что в Анкаре пока не принято решения о его визите в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саркисяна.
«Прежде всего, я поблагодарил президента Армении за приглашение. Мы пока не приняли решения. Наша политика ясна - мы хотим добрососедства и сотрудничества между всеми странами региона. Существующие проблемы должны быть решены, мы хотим видеть регион стабильным», - заявил президент Турции.
Арарат Зурабян – на свободе
29 июля лидер партии Армянское общенациональное движение (АОД) Арарат Зурабян, обвиняемый по уголовному делу, возбужденному в связи с событиями в Ереване 1-2 марта, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 23-29 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
«Дело Осканяна» прекращено
24 июля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о прекращении уголовного преследования экс-министра иностранных дел, депутата парламента Вардана Осканяна.
В сообщении говорилось, что 19 июля 2013 года Вардан Осканян дал показания, признав, что из средств, переданных Джоном Хантсманом фонду «Сивилитас» исключительно в благотворительных целях, использовал $ 250 795 в личных целях, рассматривая это как свою долю в сделке.
«Учитывая, что Вардан Осканян добровольно выплатил сумму налоговых обязательств в размере 20 140 324 драмов, орган предварительного следствия принял решение о приостановлении уголовного преследования в отношении Вардана Осканяна», - говорилос в сообщении СНБ.
В тот же день с заявлением выступил сам Вардан Осканян.
«Самое важное здесь то, что не имея возможности, по причине отсутствия состава преступления, доказать два предъявленных мне тяжелых обвинения «в отмывании денег» и «присвоении денег», из-за которых меня лишили депутатской неприкосновенности, они вынуждены закрыть дело иными путями.
Должен сказать, что я не совершал никаких признаний.
Если руководствоваться логикой СНБ, получается, что, можно, например, присвоить средства госбюджета, считая их личным доходом, обратиться к соответствующим госорганам, предложив им выполнить соответствующие налоговые обязательства по этим суммам, и уголовное дело будет закрыто.
Фото: Фотолур
С первого дня заведения на меня уголовного дела я говорил, что не злоупотребил ни центом из суммы, доверенной мне Джоном Хантсманом для деятельности фонда Сивилитас. Более того, в результате управления мною данной суммой она увеличилась более чем на $ 100 тыс.
Суждения, связанные с процессом, начатым против меня и фонда «Сивилитас», оставляю общественности».
«Отличный результат»
24 июля ЕС и Армения завершили переговоры о Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ), являвшейся неотъемлемой частью соглашения об Ассоциации с ЕС.
На 7-м этапе состоявшихся в Ереване переговоров стороны пришли к соглашению по ключевым пунктам.
Согласно данным независимому исследования, на который ссылался ЕС, благодаря ГВЗСТ в долгосрочной перспективе экономика Армении должна была ежегодно получать дополнительные 146 млн евро.
В совместном заявлении Высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле привествовали «отличный результат» переговоров ЕС-Армения.
«Это чрезвычайно положительный факт и мы ожидаем парафирования Соглашения об Ассоциации на саммите Восточного партнерства 29 ноября в Вильнюсе и дальнейшего подписания после завершения технических процедур», - говорилось в заявлении.
Из-за вступления Армении в Евразийский экономический союз Соглашение об Ассоциации с ЕС подписано не было.
«Не будем платить 150 драмов»
В Ереване развернулись широкомасштабные акции протеста против решения мэрии Еревана о повышении тарифа на общественный транспорт со 100 на 150 драмов.
Фото: Фотолур
Участники движения «Не будем платить 150 драмов, платим 100 драмов» требовали «привлечь к ответственности мэра Тарона Маргаряна за незаконное взимание 150 драмов у граждан в течение 6 дней».
Начиная с 20 июля ряд известных людей на личных машинах бесплатно развозили людей. В инициативах Freecar и Carpool принимали участие актер Айк Марутян (Каргин Айко), главный редактор журнала «Арарат» Ален Симонян, ведущий телеканала «Кентрон» Петрос Газарян, актер Сергей Даниелян, певец Артур Испирян, члены клуба Vitamin и другие.
Фото: Фотолур
В конце концов, 25-го июля Тарон Маргарян объявил, что приостанавливает решение о повышении тарифа.
В июле 2018 года Айк Марутян и Ален Симонян являются кандидатами на пост мэра Еревана от партии «Гражданский договор».
Ара Тадевосян
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