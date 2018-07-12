5/10/15: Статья Саргсяна, Кочарян vs Тер-Петросян, Паттен и Фюле

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2003 ГОДА



«В зачаточном состоянии»



Премьер-министр Армении Андраник Маргарян и секретарь Совета национальной безопасности Грузии Тедо Джапаридзе назвали 10 июля «неестественным» тот факт, что Армения и Грузия до сих пор не реализовали ни одного совместного экономического проекта.



Тедо Джапаридзе

Крис Паттен Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Серж Саргсян Фото: Pan Photo

Роберт Кочарян Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА