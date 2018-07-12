5/10/15: Статья Саргсяна, Кочарян vs Тер-Петросян, Паттен и Фюле

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
«В зачаточном состоянии»
Премьер-министр Армении Андраник Маргарян и секретарь Совета национальной безопасности Грузии Тедо Джапаридзе назвали 10 июля «неестественным» тот факт, что Армения и Грузия до сих пор не реализовали ни одного совместного экономического проекта.
Прибывший с визитом в Ереван Джапаридзе высказался за создание совместных армяно-грузинских предприятий на уровне малого бизнеса, что послужит основой для расширения сотрудничества в будущем.
Секретарь Совета национальной безопасности при президенте Армении, министр обороны Серж Саргсян сказал, что на встрече с Тедо Джапаридзе «мы с сожалением констатировали, что армяно-грузинское сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности пока находится в зачаточном состоянии».
Не «настраивать» внешние силы друг против друга
Комиссар Европейского Союза по внешним связям Крис Паттен выразил 15 июля в интервью Медиамакс мнение, что каспийские нефть и газ не станут причиной для превращения Южного Кавказа в арену противостояния между великими державами.
Фото: REUTERS
«Очевидно, что Россия, Турция, Иран и даже США должны играть важную роль в регионе. Однако, как мне представляется, они сегодня не конкурируют, а постепенно приходят к консенсусу о необходимости взаимовыгодного сотрудничества и поддержки Южного Кавказа. В этом контексте, очень важно, чтобы страны региона удержались от соблазна «настраивать» внешние силы друг против друга и заявили о приверженности региональному сотрудничеству», - говорил Крис Паттен.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Статья президента
9 июля президент Армении Серж Саргсян опубликовал статью в The Wall Street Journal, в которой заявил о готовности предпринимать шаги для нормализации отношений с Турцией.
«Установлению нормальных отношений между нашими странами нет альтернативы. Я надеюсь, что наши правительства смогут перейти через порог вновь открытой двери. Установление нормальных политических отношений позволит нам создать комиссию для всестороннего обсуждения всех сложных вопросов, затрагивающих Армению и Турцию. Мы не можем ожидать ощутимого прогресса без таких структурированных отношений. Только благодаря им мы сможем установить эффективный диалог, затрагивающий даже самые спорные исторические вопросы», - заявил Серж Саргсян.
Фото: Pan Photo
«Точно так же, как народы Китая и США разделяли энтузиазм вокруг игры в настольный теннис до того, как их правительства полностью нормализовали отношения, людей Армении и Турции объединяет любовь в к футболу, которая побуждает меня сделать следующее приглашение. 6 сентября в Ереване состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу между национальными сборными Армении и Турции. Я приглашаю президента Гюля посетить Армению и посмотреть матч вместе со мной на стадине. Этим мы ознаменуем новый символический старт в наших отношениях», - говорилось в статье президента.
Кочарян vs Тер-Петросян
9 июля второй президент Армении Роберт Кочарян ответил на обвинения в свой адрес, сделанные первым президентом Левоном Тер-Петросяном на митинге 4 июля.
Фото: REUTERS
Роберт Кочарян, в частности, сказал:
«Тер-Петросян просто не может выйти из поля радикальной оппозиции. Ему этого не позволят его хозяева и кредиторы. А радикализм должен быть адресным. Вот он и тужится. Возможно, ему также кажется, что властям эти действия могут понравится и что таким путем он заработает себе индульгенцию за совершенное 1 марта преступление, а заодно и возможность беспрепятственно петушиться на митингах. Это возможный тактический расчет. В плане стратегии не исключаю, что он продолжает видеть во мне основного политического конкурента в будущих политических баталиях. Думаю, он в очередной раз просчитается - как в тактике, так и в стратегии».
Совместный план
15 июля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и госсекретарь США Кондолиза Райс подписали в Вашингтоне совместный план действий по борьбе с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов.
В сообщении Госдепартамента говорилось, что данное «политическое соглашение выражает намерение двух правительств сотрудничать для расширения возможностей Республики Армения в сфере предотвращения, выявления и эффективного реагирования на попытки контрабанды ядерных или радиоактивных материалов».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
«Армения не должна стоять перед выбором»
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле сказал 10 июля в Ереване, что Армения не должна стоять перед выбором сотрудничества с Евросоюзом или Россией.
Фото: REUTERS
«Мы никогда не говорили нашим партнерам: прекратите или сократите сотрудничество с российскими партнерами. Наоборот, мы ясно говорим, что обязательства, взятые в рамках Восточного партнерства не могут иметь негативного воздействия на традиционные связи с Россией. То же самое мы говорим и в Москве», - сказал Штефан Фюле.
Ара Тадевосян
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